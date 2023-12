24 ou 48 heures à Kaliningrad: où aller et que faire en 2023? (Guide)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Jour 1

8h00-10h00 – étangs supérieur ou inférieur

Le meilleur moment pour explorer Kaliningrad est le matin. Une promenade le long des deux plus grands plans d’eau de la ville - les étangs supérieur et inférieur, reliés entre eux – est à ce titre idéale. Prenez une tasse de cappuccino bien chaude dans un café cosy au bord de l’eau, sentez la brise fraîche sur votre visage et flânez le long de la promenade bien entretenue.

De nombreuses infrastructures récréatives sont présentes autour de l’étang supérieur : skateparks, terrains de sport, food trucks, restaurants, fontaines… Vous y trouverez de nombreux bancs, des pistes cyclables et même un centre de spa. Une promenade autour de l’étang supérieur peut durer environ une heure sans se presser.

Legion Media Legion Media

L’étang inférieur est plus petit, et il y a moins de monde - c’est l’endroit idéal pour une promenade relaxante. Vous trouverez aussi aux alentours des cafés proposant des friandises à base de massepain (pâte d’amande), l’un des symboles officieux de la ville avec la cathédrale et la maison des Soviets.

10h00-12h00 – musée de l’Ambre

Vitali Nevar/Sputnik Vitali Nevar/Sputnik

Le musée de l’Ambre, situé au bord de l’étang supérieur, est ouvert six jours par semaine, sauf le lundi. Il présente la « pierre de soleil » dans tous ses états – la région de Kaliningrad est le leader mondial de l’extraction de l’ambre. On peut aussi y voir des pierres avec des animaux anciens figés à jamais dans la résine.

12h00-14h00 – déjeuner dans un bar gastronomique

Pour découvrir les saveurs modernes de la cuisine locale, nous vous recommandons le gastrobar Sol, l’un des restaurants les plus populaires de la ville. Si chaque plat de la carte vous fait saliver, laissez-vous tenter par le menu de dégustation : il coûte 6 000 roubles (environ 60 euros), mais vous en aurez pour votre argent.

Un autre endroit proposant une cuisine locale moderne est le restaurant Seasons. Son plat signature est le chevreuil à la sauce sandre noir. Et si vous êtes accompagnés d’un groupe de joyeux drilles pour le déjeuner, laissez-vous tentez par Brunch po rousski, qui propose de déguster une livre (450 g) de caviar rouge !

Pas envie de cuisine russe ? Satchmeli est le meilleur restaurant de cuisine géorgienne de la ville. Le khatchapouri (galette) chaud, le vin fait maison et les khinkalis (gros raviolis) constituent un déjeuner digne de ce nom.

Lire aussi : Saviez-vous que la tombe de Kant se trouve en Russie?

14h00-16h00 – concert à la Philharmonie

Prochain arrêt, la Philharmonie de la ville. Le bâtiment est situé rue Bogdan Khmelnitski, N°61a, dans l’ancienne église allemande de la Sainte Famille de style néo-gothique.

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Des concerts interprétés par un orchestre symphonique offrent un répertoire de grands classiques mondiaux et d’œuvres de compositeurs contemporains du monde entier. La particularité de nombreux concerts est qu’ils combinent une partie musicale et une conférence consacrée à la créativité des musiciens.

16h00-18h00 – Maison du baleinier

Après le concert, rendez-vous à la Maison du baleinier. Ce musée montre la vie des habitants ordinaires de Kaliningrad pendant la période soviétique. On l’appelle ainsi parce qu’en URSS, jusque dans les années 1980, la chasse à la baleine était autorisée dans cette région et que la profession elle-même était très prestigieuse.

Dans le musée, vous pourrez ressentir l’esprit de la jeune ville soviétique à l’aide d’un spectacle audio étonnant basé sur les souvenirs des résidents. En outre, l’exposition sur la vie à l’époque soviétique est composée d’objets offerts par les Kaliningradois eux-mêmes.

18h00-20h00 – dîner au restaurant

Pour bien finir la journée, on pourra opter pour une dégustation de cuisine allemande traditionnelle dans un lieu idéal à ces fins : le restaurant Zotler Bier. Vous pourrez y découvrir presque tous les plats qui font la renommée de la Prusse orientale, dont faisait autrefois partie la région de Kaliningrad.

La carte de visite gastronomique de la région de Kaliningrad est la stroganina à base de sarda, un poisson que l’on trouve principalement dans les eaux tropicales. Étonnant, mais vrai : la stroganina à base de ce poisson n’est préparée en Russie qu’à Kaliningrad, et la raison de cette popularité n’est pas tout à fait claire, car il n’y a pas de sarda dans la mer Baltique. Cependant, les Kaliningradois raffolent de ce plat, et vous pouvez le déguster dans presque tous les restaurants.

Zotler Bier est également célèbre pour sa bière maison, fabriquée selon les traditions brassicoles allemandes. Dans l’ensemble, la ville est célèbre pour ses brasseries. Vous pourrez également déguster des bières exclusives accompagnées d’un dîner copieux au restaurant Khmel qui surplombe la place principale (on recommande les boulettes de brochet) ou au Nesselbeck, aux airs de château médiéval. Ce dernier possède son propre hôtel et un spa avec service de bain de bière…

Lire aussi : Kaliningrad, la plus européenne des villes de Russie, il y a 100 ans et aujourd’hui

Jour 2

9h00-11h00 – musée des chats Mourarium

Le deuxième jour, il vaut la peine de découvrir les villes côtières de la région de Kaliningrad. La destination de voyage la plus populaire est Zelenogradsk. Vous pouvez vous y rendre en train depuis les gares du Nord ou du Sud de Kaliningrad en 30 à 40 minutes.

En été, la ville possède les meilleures plages publiques et en hiver, elle dégage une atmosphère féérique - en grande partie grâce à son architecture allemande préservée. En outre, Zelenogradsk est connue dans toute la Russie comme la « ville des chats ». Dans les rues, vous rencontrerez certainement du street art représentant des chats, des distributeurs automatiques de nourriture pour chats et des maisonnettes où les matous se prélassent.

La principale attraction « féline » n’est autre que le musée privé Mourarium, avec plus de 4 500 représentations de chats et de chats réalisées selon diverses techniques.

11h00-13h00 – la mer, dans tous ses états

Westend61/Getty Images Westend61/Getty Images

Après le musée, promenez-vous en bord de mer le long du quai. En été, vous pouvez vous rendre directement à la plage, vous détendre sous le chaud soleil de la Baltique et pourquoi pas piquer une tête. En hiver, profitez d’une vue magnifique sur la mer, flânez le long de la promenade et buvez un verre de vin chaud.

13h00-13h30 – déjeuner

Après une bonne promenade en bord de mer, il est temps de récupérer. L’une des chaînes de cafés les plus populaires de la région, Konigsbaker ou Nest café, est idéale pour cela. Chez Konigsbaker, vous pouvez non seulement déguster des desserts traditionnels allemands faits maison et des friandises plus modernes, mais également prendre un repas complet. De plus, la boulangerie prépare son pain selon ses propres recettes uniques.

Si vous optez pour Nest, ne passez pas à côté du maquereau fumé (il sera préparé devant vous) ou du shawarma aux fruits de mer !

14h00-16h00 – musée de Königsberg

Le temps qu’il vous reste à Zelenogradsk peut être mis à profit de manière passionnante dans l’un des musées les plus insolites de la région – le musée de Königsberg. Les visites de l’exposition interactive sur l’histoire de Kaliningrad durent environ une heure. À la fin de la découverte, vous serez presque complètement immergé dans le passé : aux côtés de « soldats », vous libérerez la ville des nazis.

16h00-17h00 – dîner au restaurant

Vous pouvez conclure votre voyage par un dîner dans l’un des restaurants les plus populaires de la ville – Oblaka, situé à quelques pas de la mer. Asseyez-vous juste près de la fenêtre panoramique et admirez le coucher de soleil.

On y propose une variété de plats à base de fruits de mer et des desserts maison.

D’autres endroits populaires incluent le café Dacha et le restaurant Telegraph. Le premier est un café familial et convivial proposant une cuisine maison à proximité de la mer. Le second est un lieu unique, car le restaurant est situé dans le bâtiment de la poste, un monument architectural du début du XXe siècle. L’établissement est spécialisé dans la cuisine balte – nous vous recommandons la soupe de poisson de la Baltique et la salade de dorade fumée à chaud.

En suivant ce lien, découvrez en vidéo cinq choses à faire à Kaliningrad sans se ruiner.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.