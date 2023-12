En images: les dix stations de ski les plus populaires de Russie

Vous pouvez faire du ski et du snowboard dans presque toutes les régions du pays, mais la majorité des pistes sont concentrées dans le Caucase et en Sibérie.

En Russie, des stations de ski modernes ont commencé à voir le jour au milieu du XXe siècle, et nombre d’entre elles sont encore en activité. L’engouement suscité par les Jeux olympiques d’hiver 2014 de Sotchi en a fait pousser de nouvelles. Selon le groupe de conseil suisse Laurent Vanat, il existe aujourd’hui 354 stations de ski en Russie, mais on en trouve aussi de petites comportant une seule remontée mécanique ou moins d’un kilomètre de pistes. De son côté, le registre d’État russe répertorie 445 pistes de ski réparties dans 58 stations pouvant accueillir des compétitions officielles. Nous avons choisi les meilleures.

Krasnaïa Poliana, région de Krasnodar

Les stations de ski les plus populaires en Russie se trouvent près de Sotchi, dans les contreforts du Caucase. La saison s’étend de mi-décembre à mi-avril.

Il s’agit du plus grand domaine skiable du pays, avec plus de 170 km de pistes de différents niveaux de difficulté. Il est divisé en trois parties (Rosa Khoutor, Krasnaïa Poliana et Gazprom) ; vous pouvez acheter un forfait pour chacun d’eux, ou un forfait général.

Chereguech, région de Kemerovo

La deuxième station de ski la plus populaire de Russie est Chereguech, en Sibérie. Elle a ouvert en 1981.

La neige tombant tôt dans ces régions, la saison de ski commence début novembre. À la mi-avril, le festival Grelka Fest a lieu ici : il est connu pour sa descente massive en maillots de bain.

Au total, la station compte 16 pistes de différents niveaux et deux douzaines de remontées mécaniques. On trouve en outre plusieurs bars et cafés pour l’après-ski. Au cours des années à venir, le complexe skiable s’agrandira et la construction d’un aéroport à proximité est prévue.

Dombaï, Karatchaïevo-Tcherkessie

Au pied de la crête du Caucase, dans la pittoresque clairière de Dombaï, se trouve la plus ancienne station de sports d’hiver russe. Dès les années 1920, des itinéraires touristiques avaient été créés en ces lieux, et la construction du complexe de ski a commencé dans les années 1960.

L’une des vues les plus célèbres est l’hôtel « soucoupe volante ». Il a été offert à la station soviétique par le président finlandais Urho Kekkonen.

En règle générale, les skieurs et snowboardeurs de niveau moyen se rendent à Dombaï, car les pistes sont larges et sans dénivelé excessif. Dans le même temps, on peut y faire du freeride et même de l’héliski.

Arkhyz, Karatchaïevo-Tcherkessie

En novembre 2023, Arkhyz a été sacrée meilleure station de ski du pays lors du concours national Montagnes de Russie.

Le complexe est neuf ; il a ouvert en 2013 et est conçu selon les standards les plus modernes. Il séduira surtout ceux qui débutent le ski ou le surf : il y a 5 pistes vertes et 4 pistes bleues. Pour les pros, on trouve 5 pistes rouges et 2 pistes noires. Le domaine s’étend sur seulement 27 km, mais les travaux continuent. On peut aussi y faire du patin à glace en soirée. La saison dans les montagnes du Caucase du Nord s’étend de décembre à avril.

Elbrouz, Kabardino-Balkarie

Les touristes chevronnés apprécieront certainement les pistes passant au pied du mont Elbrouz, le plus haut sommet d’Europe. On trouve en outre plusieurs sentiers d’entraînement pour les débutants, d’une longueur totale de 17 km.

Elbrouz est une station légendaire. Les premières bases touristiques ont été construites ici dans les années 1930, et dans les années 1960 les premiers téléphériques sont apparus sur la pente de Tcheguet. La ligne supérieure de téléphériques, construite en 2018, culmine à 3 847 mètres. Cette station possède les pentes les plus en altitude du pays.

Cette année, Elbrouz a été sacrée meilleure station de ski du Caucase du Nord

Bolchoï Voudiavr, région de Mourmansk

Les stations de ski de Khibiny sont situées à proximité de la ville de Kirovsk. La principale est Bolchoï Voudiavr, accessible depuis le centre de Kirovsk en à peine 15 minutes à pied. Elle comprend au total 23 pistes, principalement destinés aux niveaux intermédiaires.

La saison dure de début novembre aux premiers jours de juin, et on y fait même du ski pendant la nuit polaire en décembre.

Gorny Vozdoukh, région de Sakhaline

La station de ski la plus orientale de Russie a ouvert ses portes en 1960 au centre de Ioujno-Sakhalinsk. Des tremplins ont été construits pour préparer les skieurs soviétiques aux Jeux olympiques de Sapporo de 1972, puis des compétitions de biathlon y ont eu lieu.

Il y a plusieurs années, toute l’infrastructure a été modernisée, et vous pouvez y dévaler 22 pistes de différents niveaux de difficulté, du vert au noir. Des systèmes d’enneigement artificiel fonctionnent sur neuf pistes.

Goubakha, région de Perm

Dans l’Oural, à 200 km de Perm, la station de Goubakha est très appréciée. Elle a reçu des prix, comme celui de la meilleure station pour apprendre à skier. On y trouve 18 pistes différentes d’une longueur de 18 km, dont des zones destinées au freeride et au slalom.

Il y a aussi à Goubakha un snowpark où vous pourrez vous entraîner à réaliser des figures en snowboard. Ou admirer celles et ceux qui en font.

Abzakovo, Bachkortostan

Voici une autre station célèbre de l’Oural où vous pourrez skier jusqu’au printemps. Il y a 13 pistes au total, dont la plus longue mesure 2 780 mètres. En plus du ski alpin, vous pouvez également pratiquer le ski de fond à Abzakovo : il existe un itinéraire spécial à ces fins.

Sorotchany, région de Moscou

Il existe plus d’une vingtaine de stations de ski à Moscou. Le plus grande d’entre elles est Sorotchany, dans le nord de la région de Moscou, qui a ouvert en 2002. En novembre 2023, elle a été reconnue meilleure station de ski du District fédéral central.

Il est pratique de commencer ici l’apprentissage du snowboard et du ski alpin : la hauteur de la pente n’est que de 225 mètres. On y trouve 10 pistes d’une longueur allant jusqu’à 1 050 mètres et plusieurs remontées mécaniques. La station propose en outre une piste d’entraînement pour les enfants et de nombreuses zones de repos.

