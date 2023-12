Visiter la Russie en 2023? Expérience de nos lecteurs

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Briser les préjugés

Ari, ce Brésilien qui s’est rendu en Russie plus de 15 fois au cours des 12 dernières années, conseille : pour profiter de la visite, il faut, avant tout, mettre de côté toutes les images préconçues. « Éteignez votre télévision et laissez tomber vos préjugés ».

L’Américaine Rachael Westan, qui a visité pour la première fois Moscou en 2023, partage aussi son opinion. Elle explique que le pays s’est avéré être très différent de l’image véhiculée par la presse.

Malgré ses inquiétudes initiales au sujet des tensions diplomatiques et d’éventuelles complications liées aux visas, elle dit que l’ambiance au consulat russe était étonnamment accueillante.

Curiosités et sécurité

Le Kremlin, le parc Gorki ou encore le marché aux puces d’Izmaïlovo – Rachael a bien évidemment exploré ces sites célèbres de Moscou et d’autres. Toutefois, c’est la place principale du pays qui l’a le plus impressionnée.

« Le GOuM et la place Rouge sont mes préférés ! J’y suis allée à plusieurs reprises et je les ai aimés surtout le soir », s’émerveille-t-elle.

En raison des sanctions, elle a dû apporter avec elle beaucoup d’argent en liquide, ce qui, avoue-t-elle, était assez stressant au début. Néanmoins, elle n’a pas tardé à constater que Moscou était une ville très sûre, et tout s’est très bien passé.

Elle s’est servie aussi bien de transports en commun que de taxis lors de ses déplacements en ville et s’est sentie en sécurité. Ce qui l’a particulièrement étonnée, c’est le calme du métro de Moscou :

« J'ai été surprise de voir à quel point les gens sont silencieux, surtout dans le métro, où soit l’on s’isole avec des écouteurs dans les oreilles, soit l’on parle doucement à ses compagnons ».

La convivialité en hausse, les barrières linguistiques persistent

L’Italienne Ilaria, qui a rendu visite à son petit ami russe à Novossibirsk, en Sibérie, plaisante que la seule chose qui lui a déplu est la nécessité de devoir quitter ce pays. « J’ai visité de nombreux pays et je peux confirmer que les Russes sont juste extraordinaires ! », assure-t-elle, ajoutant que, malgré son russe limité, les habitants étaient désireux de lui venir en aide.

Cependant, l’Iranienne Fateme a vécu une expérience différente à Saint-Pétersbourg. Elle constate des difficultés de communication en raison de la maîtrise limitée de l’anglais parmi les locaux et conseille à ceux s’apprêtant à vivre cette expérience d’apprendre au moins quelques bases de russe.

Ari, du Brésil, constate, de son côté, que depuis sa toute première visite du pays, en 2011, beaucoup d’importants changements ont eu lieu. Il constate que la nation devient encore plus ouverte aux étrangers.

« Avant, ils étaient plus froids et plus réservés. Ces derniers temps, je trouve qu’ils s’ouvrent davantage et deviennent plus conviviaux », partage-t-il. Et pourtant, il continue de s’étonner au sujet de la consommation excessive de thé, la présence de l’aneth dans pratiquement tous les plats et, certes, du port de talons hauts par journées enneigées !

