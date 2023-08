Conquérir le mont Elbrous en téléphérique

Russia Beyond

Cinq crêtes des monts du Caucase passent par la petite république de Kabardino-Balkarie, qui compte à elle seule sept sommets de plus de 5 000 mètres – un vrai défi même pour les alpinistes chevronnés.

Le plus haut de cette chaîne de montagne, et d’Europe en général, est l’Elbrous, avec ses deux pics (5 642 m).

Toutefois, il est possible d’y monter sans risquer sa vie, et ce, en empruntant le téléporté qui dépose les touristes à l’altitude de 3 847 m – et croyez-nous, c’est suffisant pour en avoir le souffle coupé !

