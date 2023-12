Immersion à Veliki Oustioug, résidence du Père Noël russe

Le fief du principal magicien de l’hiver accueille des visiteurs tout au long de l’année, mais à l’approche du Nouvel An, il est particulièrement fabuleux. Et si vous vous comportez bien, vous rencontrerez même le Père Gel en personne.

Où vit le Père Gel, équivalent russe du Père Noël ? Dans le Nord, bien sûr ! Plus précisément, à Veliki Oustioug (750 kilomètres au nord-est de Moscou), dans la région de Vologda. Ici, il possède deux maisons : sa résidence de ville, dans l’une des rues centrales, et son fief, près du village de Morozovitsa. L’atmosphère du Nouvel An y règne toute l’année, mais les festivités commencent après le 18 novembre, jour de l’anniversaire du Père Gel. L’on croit que c’est le jour où l’hiver commence dans le Nord russe. À l’approche du Nouvel An (en Russie, le Père Gel est une figure du Nouvel An, et non de Noël, célébré ici le 7 janvier), nous nous sommes empressés de lui rendre visite.

Visite d’un conte de fées

« Mon heure la plus chaude est arrivée », a déclaré le Père Gel lorsque nous sommes entrés dans sa maison. Chaque jour, de plus en plus d’invités viennent le voir et il en est très heureux.

Son domaine est vaste : une ville pour enfants, une foire, une forge, des maisons d’hôtes. Il les visite lui-même et vérifie tout.

« J’aime beaucoup tous les sports d’hiver, mais j’aime surtout faire la course avec les enfants sur les toboggans magiques sur des bouées », assure-t-il.

Il semble que tout soit vraiment magique dans le domaine : alors que vous vous trouvez près du terem, le poêle incandescent d’Emelia du conte de fées Par la volonté du brochet passe en coup de vent. Nous voulions le voir de plus près, mais nous n’avons pas pu le rattraper, il était très rapide.

Sur un sentier forestier féérique, nous avons rencontré Baba Yaga, qui essayait de recharger son lièssophone (de « lièss », « forêt » en russe) après un appel avec Kochtcheï l’Immortel. Elle nous a appris qu’elle était en réalité Vassilissa-la-Très-Belle, juste ensorcelée. Et pour lever la malédiction, il faut entrer dans son izba. Eh bien, nous te croyons sur parole, grand-mère. Je veux dire Vassilissa !

Ce sentier est plein d’énigmes. Au fond de la forêt, nous sommes tombés sur un feu où, comme dans le conte des Douze mois, les assistants du Père Gel – Petrouchka, le Corbeau et le Lièvre – se réchauffaient. Il fait froid dans la forêt, mais c’est fait pour que le Père Gel ne fonde pas.

Lui-même vit en permanence dans le terem. « Je me lève tôt le matin, je me lave le visage à l’eau froide et je fais de l’exercice. Tous les matins, décrit le magicien. J’aime la kacha [bouillie] au petit-déjeuner. Ensuite, je m’assois dans mon bureau, je traite les lettres, je rencontre les visiteurs, j’organise des fêtes et festivals ».

L’intérieur compte 12 pièces, dont une bibliothèque, un observatoire, une salle où sont conservés les contes de fées pour enfants et une salle pour les cadeaux. Après tout, le Père Gel aime aussi en recevoir, comment pourrait-il en être autrement ? Enfants, adultes et « collègues » – des homologues d’autres régions – lui en offrent.

« Venez me voir plus souvent ! J’espère que notre amitié avec vous continuera à se renforcer », souhaite le vieillard.

À sa résidence de ville

Le Père Gel se rend également parfois dans sa maison de ville, qui est sa première résidence. Comme nous l’ont expliqué ses assistants, c’est à la fin des années 1990, lorsqu’il est revenu sur sa terre natale, à Veliki Oustioug, après un long voyage, qu’il a décidé de s’installer ici. Sa résidence est située dans une maison de marchand datant de la fin du XIXe siècle. L’on peut y voir le premier trône du magicien, ses objets féeriques, ainsi que le livre des bonnes actions.

« Le Père Gel nous observe à travers les motifs givrés et note les bonnes actions, expliquent ses assistants. La balance des bonnes actions l’aide à déterminer la qualité d’un acte ».

Il dispose également d’un sac sans fond contenant des cadeaux pour tout le monde. En chemin, ses cadeaux sont en apesanteur, si bien qu’il n’est pas difficile pour le grand-père de porter ce sac.

Il se rend dans des endroits difficiles d’accès en skis autoguidés. Pour son anniversaire, les Douze mois ont offert au grand-père quatre bâtons magiques, chacun symbolisant une saison différente. Vous pouvez également les voir dans son bureau.

Que demande-t-on au Père Gel ?

À côté de la résidence de la ville, se trouve également le bureau de poste du Père Gel. Le nombre de lettres qu’il a reçues approche les 5 millions. Elles sont toutes stockées dans son fief de campagne, et les nouveaux courriers sont triés dans le bureau de la ville.

« Au début du mois d’octobre, il y avait 20 lettres par jour, et il y avait des jours où rien n’était envoyé. Et maintenant, nous comptons déjà par milliers, nous révèlent les assistants du Père Gel au bureau de poste. Hier, nous avons trié 2 633 lettres, aujourd’hui 1 083 ».

Les lettres sont triées par région, par pays, mais aussi par catégories : gentilles, créatives (dessins, poèmes, chansons), sociales. Des concours sont souvent organisés. Bien sûr, le vieux magicien essaie de répondre à tout le monde et même d’offrir un cadeau.

Lettres en provenance de France et de Belgique

« Ne vous inquiétez pas, mes amis, aucun de vos messages ne restera sans réponse », nous a assuré le Père Gel.

« Pour moi, un vieil homme, tout le monde est pareil – les grands enfants, les petits enfants, tout le monde est égal, a déclaré le magicien. Les enfants, bien sûr, demandent des jouets modernes, des téléphones, des ordinateurs, mais ce que j’aime le plus, c’est quand ils écrivent : "Faites en sorte que mes grands-parents ne tombent jamais malades, que papa ait toujours un bon travail et que maman soit plus souvent à la maison avec nous !" ».

Souhaitons au Père Gel de bonnes fêtes de fin d’année !

