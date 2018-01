Pourquoi le Nouvel an est-il plus populaire que Noël en Russie?

Tout comme ailleurs en Europe, avant la Révolution de 1917, Noël était la fête d’hiver la plus importante et le plus somptueusement célébrée chez les Russes. Toutefois, dans le cadre de leur campagne antireligieuse, les autorités soviétiques ont complètement éradiqué cette tradition au profit du Nouvel an, qui est alors devenu l’événement phare de la saison.