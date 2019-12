Quels cadeaux ne pas offrir aux Russes cette année pour les fêtes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En Russie, c’est au Nouvel an que l’on s’échange traditionnellement les cadeaux et que Ded Moroz (Grand-père Gel), l’équivalent local du Père Noël, apporte ses surprises aux enfants. À l’approche de ce jour fatidique, le projet Hi-Tech Mail.ru a réalisé un sondage afin de déterminer les présents que les Russes ne souhaitaient pas recevoir, et en voici les conclusions.

En première place figurent les souvenirs et symboles de l’année (57%), suivis par les peluches (52%), et les balances (49%). Viennent ensuite savons (48%), calendriers (48%), rasoirs (48%), tapis de massage (45%), bitcoins (42%), cosmétiques (40%) et serviettes (37%).

En réalité, selon 70% des sondés, les cadeaux doivent être utiles. 11% pensent toutefois qu’ils doivent avant tout surprendre, tandis que 9% affirment que seule l’attention compte. Un souhait qui n’est pas toujours respecté, puisque 71% des participants ont confié recevoir des présents inutiles, et 9% vont même jusqu’à donner à quelqu’un d’autre ces objets dont ils n’ont pas la nécessité.

Alors, vous y voyez un peu plus clair dans votre liste d’achats ?

Dans cet autre article, nous vous listions d’autres objets à ne surtout jamais offrir à un Russe.

