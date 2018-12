Quelles sont les différences entre le Noël orthodoxe et occidental?

En Russie orthodoxe, le Père Noël n’existe pas, les croyants respectent un jeûne de 40 jours et célèbrent cette fête deux semaines après les pays occidentaux. Dans cet article, nous répondons aux questions les plus fréquentes au sujet des particularités de cet événement en terres russes.

C’est Noël aujourd’hui ! Les Russes le célèbrent-ils?

Statistiquement, c’est peu probable et cela dépend de leur confession. La plupart des Russes catholiques et protestants le font, mais les orthodoxes, qui représentent 80% de la population, doivent attendre le 7 janvier. Bien entendu, les musulmans, bouddhistes, etc, ne reconnaissent traditionnellement pas cette fête.

Pourquoi les orthodoxes fêtent-ils Noël en janvier?

Jusqu’en 1918, la Russie et le monde occidental vivaient selon des calendriers différents : la Russie suivait en effet le calendrier julien, qui était en retard de deux semaines par rapport au grégorien. En 1918, les bolcheviks ont toutefois adopté le nouveau calendrier, mais le clergé russe a décidé de conserver l’ancien. Ainsi, en réalité, l’Église orthodoxe fête bel et bien Noël le 25 décembre, mais selon son propre calendrier, date qui correspond pour le reste du pays au 7 janvier.

Du coup les Russes ont à attendre encore deux semaines leurs cadeaux et le Père Noël?

Non. Les Russes ne s’échangent pas de cadeaux à Noël et le Père Noël n’y existe pas.

Oh mon Dieu, pourquoi!?

En Russie, Noël est bien moins populaire que dans les sociétés occidentales, où tout tourne autour du Père Noël et des cadeaux. Les Russes, de leur côté, respectent plus le côté religieux de cette date, et les célébrations conventionnelles, similaires à celles que connaissent les pays occidentaux, ont ici plutôt lieu au Nouvel an, lorsque chacun offre et reçoit ses présents. C’est d’ailleurs le 31 décembre au soir que Ded Moroz (Grand-père Gel), équivalent russe du Père Noël, fait son apparition pour le plus grand plaisirs des enfants. Noël est cependant une fête officielle, ce qui explique pourquoi l’ensemble de la Russie bénéficie de jours fériés du 31 décembre au 8 janvier.

Et qu’en est-il des traditions religieuses, sont-elles les mêmes qu’en Occident?

Pas exactement, il existe là aussi des différences. En Russie, les croyants qui se rendent à l’église à Noël doivent assister à une longue messe : les Vêpres (ou Vigiles nocturnes), afin d’assister à la joie de la naissance du Christ Sauveur. Dans la tradition catholique, les fidèles peuvent choisir entre trois messes de Noël : la nuit, le matin ou l’après-midi.

De plus, le Noël orthodoxe est précédé par un jeûne strict de 40 jours. Dans le monde catholique, l’équivalent le plus proche est l’Avent, temps de préparation et de prière, qui ne s’accompagne pas de restrictions sévères.

Si je suis en Russie pour Noël, comment puis-je le célébrer?

En cette période de l’année, l’atmosphère est à la fête dans tout le pays en raison de l’approche du Nouvel an. Vous trouverez donc partout les familiers sapins, décorations et festivités. Si vous cherchez à assister à une messe de Noël, plusieurs grandes villes de Russie abritent des communautés catholiques et protestantes disposant de leurs propres églises, où vous pourrez donc vous plonger dans l’ambiance solennelle de Noël.

Pour trouver un tel lieu de culte, consultez n’importe quel guide. Dans le cas du catholicisme, il y a par exemple le Guide de voyage catholique. Pour les protestants, cela s’avère un peu plus compliqué en raison de la multiplicité des confessions, mais les églises luthériennes Saints-Pierre-et-Paul sont par exemple faciles à trouver à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Joyeux Noël à vous !

