Quand «Saroumane» luttait contre la Russie

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il venait alors d’avoir 17 ans et d’entrer dans une académie militaire. Les Finlandais ont confié à ces jeunes de surveiller différents sites à l’arrière. Des années plus tard, il déclarera dans une interview aux médias finlandais que c’était la meilleure solution. Il a avoué qu’il savait déjà tirer, mais pas faire du ski, et que s’il s’était retrouvé à la ligne du front, il y aurait péri.

Domaine public Domaine public

Après la fin du conflit, Lee s’est engagé dans la Royal Air Force et, pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, a été affecté au service des renseignements. En 1947, il a entamé sa brillante carrière au cinéma.

Dans cette autre publication, nous évoquons les racines russes et slaves du Seigneur des anneaux

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.