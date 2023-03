Dix faits méconnus sur le légendaire ballet Le Lac des cygnes

Cette œuvre fait l’objet d’un véritable culte dans le monde entier. Elle a probablement été mise en scène par tous les théâtres sur tous les continents. La chorégraphie varie d’une production à l’autre, mais la musique de Piotr Tchaïkovski et la rivalité entre Odette et Odile restent les mêmes.

Premier ballet de Piotr Tchaïkovski

Le Lac des cygnes mis en scène par le Théâtre de ballet de Novossibirsk, 2019 Vitali Belououssov/Sputnik Vitali Belououssov/Sputnik

Il s’agit de l’un des ballets les plus fréquemment mis en scène et ses productions font le tour du monde. La chorégraphie varie, mais une chose est constante : la musique de Piotr Tchaïkovski. Composée en 1876, elle est un kaléidoscope de mélodies, de danses et de motifs folkloriques très différents.

Portrait de Tchaïkovski Nikolaï Kouznetsov Nikolaï Kouznetsov

Le Lac des cygnes est l’un des trois ballets de Tchaïkovski et le tout premier qu’il a écrit. Il a été suivi par les tout aussi légendaires Casse-Noisette et La Belle au bois dormant.

Né d’une mise en scène domestique

Le méchant sorcier Rothbart dans une scène du ballet Le Lac des cygnes, mise en scène par le Théâtre d’opéra et de ballet Mariinski, à Saint-Pétersbourg, 2022 Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

L’idée du Lac des cygnes est née d’une production amateur organisée dans la famille du compositeur. Tchaïkovski était le metteur en scène et chorégraphe, ses sœurs jouaient les cygnes et son frère le prince.

Le conte du cygne a été inventé spécifiquement pour le ballet, bien qu’il comporte des références au folklore et aux contes des frères Grimm, par exemple. Tchaïkovski aurait également participé à l’élaboration du livret. L’auteur principal était le dramaturge et directeur des théâtres impériaux de Moscou, Vladimir Beguitchev.

La première production a été un échec

Une installation lumineuse sur le thème du ballet Le Lac des cygnes au théâtre Bolchoï de Moscou, 2015 Vladimir Pesnia/Sputnik Vladimir Pesnia/Sputnik

La première du ballet a eu lieu le 4 mars 1877 au théâtre Bolchoï de Moscou. La première version de la chorégraphie était de Julius Reisinger. Cependant, le public moscovite n’a pas apprécié le ballet, trouvant l’intrigue et la signification superficielles. Bien que la musique de Tchaïkovski ait été reconnue comme une réussite, la production a été un échec total et a rapidement été abandonnée.

Devenu culte seulement après la mort du compositeur

Pierina Legnani dans le rôle-titre de la production de Petipa Domaine public Domaine public

En 1895, deux ans après la mort de Tchaïkovski, il a été décidé de donner une seconde chance au ballet et il a été remis en scène, cette fois au théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg.

La production de Marius Petipa est devenue culte, et c’est sa chorégraphie qui est considérée comme canonique. Cette production est également associée à l’essor du ballet russe, qu’elle a transformé en la véritable marque que nous connaissons et aimons aujourd’hui.

Au centre se joue un conflit entre le bien et le mal

Odette et Odile dans une représentation sur glace Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

La base de l’intrigue est la confrontation entre les forces du bien et du mal. La belle Odette est ensorcelée par un sorcier maléfique qui la transforme en cygne parce qu’elle refuse de devenir sa femme. Le prince Siegfried rencontre la belle Odette, qui lui raconte son histoire et lui dit que seul l’amour peut rompre le charme. Le prince lui jure donc son amour et promet de la venger. Toutefois, le sorcier maléfique envoie le double sombre d’Odette, Odile, au bal de Siegfried.

Itaru Nada dans le rôle du prince Siegfried et Kristina Mikhaïlova dans le rôle d’Odile au Théâtre académique russe de la jeunesse, 2022 Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Le prince ne remarque pas l’échange et pense qu’il s’agit de sa fiancée – il s’avère ainsi qu’il n’a pas tenu sa promesse. L’obscurité tombe sur le château et le prince comprend finalement qu’il a été trompé. Il se précipite alors vers le lac, affronte les éléments envoyés par le sorcier et libère Odette du mauvais sort.

Natalia Ogneva dans le rôle d’Odette et Artiom Khorochilov dans le rôle du prince Siegfried sur la scène du palais du Kremlin, 2019 Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Dans les productions, Odette et Odile sont souvent interprétées par la même ballerine, qui troque sa tenue blanche contre une noire.

Le cygne principal pendant 30 ans a été Maïa Plissetskaïa

Maïa Plissetskaïa dans Le Lac des cygnes, dans les années 1960 Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

L’une des interprètes les plus légendaires du rôle-titre a été la ballerine Maïa Plissetskaïa. Elle a dansé dans Le Lac des cygnes pendant 30 ans, de 1947 à 1977, au cours de pas moins de 800 représentations. Cette brillante ballerine possédait une plastique incroyable et est encore aujourd’hui considérée comme la meilleure interprète.

Fidel Castro et Maïa Plissetskaïa après une représentation du Lac des cygnes au théâtre Bolchoï, 1963 Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

L’Odette-Odile de Maïa Plissetskaïa a été regardée par Joseph Staline et Nikita Khrouchtchev, ainsi que par de nombreux invités étrangers que l’on emmenait toujours voir les ballets russes, la carte de visite du pays.

La Danse des petits cygnes est devenue le numéro le plus célèbre du monde.

Même si vous n’avez jamais vu Le Lac des cygnes, vous avez certainement entendu la musique de cette danse et en avez vu des extraits. C’est ce numéro, mis en scène par Marius Petipa, qui est devenu la carte de visite du ballet russe.

La popularité de cette danse est prouvée par ses nombreuses parodies.

Une nouvelle version a été réalisée en URSS par Iouri Grigorovitch

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Aujourd’hui, la version « phare » du ballet est dansée sur la scène du principal théâtre du pays, le Bolchoï. Le chorégraphe et metteur en scène soviétique Iouri Grigorovitch en est l’auteur. Il a utilisé des fragments de la production classique de Petipa, en y ajoutant sa propre vision de l’intrigue.

Dans les années 1980 Leonid Jdanov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Grigorovitch voulait reproduire l’idée originale de Tchaïkovski et créer un final tragique, mais la scène soviétique exigeait une fin heureuse et le triomphe du bien sur le mal. La première a eu lieu en 1969. Aujourd’hui, Svetlana Zakharova, l’une des plus célèbres ballerines russes, interprète le rôle-titre.

Devenu un symbole de la censure soviétique

Le Lac des cygnes à la télévision est devenu un sujet de plaisanterie Pavel Lissitsyne/Sputnik Pavel Lissitsyne/Sputnik

En URSS, tout le monde savait que si le Lac des cygnes passait à la télévision, cela signifiait que quelque chose de tragique s’était produit dans le pays. Le ballet a par exemple été diffusé au moment de la mort des dirigeants soviétiques Brejnev, Andropov et Tchernenko.

Le Lac des cygnes au Bolchoï, dans les années 1950 Evgueni Oumnov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Le réalisateur de comédies cultes Leonid Gaïdaï a également plaisanté sur ce fait. Dans son film La Prisonnière du Caucase, le ballet est diffusé à la télévision pour accompagner une scène dans laquelle le héros est intimidé par des bandits.

Scène du film La Prisonnière du Caucase Leonid Gaïdaï/Mosfilm,1967 Leonid Gaïdaï/Mosfilm,1967

Cependant, le cas le plus frappant a été la diffusion du ballet lors du putsch d’août 1991, lorsqu’une tentative de restauration de l’URSS et de renversement de Mikhaïl Gorbatchev a eu lieu. Au lieu d’un reportage en direct de la situation, la télévision de chaque appartement a diffusé la Danse des petits cygnes.

Est devenu un champ d’expérimentation

Le ballet de John Neumeier Illusions comme le Lac des Cygnes Youtube.com Youtube.com

Ce ballet est devenu un véritable phénomène national. Il est joué dans les plus grands théâtres du monde, dans les studios pour enfants et dans les compagnies d’amateurs. Sur la musique de Tchaïkovski, metteurs en scène et chorégraphes expérimentent, rivalisant d’originalité.

Rudolf Noureev a créé sa propre version en 1984 à Paris, et a interprété lui-même le rôle du prince (en lui donnant plus d’espace et d’attention qu’aux cygnes). En 1995, le Sadler’s Wells Theatre de Londres a quant à lui présenté une production provocante du chorégraphe Matthew Bourne dans laquelle les rôles des cygnes étaient interprétés par des hommes.

Cygnes masculins dans la production de Matthew Bourne Ian Gavan/Getty Images Ian Gavan/Getty Images

En 2011, le Suédois Fredrik Rydman a présenté Swan Lake : Reloaded, une pièce chorégraphiée dans le style de la danse de rue et dont l’action s’est déroulée dans un quartier chaud...

