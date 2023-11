En images: dix styles architecturaux que l’on peut observer à Moscou

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Architecture russe ancienne

Les bâtiments les plus anciens de Moscou sont la célèbre cathédrale Saint-Basile, les cathédrales du Kremlin de Moscou et la cathédrale du monastère Andronikov du XVe siècle, où subsistent des fragments de fresques du célèbre peintre Andreï Roublev. Plusieurs palais d’avant Pierre le Grand (y compris ceux des boyards Romanov des XVIe et XVIIe siècles et l’Ancienne Cour anglaise des XVe et XVIIe siècles) sont arrivés jusqu’à nous.

Cathédrales du Kremlin (XVe siècle)

Sergueï Piatakov/Sputnik Sergueï Piatakov/Sputnik

Palais des boyards Romanov (fin XVIe - début XVIIe siècles)

Sergueï Kisselev/Agence Moskva Sergueï Kisselev/Agence Moskva

Cathédrale du Sauveur du monastère Andronikov (XVe siècle)

Legion Media Legion Media

2. Baroque

Avec l’arrivée au pouvoir de Pierre le Grand, les influences occidentales ont pénétré en Russie, y compris dans le domaine de l’architecture. Le style baroque européen s’est combiné avec des motifs russes, ce qui a donné naissance au style unique du baroque moscovite. On peut l’observer aujourd’hui dans de nombreuses églises de Moscou et de sa banlieue, où des familles nobles ont fait construire des lieux de culte.

Église de l’Intercession-de-la-Vierge à Fili (1690-94)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Ensemble du couvent Novodievitchi (fin XVIIIe siècle)

Sylvain Sonnet/Getty Images Sylvain Sonnet/Getty Images

Église de la Trinité de Troïtse-Lykovo (1698-1703)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

>>> Sept pères fondateurs de l’architecture soviétique

3. Gothique

Lassés du baroque et de ses éléments décoratifs exubérants, les architectes ont commencé à expérimenter dans le domaine du gothique. Les arcs brisés et les flèches élancées, éléments au départ lointains de la vision russe, sont finalement devenus à la mode et ont même intégré l’architecture des églises.

Tsaritsyno (XVIIIe siècle)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Elektrozavod (1928)

Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva Sofia Sandourskaïa/Agence Moskva

Cathédrale catholique de l’Immaculée-Conception (1901-1911)

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

Manoir de Zinaïda Morozova (1893-98)

Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

4. Style russe

Après de longues années de domination des tendances européennes, l’architecture renoue avec la tradition russe à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de l’empereur Alexandre III. L’un des exemples les plus frappants du style russe est la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé à Saint-Pétersbourg, qui rappelle la cathédrale Saint-Basile de Moscou. Le tsar a personnellement approuvé la conception de cet édifice. De nombreuses demeures privées, rappelant des tours, ont vu le jour à Moscou et le nouveau bâtiment du Musée historique a rejoint l’ensemble d’édifices anciens qui se dressaient sur la place Rouge.

Musée historique (1875-1883)

Legion Media Legion Media

Maison du marchand Igoumnov (1888-1895)

Sergueï Baldine/Getty Images Sergueï Baldine/Getty Images

Manoir Chtchoukine, aujourd’hui musée biologique Timiriazev (1892-1915)

Legion Media Legion Media

5. Art nouveau

Compositions asymétriques, motifs floraux, panneaux de mosaïque et influence du passé russe - tout cela caractérise l’Art nouveau russe (également appelé « Modern »), l’un des styles architecturaux les plus insolites du tournant des XIXe et XXe siècles. Les gens riches et les amateurs d’art cherchaient à se faire bâtir des demeures dans ce style ; l’un des principaux architectes incarnant cette tendance était Fiodor Chekhtel, qui a construit le célèbre hôtel particulier Riabouchinski et le bâtiment de la gare de Iaroslavl à Moscou.

Hôtel particulier Riabouchinski (1900-1903)

Yekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0) Yekaterina Borisova (CC BY-SA 4.0)

Gare de Iaroslavl (1902-1904)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

Hôtel Metropol (1899-1905)

Tim Bieber/Getty Images Tim Bieber/Getty Images

6. Avant-garde

Le pouvoir soviétique a soutenu l’adoption de l’avant-garde en architecture, et Moscou a vu apparaître de nombreux bâtiments expérimentaux avares en décorations, mais à la conception réfléchie et pratique et comportant souvent de grandes fenêtres. La principale direction de l’avant-garde soviétique en architecture était le style constructiviste, dont les grands maîtres étaient Konstantin Melnikov, Alexeï Chtchoussev et les frères Vesnine.

Le bâtiment du journal Izvestia (1925-27)

Alexeï Filippov/Sputnik Alexeï Filippov/Sputnik

Bâtiment du commissariat du peuple à l’Agriculture (1928-1933)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Boulangerie n°5 (1931)

Сentre Zotov Сentre Zotov

Maison Melnikov (1927-29)

Paulkuz (CC BY-SA 4.0) Paulkuz (CC BY-SA 4.0)

7. Art déco soviétique (post-constructivisme)

Après les expériences constructivistes sur les formes, les architectes soviétiques se sont à nouveau tournés vers les classiques, plus au goût de Joseph Staline. Le post-constructivisme est une version soviétique du style Art déco, incarné, par exemple, par les gratte-ciel de New York. Ce style se caractérise par son monumentalisme, des colonnes, des décorations rappelant des armoiries, des bas-reliefs et des sculptures, ainsi que l’austérité de ses formes et la combinaison du béton et du métal.

Bibliothèque d’État de Russie (1928-1958)

Roman Babakine/Getty Images Roman Babakine/Getty Images

Bâtiment du ministère de la Défense (1934-38)

NVO (CC BY-SA 2.5) NVO (CC BY-SA 2.5)

Bâtiment de la Douma (1932-35)

yulenochekk/Getty Images yulenochekk/Getty Images

8. Style dit Empire stalinien

Au fil du temps, l’architecture soviétique a donné naissance à un style que les historiens de l’art ont nommé style Empire stalinien. Il est devenu particulièrement visible durant la période de l’après-guerre. Ce n’est pas seulement un retour au classique, mais le style pompeux et triomphant du pays qui avait gagné la guerre. Il se caractérise par des colonnes, des portiques, une symétrie parfaite, des stucs, des sculptures, d’imposants balcons et des corniches expressives, des étoiles à cinq branches et des armoiries de l’URSS. C’est dans ce style qu’ont été construits des immeubles et des bâtiments d’apparat, comme la gare fluviale. Les gratte-ciel staliniens avec des flèches s’élevant vers le ciel en ont constitué l’apogée.

Université d’État de Moscou (1949-1953)

Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0) Dmitry A. Mottl (CC BY-SA 3.0)

Pavillon central du parc VDNKh (1951-1954)

Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0) Mario Modesto Mata (CC BY-SA 3.0)

Gare fluviale du Nord (1933-37)

Kirill Zykov/Moskva Agency Kirill Zykov/Moskva Agency

>>> Pourquoi ajoutait-on des étages aux bâtiments en URSS?

9. Brutalisme

Après Staline, une lutte contre les excès architecturaux associés à sa gouvernance a commencé. Pendant près de deux décennies, des bâtiments résidentiels standards appelés khrouchtchevkas ont été construits en masse dans le pays. Dans les années 1970, lorsque davantage d’argent et d’opportunités sont apparus en URSS, les autorités ont voulu à nouveau afficher la puissance du pays des Soviets. C’est ainsi que sont apparus des bâtiments monolithiques et massifs en béton, sans la moindre décoration ; ils impressionnent par leurs dimensions colossales et leurs formes atypiques. Par exemple, on peut citer l’« immeuble couché », ou « immeuble-navire », construit pour les travailleurs de l’industrie nucléaire (il était censé rappeler par sa forme un réacteur nucléaire). Ou encore le bâtiment plutôt sinistre du Centre de d’oncologie Blokhine. Même la tour de télévision Ostankino, qui ressemble à une fusée et repose sur un socle en béton massif, est un exemple de ce style.

Centre d’oncologie Blokhine (1972-1976)

Mikhaïl Alexandrov/TASS Mikhaïl Alexandrov/TASS

Immeuble des Aviateurs (1973-1978)

Nikolaï Galkine/TASS Nikolaï Galkine/TASS

Immeuble-navire (1972-1986)

Dmitri Serebriakov/TASS Dmitri Serebriakov/TASS

Tour de télévision Ostankino (1960-1967)

Alexei Filippov/Sputnik Alexei Filippov/Sputnik

10. Style Loujkov (postmodernisme)

Les années 1990 ont été une période difficile pour le pays : on les qualifie de « folles années 1990 », car lorsque l’URSS s’est effondrée, le pays a effectué une transition brutale vers l’économie de marché, marquée par l’apparition des « nouveaux Russes » et une explosion du crime organisé. Dans le même temps, un vent de liberté inédit a soufflé sur le jeune pays. Ses habitants ont redécouvert les tendances occidentales, et plus largement cherché à retrouver le sens du style et du goût. Cela a été précédé par une période d’expériences infructueuses. Sous le maire de Moscou (parfois qualifié de « propriétaire » de la ville) Iouri Loujkov sont apparus de nombreux bâtiments à l’allure improbable, dont beaucoup sont critiqués pour leur mauvais goût. Il s’agissait d’une tentative de créer un nouveau style en utilisant du verre, des structures métalliques et des hautes technologies, tout en s’appuyant sur les tendances architecturales du passé - Art nouveau, Art déco et autres.

Centre commercial Nautilus (1999)

Ludvig14 (CC BY-SA 3.0) Ludvig14 (CC BY-SA 3.0)

Maison-œuf (2002)

Maria Devakhina/Sputnik Maria Devakhina/Sputnik

Maison de la Musique sur Paveletskaïa (2002)

T3ru (CC BY-SA 4.0) T3ru (CC BY-SA 4.0)

Théâtre Et cetera (2005)

Anna Klimenko/Sputnik Anna Klimenko/Sputnik

Dans cette autre publication, découvrez les plus beaux bâtiments résidentiels de Moscou.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.