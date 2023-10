En images: comment des temples et des icônes se sont retrouvés à l’intérieur du métro de Moscou

Le métro de la capitale russe est une vitrine de l’esthétique soviétique et du style impérial stalinien. Cependant, même là, parmi les images d’ouvriers et de paysans, l’on peut trouver des représentations du Christ, de la Mère de Dieu et de saints. Comment cela s’est-il produit?

Les visages du Christ à la station Komsomolskaïa

Les plafonds en mosaïque de la station de métro Komsomolskaïa de la ligne circulaire ont été réalisés en 1951-1952 par l’artiste et ancien peintre d’icônes Pavel Korine. Huit panneaux sur des thèmes patriotiques représentent des héros russes et les exploits de personnes de différentes époques. Les images comportent beaucoup de smalt doré, ce qui les rapproche des mosaïques des temples byzantins.

L’un des plafonds représente Alexandre Nevski sous une bannière avec le visage du Sauveur, et à l’arrière-plan, l’on peut voir la cathédrale Sainte-Sophie de Novgorod.

Esquisse pour la mosaïque de la station Komsomolskaïa et la mosaïque elle-même représentant Alexandre Nevski. Galerie Tretiakov; Gzen92 (CC BY-SA) Galerie Tretiakov; Gzen92 (CC BY-SA)

Un autre plafond a été dédié à Dmitri Donskoï : le prince de la Rus’ est représenté sur un cheval avant la bataille de Koulikovo avec un drapeau représentant le visage du Christ.

Esquisse de la mosaïque de la station Komsomolskaïa et mosaïque elle-même représentant Dmitri Donskoï Galerie Tretiakov; Tothkaroj (CC BY-SA) Galerie Tretiakov; Tothkaroj (CC BY-SA)

Les libérateurs de Moscou en 1612 – Minine et Pojarski – sont également représentés avec le visage du Christ sur fond de cathédrale Saint-Basile et de murs du Kremlin.

Esquisse et mosaïque avec Minine et Pojarski Galerie Tretiakov; steve_w (CC BY-SA) Galerie Tretiakov; steve_w (CC BY-SA)

Toutes les mosaïques étaient des illustrations du discours de Joseph Staline lors du défilé du 7 novembre 1941 : « Puissiez-vous être inspirés dans cette guerre par l’image courageuse de nos grands ancêtres – Alexandre Nevski, Dimitri Donskoï, Kouzma Minine, Dimitri Pojarski, Alexandre Souvorov, Mikhaïl Koutouzov ! Que la bannière triomphante du grand Lénine vous domine ! ».

La mosaïque sur laquelle les soldats de l’Armée rouge tiennent la bannière rouge avec le portrait de Lénine résonne ainsi de manière surprenante avec les sujets de la Russie médiévale.

Esquisse et mosaïque « Soldats de l’Armée rouge avec la bannière rouge » Galerie Tretiakov; Nikolaï Galkine/TASS Galerie Tretiakov; Nikolaï Galkine/TASS

Ces mosaïques reflètent également le changement d’attitude à l’égard de l’Église qui s’est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Staline a réhabilité l’Église orthodoxe russe, rencontré ses principaux évêques, autorisé le clergé à célébrer des offices et à bénir les soldats avant les batailles. Il est probable qu’il ait pensé que les citoyens soviétiques (et les soldats), toujours secrètement religieux, seraient encouragés par le soutien de l’Église pendant la guerre.

La cathédrale Saint-Basile et les cathédrales du Kremlin à la station Nagatinskaïa

Les murs de cette station, ouverte en 1983, sont décorés de mosaïques sur le thème de l’architecture russe ancienne. Selon l’idée de l’architecte, Leonid Pavlov, les passagers devaient admirer les images en attendant leur rame.

Mosaïque de la cathédrale de l’Archange du Kremlin de Moscou Nikolaï Galkine/TASS Nikolaï Galkine/TASS

Les mosaïques ont été réalisées par Eleonora Jarenova et Vladimir Vassiltsov et montrent la construction de la cathédrale Saint-Basile et des cathédrales du Kremlin.

Mosaïque de la cathédrale du Christ-Sauveur Nikolaï Galkine/TASS Nikolaï Galkine/TASS

Cathédrales du Kremlin à la station de métro Borovitskaïa

Nikolaï Galkine/TASS Nikolaï Galkine/TASS

La station de métro Borovitskaïa, ouverte en 1986, a été nommée en l’honneur de la tour du Kremlin de Moscou du même nom, près de laquelle elle est située. Sur le mur du hall central se trouve un panneau de céramique monumental nommé « Arbre des peuples de l’URSS » d’Ivan Nikolaïev, qui représente le Kremlin de Moscou avec des cathédrales, d’où pousse un arbre d’union et d’amitié.

Madone à la station Rimskaïa

La station de métro Rimskaïa (de Rome) a été inaugurée en 1995. Sur le thème de la ville éternelle, le célèbre sculpteur Leonid Berline a réalisé une composition sculpturale avec les enfants Romulus et Remus, les fondateurs légendaires de Rome, ainsi qu’avec la louve du Capitole qui les a allaités.

Antares 610 (CC BY-SA) Antares 610 (CC BY-SA)

À l’autre bout de la station, au-dessus de l’escalator et du passage vers la station Plochtchad Ilitcha (dont le nom fait référence à Vladimir Lénine), la Vierge à l’enfant, également réalisée par Berline, a étrangement trouvé sa place.

Églises moscovites à la station VDNKh

Legion Media Legion Media

À l’occasion du 850e anniversaire de Moscou, en 1997, un grand panneau de majolique dans le style du Gjel russe est apparu à la station VDNKh. La « Foire de Zamoskvoretchié » a été réalisée par des artistes spécialisés dans la peinture de Gjel, Margarita Podgornaïa et Alexandre Tsaregorodtsev.

Le centre représente une fête folklorique sur fond de la rivière Moskova et du Kremlin, et sur les bords du panneau se trouvent des carreaux représentant des cathédrales moscovites : la cathédrale du Christ-Sauveur, le monastère de Novodievitchi, l’église perdue de la Louange de la Vierge, l’église des saints Adrien et Nathalie et d’autres encore.

jaime.silva (CC BY-NC-ND) jaime.silva (CC BY-NC-ND)

Églises d’anciennes villes russes à la station Troubnaïa

Inaugurée en 2007, la station Troubnaïa est décorée de vitraux lumineux de Zourab Tsereteli représentant d’anciennes villes et villages de Russie. Ils se concentrent sur les cathédrales reconnaissables du pays.

Kiki Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

La cathédrale Saint-Basile de Moscou Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

La plus ancienne église en pierre à chatior (forme de chapiteau) de Kolomenskoïé, à Moscou Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

Et aussi les églises de Iaroslavl, Pereslavl-Zalesski et de plusieurs autres villages et villes. Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA) Andrey Filippov 安德烈 (CC BY-SA)

Églises moscovites à la station Sretenski boulvar

En 2007, la station Sretenski boulvar a également été inaugurée. Des plaques d’acier portant des images ont été installées sur les murs recouverts de marbre clair. Dans ces applications multidimensionnelles de l’artiste Ivan Loubennikov, l’on peut deviner les vues de l’Anneau des boulevards, avenue circulaire importante de la capitale. L’une d’entre elles représente un monument à la mémoire de Nicolas Gogol, à travers lequel l’on peut apercevoir la silhouette de l’église Saint-Jean le Théologien sur la rue Bronnaïa.

Vitali Beloussov/TASS Vitali Beloussov/TASS

Et sur un autre panneau, le clocher du monastère Saint-Pierre-le-Haut.

Le Christ à la station Dostoïevskaïa

En 2010 a été inaugurée la station de métro Dostoïevskaïa, dédiée au grand écrivain russe. Les murs sont décorés d’illustrations des principaux romans de Dostoïevski. Ces mosaïques monumentales ont même fait scandale, le public les jugeant trop sombres. Cependant leur auteur, l’artiste Ivan Nikolaïev, a insisté sur le fait que Dostoïevski devait être abordé selon « la profondeur et la tragédie de son œuvre ».

L’écrivain était très croyant, et le thème de la foi et du Christ apparaît plus d’une fois dans ses œuvres. Ainsi, dans l’illustration du roman Crime et Châtiment, la figure centrale est celle du Sauveur ressuscitant Lazare. À droite, Sonia Marmeladova lit l’Évangile à Raskolnikov en prison. Dans cette histoire, la foi éveille le héros désespéré à une vie nouvelle.

Illustration de Crime et Châtiment Antares 610 (CC BY-SA) Antares 610 (CC BY-SA)

Jésus apparaît également dans l’illustration des Frères Karamazov. Une petite intrigue dans le coin gauche de la mosaïque fait référence à la parabole du Grand Inquisiteur du roman. Il s’agit de la légende selon laquelle, au Moyen Âge, pendant l’Inquisition et les bûchers, Jésus serait apparu à l’Inquisiteur et ils auraient dialogué sur la liberté, la foi et l’homme.

Illustration des Frères Karamazov Antares 610 (CC BY-SA) Antares 610 (CC BY-SA)

Églises de Moscou à la station de métro Marina Rochtcha

Legion Media Legion Media

La station de métro Marina Rochtcha, ouverte en 2010, est décorée de dix panneaux de mosaïque représentant des lieux historiques de Moscou – le quartier d’Ostankino, Marina Rochtcha elle-même et d’autres. Ils ont été réalisés par l’artiste Sergueï Goriaïev à partir de smalt de verre, et sur fond de paysages, les passagers peuvent voir l’église saint Trifon à Naproudnoïé du XVe siècle, l’église de la Sainte Trinité à Ostankino du XVIIe siècle, et celle de l’icône de la Mère de Dieu « Joie fortuite » à Marina Rochtcha de la fin du XIXe siècle – début du XXe siècle.

Mos.ru Mos.ru

Monastères du Nord à la station Belomorskaïa

Nord794ub (CC BY-SA) Nord794ub (CC BY-SA)

La station Belomorskaïa (de la mer Blanche), ouverte en 2018 au nord de Moscou, est décorée de mosaïques représentant le monastère des îles Solovki (qui se trouve sur la mer Blanche), ainsi que d’autres lieux saints du nord de la Carélie : le monastère Valaam sur le lac Ladoga et le Pogost de Kiji sur le lac Onega.

Andreï Nikeritchev/Agence Moskva Andreï Nikeritchev/Agence Moskva

