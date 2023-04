Sept choses à savoir sur le métro de Kazan

Vous pouvez plonger au sens propre dans la culture et les traditions du Tatarstan. Il vous suffit pour cela de prendre le métro.

Dans le métro de Kazan, vous pouvez rencontrer le mythique dragon Zilant, admirer un cheval volant et apprendre à la langue tatare.

1. Le plus jeune métro de Russie

Legion Media Legion Media

Le métro de Kazan, la capitale du Tatarstan, est modeste par sa taille, mais très haut en couleurs. C’est l’un des sept réseaux de métropolitain en service en Russie. Outre Kazan, on trouve un métro à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, Samara, Novossibirsk et Ekaterinbourg. Jusqu’à présent, c’est le seul créé après la chute de l’URSS.

Le projet de réseau de transport souterrain de Kazan a été élaboré à partir de la fin des années 1980 et le chantier a commencé durant les dures années 1990, lorsque le pays faisait face à une grave crise économique. Néanmoins, le métro a été terminé.

Le métro a ouvert en 2005, l’inauguration devait coïncider avec la célébration du millénaire de Kazan.

À ce jour, le réseau se compose d’une seule ligne de près de 17 km. Il y a 11 stations au total.

Il transporte environ 100 000 passagers par jour. En 2020, la construction d’une deuxième ligne a commencé. Selon le projet, elle sera composée de quatre stations, et sa longueur atteindra 5,7 km. L’ouverture est fixée à 2027.

2. Les stations annoncées en trois langues

Maxim Bogovid/Sputnik Maxim Bogovid/Sputnik

Dans de nombreux métros russes, les stations sont annoncées en russe et en anglais. Mais à Kazan, les stations sont également annoncées en langue tatare, qui, dans la République du Tatarstan, a le statut de langue officielle avec le russe. En tatar, les annonces sont faites par une voix d’une femme, tandis qu’en russe et en anglais elles le sont par un homme.

En 2021, il était possible de monter dans une rame spéciale dédiée aux langues des peuples de Russie et d’apprendre quelques phrases en tatar, mari, tchouvache, mordovien ou oudmourte.

3. Kremlin souterrain

Service de presse de la mairie de Kazan Service de presse de la mairie de Kazan

Le kremlin de pierre blanche est l’un des principaux monuments de Kazan. Vous pouvez l’admirer non seulement en surface, mais aussi dans le métro. La station Kremliovskaïa est un véritable palais souterrain. Ses murs font écho à la maçonnerie des vieux remparts, et des copies miniatures des tours du kremlin, des mosquées et de la tour Söyembikä inclinée sont installées sur le quai.

4. Conte oriental dans le métro

Legion Media Legion Media

Le plafond de la station Kremliovskaïa est décoré d’ornements orientaux comme le mythique dragon Zilant, symbolehérité du khanat de Kazan (nous avons évoqué cette période ici). Le même dragon « veille » sur l’entrée de la station : on le voit juste à côté de la lettre « M » dans la rue.

D’ailleurs, l’une des stations de la deuxième ligne s’appellera Zilant. Selon le projet, son design rappellera des écailles de dragon.

Une autre station en construction, Toulpar, porte le nom d’un cheval ailé fabuleux qui apparaît dans de nombreuses légendes turciques.

Nord794ub (CC BY-SA 4.0) Nord794ub (CC BY-SA 4.0)

Des motifs de contes de fées ornent également la station Place Toukaï, du nom du poète tatar Gabdoulla Toukaï. Elle est décorée avec du marbre blanc et vert et ornée de héros tirés des contes tatares.

5. Pas d’horloge d’intervalle

Legion Media Legion Media

Le métro de Kazan est le seul de Russie où vous ne verrez pas dans les stations d’horloges indiquant le départ du train précédent. Les intervalles entre les trains sont de 5 à 6 minutes, même aux heures de pointe.

6. Métro automatisé

Maxim Bogovid/Sputnik Maxim Bogovid/Sputnik

Malgré sa petite taille, le métro de Kazan est ultramoderne. Il est doté de systèmes automatisés qui permettent au train de fonctionner sans intervention humaine. Cependant, les conducteurs sont toujours présents et veillent sur le mouvement de la rame. Des tests de rames100% sans pilote sont prévus à Kazan.

7. Des jetons valables une journée

Métropolitain de Kazan (CC BY-SA 3.0) Métropolitain de Kazan (CC BY-SA 3.0)

Le trajet dans le métro de Kazan peut être payé avec une carte de transport ou par carte de crédit. Il existe également des jetons intelligents sans contact contenant une puce. Un tel jeton n’est valable qu’un jour. Le coût d’un jeton hi-tech de ce type est supérieur au prix d’un trajet, et de ce fait, la direction du métro limite le nombre de jetons fournis par personne. Et pour ceux qui veulent emporter un jeton en souvenir, il existe aussi des jetons multicolores « souvenirs » sans puce.

