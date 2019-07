Sept plateformes d'observation pour admirer Moscou d’en haut

Plateformes d'observation de Moscow-City

Dans le complexe de gratte-ciel flambant neuf se trouvent deux plates-formes d'observation équipées. La principale est située au 55e étage de la tour Empire. Vous pouvez y arriver dans le cadre d’une excursion - elles ont lieu toutes les demi-heures. Ses avantages sont qu’elle est située à 215 mètres d’altitude, occupe un étage entier et offre une vue circulaire.

Quant à la plate-forme la plus haute - PANORAMA 360 –, elle est située au 88e étage de la Tour de la Fédération.

Presnenskaïa Naberejnaïa, N°12

Tour de télévision d'Ostankino

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Une excursion à la tour de télévision Ostankino implique la visite de deux plates-formes d'observation - une fermée à une altitude de 337 mètres et une ouverte perchée à 340 mètres. Pendant longtemps (avant l'ouverture des autres plateformes d'observation de Moscou), la tour de télévision d'Ostankino offrait le point d'observation le plus élevé de Moscou. Depuis la terrasse d'observation, la VDNKh, le jardin botanique, les gratte-ciel de Moscow-City et de nombreux quartiers de Moscou sont parfaitement visibles.

En montant ici, il vaut la peine de s’attarder au café. Sa particularité est que le sol est en rotation constante et en 40 minutes, il effectue un tour complet à 360 degrés.

Rue Akademika Koroleva, N°15

Clocher d’Ivan le grand

Vladimir Sergeev/Sputnik Vladimir Sergeev/Sputnik

En séjournant sur le territoire du Kremlin, vous pouvez monter sur la plateforme d'observation du clocher d’Ivan le Grand. Il est situé à une altitude de 25 mètres. Pour y arriver, il faut franchir 137 marches. Du sommet s’offre une vue magnifique sur la place de la cathédrale à l'intérieur du Kremlin et les quais de la rivière Moskova.

Kremlin

Plateforme d'observation du Magasin central pour enfants

Ekaterina Chesnokova/Sputnik Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Une petite terrasse d'observation donnant sur le centre de Moscou se trouve également sur le toit du Magasin central pour enfants de la place Loubianka (en russe « Detsky mir »). Le Kremlin, les cathédrales de Saint-Basile-le-Bienheureux et du Christ-Sauveur et les rues centrales de la ville sont clairement visibles depuis ce site. Et si vous utilisez des jumelles y installées, vous pourrez observer en détail les tours du Kremlin et l’inscription dorée à trois niveaux située sous le dôme du clocher d’Ivan le Grand.

Teatralny Proezd, N°5

Colline des moineaux

Legion Media Legion Media

La terrasse observation ouverte sur la rive escarpée de la rivière Moskova peut être à juste titre qualifiée de l’une des principales de la capitale russe. Vous pouvez la visiter gratuitement. De là, vous pouvez clairement voir le centre de Moscou, le stade Loujniki et les célèbres gratte-ciel de la capitale.

Depuis 2018, vous pouvez vous y rendre en funiculaire depuis le stade Loujniki. Les vues qui s’offrent sur le chemin ne sont pas moins impressionnantes.

Place de l'université

Plateforme d'observation de l'Académie des sciences de Russie

Legion Media Legion Media

La vue depuis la terrasse d'observation de l'Académie des sciences de Russie est presque identique à celle qui s’offre depuis la Colline des moineaux - ces deux points de vue sont proches l'une de l'autre. De là, le monastère Andreïevski, les gratte-ciel de Moscow-City, le bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou et le stade Loujniki sont parfaitement visibles. Mais son principal avantage réside dans un nombre de visiteurs nettement inférieur.

Leninski prospekt, 32A structure 1

Plateforme d'observation du parc Gorki

A.Savin/Wikipedia A.Savin/Wikipedia

Une promenade dans le parc Gorki devrait être combinée avec une visite de sa plateforme d'observation : depuis le toit de l'arc situé à l'entrée principale, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes. À travers des jumelles, les allées du parc lui-même, le pont de Crimée, les gratte-ciel staliniens et la cathédrale du Christ-Sauveur sont clairement visibles.

Krymsky Val, N°9

