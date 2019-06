Silent Hill & Game of Thrones: ces lieux de Russie idéals pour tourner le remake d’œuvres cultes

Au cas où les Russes décideraient de réaliser leur propre version des films et séries les plus incontournables, nous connaissons les lieux parfaits pour cela, sans franchir les frontières du pays.

Kaliningrad - Silent Hill

Cet avant-poste brumeux de Russie situé en Europe est un joyau souvent oublié, en partie à cause de son apparence occidentale et de son charme très germanique, qu'il doit bien sûr à son héritage du temps où il s'appelait Königsberg. Quand elle est enveloppée de brouillard, Kaliningrad dégage une atmosphère fantomatique, à l'image de ce que l'on peut apercevoir dans ce film angoissant de Christophe Gans. Oserez-vous y mettre les pieds ?

Le plateau de Poutorana - Alien: Covenant

Vous souvenez-vous du dernier opus d'Alien, qui a poussé le public à crier sur les personnages, les jugeant incroyablement stupides pour un équipage de conquérants de l'espace ? En chemin pour coloniser la planète Origae-6, leur voyage est interrompu par une transmission radio et ces idiots décident de se poser sur une planète inconnue, alors que 2 000 humains à bord sont encore endormis, dans un état de cryostase. Heureusement, le plateau sibérien de Poutorana regorge de beauté, sans aliens sanguinaires, ce qui en fait le lieu de tournage idéal pour ce remake et de nombreux autres films de science-fiction.

Château de Mouromtsevo - The Haunting

Beaucoup de bâtiments lugubres et rustiques sont dispersés aux quatre coins de notre pays et nous disposons d’une vaste abondance de demeures abandonnées et terrifiantes, pouvant servir de décor à des productions cinématographiques. Le château de Mouromtsevo, datant du XIXe siècle et situé près de la ville de Vladimir, est le résultat d’une querelle entre deux nobles se disputant pour savoir quel pays était le meilleur : la Russie ou la France. Le Russe, las d’entendre son homologue français vanter la délicate architecture de sa contrée d’origine, a décidé de bâtir un château aussi beau que ceux que l’on peut admirer dans l’Hexagone. Bien sûr, ses jours de gloire sont loin derrière elle, et ce qu’il reste de cette demeure ne sont que de splendides ruines dans lesquelles vous ne voudriez pas pénétrer seul la nuit !

Kirovsk - The Thing

Kirovsk est une cité minière arctique située sur la péninsule de Kola, au Nord-Ouest de la Russie. Malgré leur beauté hypnotysante, les paysages désolés des alentours sont parsemés de bâtiments industriels abandonnés, entourés, une bonne partie de l’année, par un décor dominé par le noir et le blanc. Il s’agit donc du lieu de tournage parfait pour un film d’horreur dont l’intrigue se déroule dans un avant-poste scientifique.

Désert Tcharski - Mad Max: Fury Road

Le cinéphile que vous êtes a sans doute vu le dernier opus de la franchise Mad Max. Mais saviez-vous que notre pays possède également des paysages dignes de cette œuvre ? En effet, la Russie dispose elle aussi de déserts ! Celui-ci est appelé désert Tcharski, ou Sables de Tchara. C'est une zone naturelle protégée située en Sibérie et d’une superficie de seulement 54 kilomètres carrés. Les poursuites en voiture devront donc y être filmées de manière très efficace. Cette région se trouve par ailleurs près des pittoresques chaînes de montagnes Kodar et Oudokan, dans le bassin de Tcharsk.

Kislovodsk -Youth

Nous aurions beaucoup de choses à dire à propos de cette petite ville du Caucase d’à peine 70 km² : il y a un parc, le jardin de la Vallée des Roses, un téléphérique offrant une vue vraiment époustouflante, une incroyable arche rocheuse naturelle et, bien sûr, les célèbres sources thermales de Narzan. Si vous êtes dans le quartier, ce petit coin de paradis est un vrai bonheur, rappelant le décor de ce film de Paolo Sorrentino, réalisé en 2015.

Les colonnes de la Lena - Le Mur dans la série Game of Thrones

Entendez-vous la désormais culte mélodie du générique de Game of Thrones lorsque vous posez les yeux sur ce glorieux site naturel ? Les colonnes de la Lena sont des formations rocheuses s’étendant sur 42 kilomètres le long du fleuve sibérien Lena. Mesurant entre 150 et 300 mètres de haut, cette imposante muraille date de la période cambrienne, soit d’il y a 500 millions d'années ! Allez les contempler par vous-même dans le cadre d’une croisière, un spectacle véritablement enchanteur, sans risque de croiser de redoutables Marcheurs blancs.

Institut du cerveau, Moscou - Session 9

Celui-ci nous donne vraiment la chair de poule, étant une copie presque parfaite de l'asile psychiatrique du film d'horreur surnaturel et psychologique Session 9. Ces établissements sont de toute façon toujours effrayants et constituent le cadre idéal pour ce genre d’œuvres. L’on pourrait également y tourner le remake de Shutter Island ou encore de la saison 2 de la série d’American Horror Story.

Situé en plein centre de Moscou, près de la station de métro Kourskaïa, l’Institut est interdit aux caméras et est réputé dans le monde entier pour renfermer les cerveaux de Vladimir Lénine, Joseph Staline, du célèbre réalisateur Sergueï Eisenstein et de l’illustre poète Vladimir Maïakovski. Il est notoirement difficile d’accéder à cet endroit pour les journalistes – étrangers ou nationaux – et encore plus pour les touristes. Fondé en 1928 dans le but de canoniser Lénine (et en réponse au Panthéon de Paris), cet établissement en briques rouges a un aspect étrangement gothique. Ne manquez pas une occasion de l’observer la prochaine fois que vous serez dans le centre-ville de Moscou !

Île Piatak - La prison d’Alcatraz dans Rock

Qui n'aime pas ce blockbuster du milieu des années 90 avec Nicholas Cage et Sean Connery ? Ah, les années de gloire de Cage, qui semblait sortir trois grands films d'action chaque année. Ici, les deux héros doivent contrecarrer une attaque chimique sur San Francisco et s'en sortir indemnes. Visionnez-le plus tard, si vous ne l'avez pas déjà fait! Pour ce qui est de l’île russe Piatak, également connue sous le nom d’île du Feu, c’est un endroit où les rêves de liberté périssent : pilleurs, violeurs et meurtriers se décomposent ici lentement, entourés par les eaux du lac Novozero, dans la région de Vologda, à quelque 470 km au nord de Moscou. L’île était un monastère jusqu’à la Révolution d’Octobre 1917, date à laquelle les bolcheviks l’ont réaffectée pour y loger leurs opposants.

L’usine Dagdizel - Skyfall

Le personnage de Javier Bardem se sentirait un peu à l'étroit ici, mais c'est un endroit isolé et cool, parfait pour filmer la rencontre entre James Bond (incarné par Daniel Craig) et le méchant Raoul Silva, joué par Bardem. Le lieu de tournage original est en réalité l’île Ha-shima, au large des côtes du Japon, tandis que le huitième atelier de Dagdizel est situé en mer Caspienne, près de la ville de Kaspiisk, en République du Daghestan, d’où est originaire le champion de MMA Khabib Nurmagomedov. C’était autrefois un site d’essais d’armes navales, qu’il était interdit de photographier, mais également d’évoquer lors de conversations ! Ce site a été construit en 1934-1938 directement dans la mer sur une fondation en pierre. Sinistre n’est-ce pas ?

