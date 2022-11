Ces références à la culture et à l’histoire russes qui émaillent House of the Dragon

Il y a plus de parallèles avec l’histoire russe dans la série House of the Dragon qu’on pourrait le penser à première vue… Même le conflit dynastique qu’il mentionne est en partie «copié» sur des événements réels de l’histoire russe.

ATTENTION ! CE TEXTE CONTIENT DES SPOILERS DE LA PREMIÈRE SAISON DE HOUSE OF THE DRAGON

House of the Dragon - préquel de l’une des meilleures séries fantastiques récentes, Game of Thrones - a permis aux téléspectateurs de retrouver le monde familier de Westeros.

Les fans de George Martin savent qu’il a basé ses livres sur un savant mélange de l’histoire médiévale européenne, l’assaisonnant de légendes fantastiques et, bien sûr, de dragons. Au fil des années de diffusion de Game of Thrones, les fans ont noté de nombreuses références culturelles dans les intrigues et les personnages présents dans la série, y compris à l’histoire et à la culture russes.

Pourquoi Rhaenyra Targaryen a-t-elle semblé familière au public russe ?

Rhaenyra Targaryen et la grande-duchesse Tatiana (fille de Nicolas II) portant un kokochnik Legion Media; Domaine public Legion Media; Domaine public

House of the Dragon a particulièrement plu aux fans russes du monde de Westeros. Lorsque HBO a publié l’affiche officielle avec le personnage principal, Rhaenyra, les téléspectateurs russes ont immédiatement établi un parallèle culturel avec les costumes folkloriques de leur pays : ils ont vu dans sa tenue un kokochnik stylisé ainsi qu’un large collier rond, des boucles d’oreilles arrondies et une robe ample caractéristiques du codes vestimentaire traditionnel.

L'impératrice Maria Fiodorovna en robe de gala, 1881 par Ivan Kramskoï / L'impératrice Maria Fiodorovna avec un kokochnik par Constantin Makovski Ivan Kramskoï; Constantin Makovski Ivan Kramskoï; Constantin Makovski

D’ailleurs, il ne s’agit pas uniquement du kokochnik en tant qu’élément de la tenue des gens ordinaires, mais de la couronne-kokochnik (ou diadème-kokochnik), devenue populaire dans la haute société russe au XIXe siècle et jusqu’en 1917. Les émigrants emportèrent cet accessoire avec eux en Europe, où ils lancèrent la mode « à la russe » au début du XXe siècle.

Un exemple encore plus frappant de kokochnik, désormais classique, avec un « peigne » et des pendentifs sur les tempes, peut être vu dans la série lors de la cérémonie de mariage de Rhaenyra.

Rhaenyra lors de son mariage / Deux kokochniks russes Legion Media; shakko (CC BY-SA 3.0); Vladimir Fedorenko/Sputnik Legion Media; shakko (CC BY-SA 3.0); Vladimir Fedorenko/Sputnik

Bien que la forme du kokochnik varie en fonction des provinces, la base était généralement en carton recouvert de tissu et décoré selon le statut et la richesse de la propriétaire avec divers matériaux et ornements : brocart, passementerie, perles diverses, fils d’or, métal folié, verre, pierres précieuses…

La coiffe de Rhaenyra rappelle en outre le kokochnik traditionnel de la province de Kostroma, appelé « naklon ». Les images de la série montrent que le kokochnik est décoré de perles et d’éléments « dorés », avec des pendentifs également en perles.

Pourquoi ces éléments inhabituels dans les vêtements des Targaryen ?

Un collier russe du XIIe siècle de l'Armurerie du Kremlin / Rhaenyra Targaryen portant un collier similaire Musées du Kremlin de Moscou ; Legion Media Musées du Kremlin de Moscou ; Legion Media

Il convient de rappeler que les Targaryen ne sont pas natifs de Westeros. Leurs ancêtres sont arrivés sur le continent depuis la cité de Valyria et ont apporté avec eux leurs us et coutumes. Bien sûr, l’une des tâches du costumier de la série était de souligner leur singularité, en complétant à l’aide d’un vêtement d’apparat spécial, l’apparence exotique des personnages et la langue que seuls les représentants de la maison royale parlent (uniquement lors d’occasions spéciales). Le résultat est excellent, mais puise son inspiration dans des sources plus lointaines que la mode de l’Europe médiévale.

Dame russe en robe de gala / Rhaenyra en robe similaire Domaine public; Legion Media Domaine public; Legion Media

Les fans russes de la série, inspirés par l’analogie, sont allés encore plus loin, décelant des parallèles plus contestables entre l’une des robes du personnage principal et la célèbre robe de cour russe, devenue obligatoire pour les dames de la cour impériale à partir du milieu du XIXe siècle.

L'emblème de la Maison Targaryen / Un monument à Zmeï Gorynytch au parc d'attractions Kudykina Gora, région de Lipetsk, Russie Mattia332 (CC BY-SA 4.0); Legion Media Mattia332 (CC BY-SA 4.0); Legion Media

Et bien sûr, les armoiries de la maison Targaryen suscitent chez le spectateur russe une forte association avec le dragon Zmeï Gorynytch tiré du folklore russe ; cependant, dans le monde de Westeros, les deux têtes de cette créature sont des têtes de femmes.

Y a-t-il eu, dans l’histoire russe, une situation similaire au conflit central de la série ?

Elizabeth Petrovna / Anna Ioannovna Domaine public Domaine public

Si nous essayons à notre tour de trouver dans l’histoire russe des similitudes avec l’intrigue centrale – la lutte de deux femmes influentes pour le trône -, la relation entre Elizaveta Petrovna (future Elisabeth Ire) et Anna Ivanovna revient à l’esprit.

Elizaveta Petrovna était la plus jeune fille de Pierre le Grand et de Catherine Ire. Dans sa jeunesse, elle a ravi ses contemporains par sa beauté, comme Rhaenyra, à tel point qu’on la qualifiait de « joie du royaume ». Elle avait, selon la volonté de Catherine Ire, droit au trône après Pierre II (petit-fils de Pierre Ier) et Anna Petrovna (fille de Pierre Ier). Au cours de la dernière année du règne de Catherine et au début du règne de Pierre II, à la cour couraient des rumeurs sur la possibilité d’un mariage entre la tante et le neveu, qui étaient proches et passaient beaucoup de temps ensemble. Ceci nous rappelle le mariage entre Rhaenyra et son oncle, survenu durant la première saison de House of the Dragon.

Après la mort de Pierre II en janvier 1730, le testament de Catherine est rejeté ; le trône est offert à sa cousine Anna Ivanovna. Une décision similaire constitue la base du conflit dans la série - après la mort du roi Viserys, le désir qu’il avait exprimé de son vivant de faire de Rhaenyra son successeur est relégué aux oubliettes, et un candidat plus commode pour l’élite dirigeante monte sur le trône.

La fin de l’intrigue survenue dans l’histoire russe est connue. Après la mort d’Anna Ivanovna et la courte période de régence d’Anna Leopoldovna, dans la nuit du 25 novembre 1741, Elisabeth Ire soulève la compagnie de grenadiers du régiment Preobrajenski et, ne rencontrant aucune résistance au palais d’Hiver, se proclame nouvelle impératrice.

L’issue de la confrontation entre Rhaenyra et Alicent dans House of Dragon sera dévoilée au cours des prochaines saisons. Toutefois, les téléspectateurs qui ont lu le livre dont est tirée la série savent d’ores et déjà qu’elle sera beaucoup plus tragique…

Dans cette autre publication, découvrez cinq héritiers du trône russe emportés par des luttes de pouvoir.

