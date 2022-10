Pourquoi les Russes sont-ils obsédés par les dragons?

Les monuments du pays ne sont pas uniquement consacrés à Lénine et aux poètes d’antan… Les Russes aiment aussi les bêtes mythiques de Games of Thrones.

Saviez-vous que les dragons font partie des sculptures les plus populaires en Russie ? Ces serpents ailés terrifiants peuvent être aperçus dans de nombreuses villes du pays et sont même le symbole de nombreuses municipalités. Surpris ?

1 - Kazan (800 km à l’est de Moscou)

Maxim Bodovid/Sputnik Maxim Bodovid/Sputnik

Le serpent ailé Zilant, un personnage épique tatar, est un des symboles de Kazan. Selon la légende, il vivait sur une montagne locale. On dit maintenant que Zilant vit sur le lac Kaban et veille sur le trésor de la princesse Söyembikä. L’image du dragon figurait sur le sceau du Khanat de Kazan, ainsi que sur les armoiries de la région de Kazan. Aujourd’hui, une couronne dorée à l’effigie d’un dragon est représentée sur le drapeau et les armoiries de la ville, et orne souvent les bâtiments et les clôtures.

Yukatan/Sputnik Yukatan/Sputnik

Deux autres dragons célèbres de Kazan veillent sur le centre familial de Kazan - le bâtiment ressemble à un immense chaudron pour préparer les plats nationaux tatars. Il a été construit pour l’Universiade de Kazan.

2 - Région de Lipetsk (400 km au sud de Moscou)

Vyacheslav Platsynda Vyacheslav Platsynda

Si vous demandez à un Russe où il va, vous entendrez peut-être la réponse : « À Koudykina Gora » (« N’importe où, où que ce soit »). Cependant, personne n’a jamais vu cette montagne légendaire (car cette expression est utilisée lorsqu’une personne ne veut pas vous révéler ses plans). Eh bien, nous avons réussi à trouver cet endroit dans le parc d’attractions en plein air appelé Koudykina Gora. Un énorme dragon à trois têtes appelé Zmeï Gorynytch (littéralement « dragon de la montagne ») règne ici. Selon le folklore slave, le dragon veille sur le pont Kalinov, la frontière entre la vie et la mort. Il est terrifiant et peut cracher des étincelles, de la fumée et du feu. Dans le parc, Gorynytch est l’attraction la plus populaire. Tous les week-ends à 18h30, vous pourrez voir le mythique dragon russe cracher du feu.

3 - Sotchi (1 600 km au sud de Moscou)

A.V.Solomin/Wikipedia A.V.Solomin/Wikipedia

À Sotchi, un dragon veille sur la Toison d’Or. Une composition symbolique basée sur le mythe grec ancien consacré aux Argonautes est apparue dans cette station balnéaire il y a environ 10 ans. Les créateurs ont voulu montrer le lien entre les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et les premiers jeux olympiques. De plus, certains pensent que toucher la Toison d’or est gage de prospérité – chacun est libre d’y croire ou non...

4 - Peterhof (45 km à l’ouest de Saint-Pétersbourg)

B.Manushin/Sputnik B.Manushin/Sputnik

Peterhof, le « Versailles russe », est l’une des attractions touristiques les plus célèbres et les plus pittoresques du pays, attirant des millions de visiteurs à Saint-Pétersbourg chaque année. Le parc est célèbre pour ses fabuleuses fontaines. L’une des plus anciennes est l’énorme cascade de la colline des Échecs. La grotte supérieure de la structure est gardée par trois dragons. L’eau sort de la bouche des bêtes et tombe dans un bassin en contrebas avant de s’écouler dans la grotte inférieure.

5 - Pouchkine (25 km au sud de Saint-Pétersbourg)

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

L’ancienne résidence d’été des tsars, aujourd’hui appelée Pouchkine (son ancien nom est Tsarskoïé Selo) a inspiré de nombreux poètes et artistes russes. Il existe plusieurs ponts intéressants dans le style chinois, qui était populaire dans l’Empire russe au XVIIIe siècle. Le pont du Dragon est orné de quatre serpents aux ailes de fer sur des socles en granit.

6 - Vladivostok (9 000 km à l’est de Moscou)

Iouri Smityuk/TASS Iouri Smityuk/TASS

Le symbole du campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient sur l’île Rousski est le Dragon de l’amitié, très apprécié des étudiants, du personnel et des visiteurs. La sculpture a été réalisée par l’artiste néerlandais Joshua Pennings et offerte à l’université en 2013.

Selon la légende, le dragon intelligent et courageux possédait un joyau magique qui donne sagesse et connaissance, mais l’a laissé tomber - des siècles plus tard, il a été découvert à l’endroit où l’université se dresse aujourd’hui. Depuis lors, le dragon est considéré comme le gardien du savoir et le combattant de la paresse.

7 - Krasnoïarsk (4 000 km à l’est de Moscou)

Une copie presque exacte de l’un des enfants de Daenerys dans Games of Thrones est apparue dans la périphérie de Krasnoïarsk à l’été 2018. Le géant de fer sourit et déploie ses ailes. Cependant, il y a quelques problèmes avec la queue (elle n’est pas encore ajoutée), mais les habitants l’aiment tel qu’il est.

8 - Elista (1 300 km au sud de Moscou)

R.Mangasaryan/Sputnik R.Mangasaryan/Sputnik

La capitale de la République de Kalmoukie possède également son propre dragon. La fontaine Le Garçon et le Dragon a été créée dans le centre-ville en 1995, sur la base de l’épopée kalmouke. Selon la légende, un garçon local repousse la bête, qui déclenche de fortes pluies et de tonnerre lorsqu’elle atterrit. En chassant le dragon, le brave garçon sauve son peuple et son village de la destruction.

9 - Aguinskoïé (6 500 km à l’est de Moscou)

Evgueni Epantchintsev/Sputnik Evgueni Epantchintsev/Sputnik

Le datsan d’Aguinskoïé est l’un des plus grands complexes de monastères bouddhistes du territoire de transbaïkalie. Le premier temple a été fondé au début du XIXe siècle. Le datsan a été construit selon les canons et décoré de nombreuses sculptures de dragons, symbole de sagesse et de puissance céleste.

10 - Moscou

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Saint-Georges transperçant un dragon avec sa lance est le symbole de Moscou depuis la période médiévale. C’est le défenseur du peuple et un protecteur contre les envahisseurs étrangers. Ce symbole est représenté sur les armoiries de Moscou et de la Russie. Et bien sûr, c’est l’un des monuments centraux de la capitale.

