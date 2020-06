Dix endroits de Russie qui n’ont pas l’air russe du tout

Vous aurez de la peine à le croire: ces sites sont situés en Sibérie, dans l’Oural et en Extrême-Orient.

Quand on regarde ces endroits, il est facile de penser qu’ils ne sont pas situés en Russie – tous se trouvent pourtant dans le plus grands pays du monde.

Paris à Moscou

Legion Media Legion Media

Un coin de la capitale française peut être vu à la station de métro Kievskaïa. L'arceau au-dessus de l'entrée reprend l’esthétique de la métropole parisienne conçue par l'architecte français Hector Guimard. Cette décoration, appelée « Guimard » en l'honneur du concepteur, était un cadeau de Paris à Moscou. À son tour, Moscou a offert à Paris un vitrail Riaba la Poule, qui orne maintenant la station de métro Madeleine.

Bruges à Iochkar-Ola (république des Maris)

Legion Media Legion Media

Cette ville de Russie centrale a rassemblé quelques lieux « européens » dans son centre. La digue de Bruges (oui, c’est son nom officiel) abrite un certain nombre de beaux bâtiments dans le style flamand. Ils abritent des ministères, des agences municipales et d’autres institutions.

Parmi les choses intéressantes, citons les monuments à Grace Kelly et Rainier III, prince de Monaco, et une réplique du Tsar pouchka (roi des canons), qui, comme l’original qui se trouve à Moscou, n’a jamais tiré.

Venise à Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Les Russes appellent souvent Saint-Pétersbourg « la Venise du Nord ». Comme dans la ville italienne, il existe des centaines de ponts et de canaux et une architecture époustouflante. Mais ce qui fait la particularité de la ville russe, ce sont les nuits « blanches » du milieu de l'été. Un must à ne rater sous aucun prétexte !

L'Islande au Kamtchatka

Legion Media Legion Media

Si vous souhaitez voir une vallée de geysers, votre prochaine destination est le Kamchatka, dans l’Extrême-Orient russe. Il y a plus de 200 sources thermales, dont 90 geysers, qui projettent de l'eau bouillante à des dizaines de mètres dans les airs.

Chutes du Niagara à Taïmyr

Legion Media Legion Media

L'un des endroits les plus inaccessibles de Russie, le plateau de Poutorana est populaire parmi les voyageurs en quête de sensations extrêmes. Il est plutôt difficile d’y arriver, mais c’est un voyage inoubliable, nous le promettons. En regardant le plateau de Poutorana, vous verrez un massif montagneux comme celui du Grand Canyon et la plus haute cascade de Russie appelée Talnikovy.

Paysages suisses dans l'Altaï

Legion Media Legion Media

Vous aimez les voyages en voiture? Visitez la pittoresque route de Tchouïski Trakt en Sibérie et vous tomberez amoureux de son itinéraire s’étendant sur 590 kilomètres. La route sinueuse offre une vue magnifique sur les montagnes de l'Altaï, fortement boisées.

Le Tibet en Bouriatie

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

La Russie est un pays multiconfessionnel. En Bouriatie, par exemple, de nombreuses personnes sont bouddhistes. Vous pouvez donc y voir de nombreux datsans (temples et universités bouddhistes). Ce temple bouddhiste traditionnel situé près du village d'Ivolga, dont il porte le nom, est le dastan le plus célèbre de Russie.

Maison chinoise à Moscou

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

La célèbre maison de thé Perlov, située dans la rue Miasnitskaïa, a été construite au XIXe siècle dans un style pseudo-chinois et se distingue des autres bâtiments voisins. Vous ne trouverez aucun bâtiment similaire dans le centre de Moscou ! Soit dit en passant, vous pouvez toujours choisir différents types de thé (et de desserts), comme vous on le faisait au temps des tsars !

Cappadoce à Voronej

Legion Media Legion Media

Rendons-nous dans la réserve naturelle de Divnogorie, dans le sud-ouest de la Russie, où les falaises de craie et les collines sont recouvertes de nombreuses églises rupestres et parcourues de souterrains. Il existe des temples similaires creusés dans la roche en Bulgarie et en Turquie.

Les Maldives à Vladivostok

Une eau turquoise, une plage de sable, des paysages idylliques - mais ce n’est pas Bali, ni les Maldives. Nous sommes dans la ville russe extrême-orientale de Vladivostok. C'est la baie de Petrov, un lieu de prédilection des surfeurs et des rameurs. Ici, vous pourrez savourer de succulents dîners à base de fruits de mer, avec du poisson et du crabe locaux.

