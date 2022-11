Les sept stations du métro de Saint-Pétersbourg les plus insolites

Saint-Pétersbourg est une ville de palais et de musées. Mais les choses intéressantes n’attendent pas uniquement les voyageurs au-dessus du sol. Descendez dans le métro de Saint-Pétersbourg - vous serez accueillis par du marbre, des colonnes et des panneaux de mosaïque. Nous avons rassemblé sept des stations les plus intéressantes de la ville et avons également ajouté une petite liste de lieux accessibles à pied.

Avtovo : un palais souterrain

Les architectes ont voulu concevoir une sorte de « palais de cristal ». Sa voûte est soutenue par 46 colonnes : 30 d’entre elles sont revêtues de marbre et 16 de verre coulé.

Le thème est la défense de Leningrad pendant la Grande Guerre patriotique. La station est décorée d’un immense panneau en mosaïque Victoire, et sur les lustres et les lampes, vous pouvez voir des épées, des couronnes de laurier et d’autres symboles triomphaux.

Soit dit en passant, en 2014, Avtovo a été incluse dans la liste des 12 plus belles stations du monde, selon The Guardian.

Et cette station est également apparue dans le cinéma - dans Les aventures de Sherlock Holmes et du Dr Watson, le célèbre détective trouve le corps d’une victime dans les voies abandonnées d’un chemin de fer britannique. La scène a été tournée dans le dépôt d’Avtovo.

Où aller à proximité ?

Square de Piotr Semenenko – promenez-vous et regardez le monument au premier tracteur.

Musée Anna Akhmatova – découvrez la célèbre poétesse de l’âge d’argent.

Cirque à Avtovo – détendez-vous avec les enfants.

>>> Pourquoi y a-t-il tant de lions à Saint-Pétersbourg?

Vyborgskaïa : une station avec jardin d’hiver

Vyborgskaïa est la seule station de Saint-Pétersbourg dotée d’une serre. Il y a plus de 50 espèces de plantes d’intérieur dans le jardin, et certaines d’entre elles poussent ici depuis la fondation de Vyborgskaïa en 1975. La serre est apparue grâce aux ouvriers du métro, qui prennent toujours soin du jardin fleuri. À propos, certaines plantes ont été apportées ici par des passagers. La station est particulièrement élégante les jours ensoleillés.

La partie souterraine est réalisée en travertin, une roche poreuse calcaire, et les sols sont recouverts de granit gris. Au-dessus de l’escalier se trouve un grand panneau représentant les ouvriers qui ont participé à la révolution de 1917. L’intérieur de la station ne paie pas de mine, nous vous recommandons donc de monter directement à l’étage pour regarder la serre.

Où aller à proximité ?

Cathédrale Sampsonievski – découvrez la plus ancienne cathédrale de la ville, fondée en 1728.

Jardin Sampsonievski – pour se promener et passer un moment en silence.

Ville résidentielle de l’usine Ludwig Nobel – voir l’architecture du quartier dans lequel vivait le frère du célèbre Alfred Nobel.

Gorkovskaïa : un ovni dans le centre-ville

C’est la station la plus « spatiale » de la ville - elle est construite sous la forme d’une énorme soucoupe volante. Gorkovskaïa n’a pas immédiatement eu cette forme. La gare a été inaugurée en 1963, et c’était un pavillon ordinaire avec un toit rond. Dans le hall supérieur, à l’époque soviétique, il y avait un café où l’on pouvait manger un morceau et même boire du mousseux. En 2009, la station a été reconstruite et Gorkovskaïa s’est transformée en ovni.

Telle que conçue par les architectes, la voûte du vestibule supérieur de la station devait ressembler à la Lune avec des cratères. Cependant, les habitants n’ont pas compris l’idée et ont vu à la place du satellite de la Terre... un pis de vache.

Où aller à proximité ?

L’île aux Lièvres et la forteresse Pierre-et-Paul – visitez le lieu où l’histoire de Saint-Pétersbourg a commencé.

Planétarium de Saint-Pétersbourg – plongez dans le thème de l’espace et regardez les étoiles.

Studio de cinéma Lenfilm – pour découvrir l’histoire du plus ancien studio cinématographique de Russie et regarder des films.

>>> Avant et après: Saint-Pétersbourg au XXe siècle et aujourd'hui

Zenit : une station pour les fans de ballon rond

Cette station a été ouverte pour la Coupe du monde de football 2018, dont les matchs ont été disputés dans plusieurs villes russes. Saint-Pétersbourg en fit partie et Zenit est donc située à côté du stade Gazprom Arena. La station porte le nom du principal club de football de la ville, le Zenit, dont les Pétersbourgeois sont très fiers.

À propos, au début, la station s’appelait Novokrestovskaïa. Plus tard, elle a été renommée, mais certains résidents continuent d’utiliser l’ancien nom.

Des coupes du club de football Zenit sont exposées dans le hall. On y trouve la coupe de champion d’URSS en 1984, et les trophées du championnat de Russie de 2007, 2010, 2011, 2015.

La station est réalisée avec de la pierre bleu foncé. Des taches blanches sur le revêtement représentent les vagues écumantes du golfe de Finlande.

Où aller à proximité ?

Stade Gazprom Arena – découvrez la fierté footballistique de la ville : un stade couvert pouvant accueillir 68 000 personnes

Parc de la Victoire Primorski – promenez-vous le long des ruelles et regardez l’immense fontaine au centre du parc.

Parc d’attractions Divo-Ostrov – amusez-vous en famille, montez sur les montagnes russes et admirez la ville d’en haut depuis la grande roue.

Place Alexandre Nevsky-2 : une gare en cotte de mailles

C’est la station la plus écailleuse du métro de Saint-Pétersbourg. Ses murs sont recouverts d’armures composées de centaines d’écailles dorées. Le tout scintille magnifiquement quand un train arrive.

La correspondance de la ligne orange à la ligne verte est ornée d’une composition avec des cavaliers. Regardez de plus près : il y a cinq cavaliers sur l’image et seulement quatre chevaux. Dès le stade de la création du croquis, une erreur s’est glissée, et les artistes ne l’ont tout simplement pas remarquée. Les gens se moquent de la composition et la surnomment « Cinq hommes et quatre chevaux ».

Le hall supérieur de la station Plochtchad Aleksandra Nevskovo-2 est décoré d’une immense mosaïque intitulée Bataille sur la glace. Alexandre Nevski est représenté au centre de la mosaïque avec une épée levée, prêt à défaire le chevalier croisé.

Où aller à proximité ?

Laure Alexandre Nevski – visitez le territoire du monastère et observez les tombes de l’écrivain Denis Fonvizine, du scientifique Mikhaïl Lomonossov, du réformateur Sergueï Witte et d’autres personnages célèbres dans sa nécropole.

Mur de la forteresse dans le centre-ville – promenez-vous à côté du mur de la forteresse, qui fait en fait partie de l’église de l’icône de Théodore de la Mère de Dieu.

Perspective Nevski – marchez le long de la perspective Nevski, qui débouche sur la place Alexandre Nevski.

>>> Pourquoi Saint-Pétersbourg est connue comme la capitale culturelle de la Russie

Admiralteïskaïa : la station fantôme

Admiralteïskaïa est située à une profondeur de 86 mètres - c’est l’une des stations de métro les plus profondes du monde. Saint-Pétersbourg a été construit dans une zone marécageuse : plus près de la surface, le sol est mou, et on ne peut pas y construire de tunnels. Par conséquent, les stations sont construites à de grandes profondeurs.

Un fait intéressant est que ses vestibules sont situés plus haut que les tunnels : à l’approche de la station, le train monte, puis redescend en accélérant. Ce projet a été approuvé dans les années 1940, ce qui a permis de réduire les coûts de construction. Ainsi, les points les plus profonds de la station sont situés dans les tunnels.

Soit dit en passant, en raison de diverses difficultés, on n’a pas pu ouvrir Admiralteïskaïa pendant 14 ans : il était prévu de le faire en 1997, mais cela n’a eu lieu qu’en 2011. Pendant tout ce temps, les trains passaient Admiralteïskaïa sans s’arrêter. Par conséquent, les habitants ont commencé à l’appeler « station fantôme ».

La gare est dans un style maritime : dans le hall, vous pouvez voir la mosaïque Fondation de l’Amirauté, et à l’entrée il y a un panneau avec des navires. De plus, la station est décorée d’ancres, une rose des vents est représentée sur le sol et à côté du nom de la station se trouve le même bateau que celui que l’on peut voir sur la flèche de l’Amirauté.

Où aller à proximité ?

Ermitage – regardez ce haut lieu de Saint-Pétersbourg et visitez le célèbre musée.

Cathédrale Saint-Isaac – montez sur la colonnade et embrassez toute la ville d’un coup d’œil.

Amirauté – promenez-vous à côté des célèbres bâtiments de l’Amirauté et asseyez-vous dans le jardin d’Alexandre surplombant la place du Palais.

Le Cavalier de bronze - prenez une photo avec le monument - la carte de visite de la ville.

Avenue de la Gloire : une station dans le style pompier

Cette station a ouvert en 2019. Le point central de sa conception est constitué de vitraux lumineux avec des étoiles soviétiques qui s’étendent le long de tout le hall. Du marbre blanc est utilisé partout, ce qui se marie à merveille avec les étoiles rouge vif des vitraux.

Mais le plus intéressant vous attend au sommet. Le hall sud de la station est dédié aux pompiers. La voûte est décorée d’une immense mosaïque et des camions de pompiers sont exposés dans le passage : du tout premier wagon prérévolutionnaire à la technologie moderne.

Où aller à proximité ?

Parc des internationalistes – promenez-vous dans le parc et honorez la mémoire des habitants de Leningrad tombés pendant la guerre d’Afghanistan.

Église Saint-Georges – découvrez cette cathédrale située dans un quartier résidentiel de la ville.

Parc des héros-pompiers – voir les carrières Kouptchinski, des réservoirs artificiels où l’argile était auparavant extraite pour une briqueterie.

Dans cette autre publication, découvrez cinq différences entre le métro de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

