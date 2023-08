Visa électronique russe: FAQ et guide pratique illustré

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 1er août, la Russie a commencé à délivrer de nouveaux visas électroniques aux ressortissants de 55 pays. Vous trouverez ci-dessous notre mode d’emploi détaillé et les réponses aux questions les plus courantes !

FAQ

Quelle est la différence entre un visa standard et un visa électronique ?

Un visa électronique est délivré sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères. Il vous suffit de remplir le formulaire de demande et, une fois votre dossier approuvé, d’imprimer ou de sauvegarder le visa électronique sur votre appareil mobile. Le visa électronique vous permet de séjourner en Russie jusqu’à 16 jours au total et n’en prend que quatre pour être délivré. Vous n’avez pas besoin d’une invitation, d’une réservation d’hôtel ou d’une autre preuve de la raison de votre voyage. Toutefois, seuls les citoyens de certains pays peuvent en bénéficier.

Un visa standard (non électronique) nécessite davantage de documents, qui doivent être présentés en personne au service consulaire russe. La durée de séjour autorisée est de 90 jours au maximum et elle est actualisée tous les 180 jours. La durée de validité du visa dépend de son type. En outre, les citoyens de tous les pays peuvent déposer une demande de visa ordinaire. Cependant, la procédure est plus longue que pour un visa électronique et nécessite une preuve de l’objectif de votre voyage (réservations et invitations).

J’ai un visa standard. Ai-je également besoin d’un visa électronique ?

Non, vous n’en avez pas besoin. Vous pouvez vous rendre en Russie avec votre visa ordinaire.

Mon pays ne figure pas sur la liste de ceux pouvant bénéficier d’un visa électronique. Cela signifie-t-il que je ne peux pas me rendre en Russie ?

Vous pouvez vous rendre en Russie, mais vous devrez demander un visa ordinaire. N’oubliez pas également que certains pays n’ont tout simplement pas besoin de visa pour se rendre en Russie pour une période inférieure à un certain nombre de jours.

Le point de contrôle frontalier X ne figure pas sur la liste de ceux pour les titulaires d’un visa électronique. Cela signifie-t-il que je ne peux pas entrer en Russie par ce point de contrôle ?

Vous le pouvez, mais uniquement avec un visa non électronique. Avec un visa électronique, vous ne pouvez entrer en Russie QUE par certains points de contrôle frontaliers.

Puis-je rester plus de 16 jours avec un visa électronique ?

Non, vous ne pouvez pas, sauf si les circonstances ne vous permettent pas de quitter le territoire de la Russie. Par exemple, une prise en charge médicale d’urgence ou une catastrophe naturelle. Dans ce cas, le ministère de l’Intérieur prolongera votre séjour en vous délivrant un visa standard.

Cela signifie que vous devez planifier soigneusement votre séjour. Attention : seize jours ne correspondent pas à 24 heures multipliées par 16. Par exemple, si une personne est entrée sur le territoire russe le 20 août (quelle que soit l’heure), elle doit quitter le territoire avant 23h59 le 4 septembre. Vous devez quitter le pays avant l’expiration de votre visa, sinon vous risquez une amende, une interdiction d’entrée sur le territoire, voire une expulsion. Pour éviter ces expériences inoubliables, utilisez le calculateur de visa spécial que vous trouverez dans le formulaire de demande – il vous indiquera la date de départ en fonction de votre jour d’entrée.

Puis-je payer les frais de dossier avec n’importe quelle carte bancaire ?

Bien que le site web indique que les frais de dossier (40 dollars) peuvent être payés par divers systèmes de paiement internationaux, au moment de la publication de cet article, il n’accepte que les cartes Visa et Mastercard.

Le paiement sera traité par le système chinois LianLian.

Comment puis-je savoir que mon visa est prêt et que dois-je en faire ?

Toutes les notifications concernant l’état d’avancement de votre demande de visa vous seront envoyées par courrier électronique. Lorsque le statut de votre demande passera à « Traitement terminé », vous saurez si votre demande a été approuvée ou non. Si c’est le cas, imprimez la notification avec votre visa ou enregistrez-la simplement sur votre appareil mobile. Vous en aurez besoin au moment de monter dans l’avion, le train ou le bus, puis au moment de passer le contrôle des passeports au poste-frontière.

Pourquoi ma demande pourrait-elle être refusée ?

Le ministère des Affaires étrangères n’indique pas clairement les raisons pour lesquelles une demande peut être refusée. Toutefois, les raisons les plus évidentes sont l’expulsion, la violation des règles de séjour en Russie ou le non-paiement d’amendes lors d’un précédent séjour.

Si vous faites une erreur dans votre demande, celle-ci ne sera pas refusée. Elle vous sera renvoyée pour correction, après quoi vous pourrez la soumettre à nouveau. Attention, des informations incorrectes peuvent toutefois entraîner l’annulation du visa au point de passage de la frontière.

Guide

Soyez attentif à l’URL du site web pour éviter de tomber sur des pages frauduleuses qui collectent des données personnelles et volent de l’argent. Mieux encore, mettez la page web ci-dessous dans vos favoris. Le ministère des Affaires étrangères n’a qu’un seul site pour les demandes de visa électronique.

Le formulaire de demande proprement dit se remplit comme suit !

Lisez attentivement et acceptez toutes les conditions, puis cliquez sur « Fill out a new application form » (Remplir un nouveau formulaire de demande).

Créez un compte en indiquant votre adresse électronique et un mot de passe. Indiquez une adresse électronique active, afin de recevoir des notifications sur l’état d’avancement de votre dossier.

Notez et conservez précieusement l’identifiant de demande qui vous sera attribué au début.

Téléchargez une photo formelle. Les exigences sont précisées sur la page, mais, en général, il s’agit du format passeport.

Complétez vos informations personnelles.

Indiquez votre itinéraire de voyage.

Indiquez votre état civil.

Indiquez vos coordonnées.

Répondez aux questions supplémentaires.

Après avoir répondu à toutes les questions, vous verrez un résumé de toutes les informations fournies. Vérifiez-le et acceptez toutes les conditions à la fin de la dernière page. Procédez ensuite au paiement. Puis, suivez l’état d’avancement de votre demande dans votre compte personnel.

