Qui peut se rendre en Russie sans visa en 2023?

Communauté des États indépendants (CEI)

Les citoyens de la plupart des États post-soviétiques peuvent se rendre en Russie sans visa. Il s’agit de pays comme l’Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Bien que l’Ukraine ne soit pas membre de la CEI, elle figure néanmoins aussi sur cette liste. Par contre, un visa russe est requis pour les citoyens de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie, malgré le passé soviétique de ces États.

Les règles varient quant à la durée pendant laquelle les citoyens de ces pays peuvent rester en Russie sans avoir à remplir de documents supplémentaires auprès des autorités russes chargées de l’immigration. Par exemple, les citoyens biélorusses peuvent rester en Russie jusqu’à 90 jours sans se faire enregistrer auprès d’une division de la police chargée des affaires liées aux migrants en Russie.

Les citoyens du Kazakhstan peuvent quant à eux rester en Russie jusqu’à 90 jours, mais la loi les oblige à s’enregistrer auprès de la police s’ils ont l’intention de rester en Russie plus de 30 jours. Pour les citoyens du Tadjikistan, cette période sans enregistrement est réduite à 15 jours ; pour les citoyens de la Moldavie, cette période est encore plus courte et s’élève à 7 jours.

Les citoyens des pays susmentionnés sont autorisés à prolonger leur séjour en Russie jusqu’à un an s’ils reçoivent un permis de travail ou viennent étudier dans une université locale.

Jusqu’à 90 jours

Les citoyens de plusieurs autres pays sont autorisés à visiter la Russie sans visa et à y séjourner jusqu’à 90 jours au cours de chaque période de 180 jours (6 mois). Des pays comme Cuba, la Thaïlande, l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, Israël, le Nicaragua, le Pérou, le Venezuela et l’Afrique du Sud entrent dans cette catégorie. Toutefois, leurs citoyens ne sont pas autorisés à travailler ou à se livrer à des activités commerciales pendant leur séjour sans visa dans le pays.

Les voyageurs étrangers en provenance de ces pays sont tenus de s’enregistrer auprès de la police dans les sept jours suivant leur arrivée en Russie.

Jusqu’à 60 et 30 jours

Les citoyens du Monténégro et de la Corée du Sud peuvent également se rendre en Russie sans visa. Toutefois, les premiers ne sont autorisés à rester dans le pays que pour une durée maximale de 30 jours. Pour les Sud-Coréens, cette période est étendue à 60 jours. Les ressortissants de Serbie ont de leur côté le droit d’entrer en Russie sans visa pour 30 jours uniquement s’ils possèdent un passeport biométrique émis après 2008.

Les résidents de Macao sont également autorisés à entrer en Russie sans visa et à y séjourner pendant 30 jours. Ceux de Hong Kong peuvent également se rendre en Russie sans visa, mais ne peuvent rester que 14 jours maximum dans le pays. Les citoyens chinois, en revanche, ont besoin d’un visa russe.

Les citoyens de ces pays sont tous tenus de s’enregistrer auprès de la police et ne sont pas autorisés à utiliser leur période d’exemption de visa pour travailler en Russie.

Les citoyens de Bosnie-Herzégovine, ainsi que de Macédoine du Nord, peuvent également séjourner en Russie sans visa pour une durée maximale de 30 jours, à condition d’obtenir une confirmation de réservation ou un voucher touristique par le biais d’un hôtel en Russie ou d’un tour-opérateur enregistré auprès du ministère russe des Affaires étrangères.

Enfin, les voyageurs étrangers qui arrivent à Saint-Pétersbourg à bord de bateaux de croisière et de ferries en provenance d’Helsinki et de Tallinn sont exemptés de l’obligation de visa si leur séjour dans la ville ne dépasse pas 72 heures et s’ils dorment sur le bateau.

