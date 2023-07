Comment se rendre en Russie par voie terrestre quand on est un touriste?

De nombreux touristes étrangers se rendaient auparavant en Russie en avion, mais désormais, en raison des sanctions, il reste peu de vols directs: on en trouve depuis Dubaï, la Turquie, la Serbie, le Qatar, l’Égypte, la Chine, Israël, les pays de la CEI et quelques autres États. Mais il est également possible d’entrer en Russie par une frontière terrestre, en voiture ou en bus. Cela prendra plus de temps qu’un vol (même avec correspondance), mais cela sera certainement beaucoup moins cher.

Les citoyens et les résidents des pays de l’UE doivent demander un visa pour la Russie. Pour l’obtenir, il suffit de s’inscrire à l’ambassade ou dans le centre des visas de la Fédération de Russie de votre pays. Il faut environ une semaine pour obtenir le précieux sésame, mais mieux vaut vérifier les modalités sur le site du consulat ou sur place lors du dépôt des documents. Les ressortissants de 25 pays n’ont pas besoin de visa, vérifiez ici si votre pays en fait partie.

Helsinki (Finlande) - Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

C’est un itinéraire pratique pour les résidents de Norvège, de Suède, du Danemark et de Finlande.

Le coût d’un trajet en bus sera de 5 390 roubles (53 euros), et pour les jeunes (enfants de 13 à 18 ans ou titulaires d’une carte d’étudiant ISIC) de 4 850 roubles (48,5 euros). Vous pouvez partir de la gare routière ou de l’aéroport de Vantaa.

Le temps de trajet sera de huit heures, mais parfois le voyage peut être un peu plus long en raison des files d’attente à la frontière. Il existe également des lignes de bus reliant Helsinki à Petrozavodsk et Moscou, mais dans tous les cas, vous devrez effectuer une correspondance à Saint-Pétersbourg.

Au total, il existe deux compagnies de bus qui peuvent vous emmener d’Helsinki à Saint-Pétersbourg : Ecolines et Luxexpress.

Kirkenes (Norvège) - Mourmansk

Legion Media Legion Media

Cet itinéraire convient à ceux qui vivent dans le nord de la Norvège ou de la Suède et qui souhaitent se rendre dans le nord de la Russie, et non au centre.

Contrairement aux bus d’Helsinki à Saint-Pétersbourg, qui prennent le départ toutes les 2-3 heures jusqu’à 15h00, puis la nuit à 23h00, il n’y a qu’un seul bus Kirkenes-Mourmansk par jour. Le bus part à midi de l’aéroport Høybuktmoen et arrive à 19h30 à l’hôtel Poliarnyé Zori.

Il se peut qu’il y ait très peu de monde, mais cela ne signifie pas que le voyage sera annulé. Dans ce cas, ce n’est pas un bus qui se présentera, mais une fourgonnette ou une voiture ordinaire. Le voyage est opéré par des transporteurs privés, et il est possible de les contacter au préalable par courriel. Toutes les informations se trouvent sur ce site.

Le coût sera de 6 500 roubles (65 euros). Il n’y a pas de réduction pour les étudiants.

Tallinn (Estonie) - Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

Il n’y a que trois compagnies qui desservent cet itinéraire : Lux Express, Ecolines (déjà mentionnés) ainsi qu’un autre opérateur, Baltic Shuttle. Le trajet dure environ sept heures s’il n’y a pas de files d’attente à la frontière

Vous pouvez également partir de la ville estonienne de Narva ; dans ce cas, le trajet ne prendra que trois heures. Le coût peut varier de 2 000 à 3 400 roubles (20 à 34 euros). Les départs sont fréquents, comme d’Helsinki à Saint-Pétersbourg : à 00h30, 06h00, 07h00, 10h15, 11h15, 15h45, 16h45, 22h00 et 23h00.

Riga (Lettonie) - Pskov

Legion Media Legion Media

Le bus part une fois par jour, à 19h30, et arrive à 01h30 à Pskov. Il s’agit également d’un transporteur privé, et le billet coûte 3 950 roubles (39,5 euros).

Pskov est une ville idéale pour toucher du doigt l’histoire de la Russie ancienne (Pskov compte 903 ans d’histoire). Vous pouvez vous promener dans le parc finlandais et admirer les tours du kremlin local. Avec 210 000 habitants seulement, Pskov n’est pas aussi densément peuplé que Saint-Pétersbourg. Un endroit idéal pour se relaxer en écoutant les sons de la nature, même en plein centre-ville !

Vilnius (Lituanie) - Minsk (Biélorussie) - Moscou

Legion Media Legion Media

La liaison Vilnius-Minsk détient le record du nombre de bus. Ces derniers circulent toutes les heures et sont opérés par différentes compagnies, d’Ecolines aux transporteurs privés. Vous pouvez flâner dans Minsk ou visiter d’autres villes biélorusses, comme Brest ou Grodno, puis vous rendre à Moscou.

Le train express Lastotchka et un train de nuit classique relient Moscou et Minsk. Le premier assure la liaison en 7 heures, tandis qu’avec le second, le voyage durera 10 heures. Vous pourrez toutefois vous reposer dans le train de nuit, car il comporte des wagons-lits à part entière ! Dans le Lastochka, il n’est possible de voyager qu’assis.

Un billet de Vilnius à Minsk coûtera 3 300 roubles (33 euros). De Minsk à Moscou comptez 1 500 à 7 000 roubles (15 à 70 euros).

Attention, bien que la Fédération de Russie et la République de Biélorussie aient ratifié un accord sur la reconnaissance mutuelle des visas, il n’est pas encore entré en vigueur et les citoyens étranger doivent toujours obtenir un visa pour chacun de ces deux États.

Gdansk (Pologne) - Kaliningrad

Legion Media Legion Media

Kaliningrad est une ville de Russie inhabituelle, puisque la région de Kaliningrad est une exclave, une partie du territoire d’un État complètement entourée par le territoire d’autres pays.

Kaliningrad se distingue des villes russes habituelles par son architecture, qui rappelle le style européen. Avant d’être intégrée à l’URSS à l’issue de la Grande Guerre patriotique, Kaliningrad était la ville allemande de Königsberg.

Les bus reliant Gdansk à Kaliningrad partent à 9h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00. Le trajet ne durera que 3 heures. Moscou est accessible depuis Kaliningrad en train via la Lituanie ou en avion (2,5 heures). Le train prendra une journée pour faire le voyage, et l’avion - 2,5 heures ; il y a aussi des vols réguliers via l’aéroport de Khrabrovo.

Un voyage de Gdansk à Kaliningrad coûtera environ 4 000 roubles (40 euros) en bus.

Tbilissi (Géorgie) - Vladikavkaz

Legion Media Legion Media

Il y a de nombreuses options sur cet itinéraire. Tous les jours, les bus partent à 00h00, 6h00, 07h25, 9h30, 10h00, 15h00, 17h00, 22h00, 23h00. Préparez-vous moralement : vous allez rouler sur des routes serpentines.

L’itinéraire de Tbilissi à Vladikavkaz étant assez populaire, de nombreux taxis le parcourent et vous pouvez également faire du stop. Il existe sur VK et Telegram différents groupes pour rechercher des compagnons de route. Le côté pratique est que vous n’êtes pas astreint à des horaires fixes.

Mais cet itinéraire est aussi connu pour ses files d’attente à la frontière. Sur le site des transporteurs, il est écrit que le trajet durera entre 5 et 9 heures. Cependant, en réalité, le voyage peut durer une journée entière, voire plus - ceci est particulièrement vrai en période estivale, lorsque beaucoup de gens reviennent de vacances.

Le coût du voyage en bus varie de 2 500 à 4 000 roubles (25 à 40 euros).

Conseils pour franchir les frontières terrestres

Legion Media Legion Media

Imprimez tous les documents : billets aller-retour, adresse et réservation d’hôtel, assurance, certificat délivré par votre banque. Tout cela peut être demandé au poste frontière. Même si on ne vous le demande pas, il est toujours préférable d’avoir une version papier, car Internet peut ne pas fonctionner et ou votre smartphone peut tomber à plat.

Calculez le nombre d’objets que vous prenez avec vous. Parfois, il vaut mieux prendre un sac à dos et emballer toutes les choses nécessaires qu’une valise. Souvent, lors des inspections à la frontière, vous devrez emporter tous vos sacs avec vous. Cela nécessite beaucoup de temps et d’efforts. Avec un sac à dos, tout est beaucoup plus rapide.

Emportez de la nourriture et de l’eau, en particulier pour faire Tbilissi-Vladikavkaz. Il n’y a pas de magasins à tous les postes-frontières et les files d’attente sont parfois longues.

Dans cette autre publication, découvrez quelles aides financières et allocations gouvernementales un étranger peut recevoir en Russie.

