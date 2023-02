Comment apporter de l’argent en Russie en 2023?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Visa, MasterCard et American Express ont suspendu leurs activités en Russie en 2022, ce qui rend impossible le paiement à l’intérieur du pays avec des cartes de crédit émises à l’étranger. Vous trouverez ci-dessous quelques moyens légaux de gérer plus facilement vos finances personnelles pendant votre séjour.

La limite de 10 000 dollars

Douane à l'aéroport moscovite de Domodedovo Sergueï Fadeïtchev/TASS Sergueï Fadeïtchev/TASS

L’une des façons d’apporter de l’argent en Russie est de vous munir d’argent liquide lorsque vous venez dans le pays. Contrairement à une idée reçue, il est possible d’apporter n’importe quelle somme d’argent liquide dans le pays, car le gouvernement russe ne limite pas l’entrée de devises étrangères.

Toutefois, si le montant dépasse 10 000 dollars ou équivalent dans une autre devise, et ce, en devises ou en chèques de voyage, le propriétaire doit le déclarer à la douane russe. C’est la totalité du montant qui doit être déclarée, et non le montant supérieur à 10 000 dollars. Il est important de noter que certains pays de l’Union européenne peuvent avoir leurs propres limites quant à la quantité d’euros que l’on peut emporter en Russie.

Ceux qui voyagent moins souvent ont intérêt à apporter le plus d’argent liquide possible à l’avance, car c’est le moyen le plus facile et le moins cher d’obtenir de l’argent en Russie pour le moment.

Il y a cependant un hic. À l’heure actuelle, il est illégal de sortir des devises étrangères de Russie, si le montant total dépasse 10 000 dollars au taux de change fixé par la Banque centrale de Russie le jour du voyage. L’interdiction s’applique à tous les types de devises étrangères : dollars américains, euros, livres sterling, etc. La restriction concerne également les chèques de voyage et les titres, tels que les obligations physiques. Les roubles russes sont exemptés de l’interdiction.

Notez que les personnes qui ont apporté des devises étrangères en Russie et les ont déclarées aux douanes russes ont le droit de les sortir du pays, même si le montant dépasse 10 000 dollars, mais seulement s’il existe une confirmation émise par les douanes russes précisant que l’argent a bien été initialement importé par cette même personne. Il est primordial d’avoir tous les documents justificatifs lorsque vous franchissez la frontière avec une somme importante, car une tentative illégale de faire sortir plus de 10 000 dollars de Russie peut constituer une infraction pénale pouvant entraîner une peine d’emprisonnement.

En outre, une quantité de devises exportées dépassant l’équivalent de 3 000 dollars doit être déclarée à la douane au moment de quitter la Russie. Cette règle s’applique à la totalité des devises exportées, et pas seulement à la partie dépassant 3 000 dollars.

Un compte bancaire en Russie

Dans une agence de Novikombank à Moscou Sergueï Savostianov/TASS Sergueï Savostianov/TASS

Les citoyens étrangers peuvent ouvrir un compte dans une banque russe pour y déposer l’argent qu’ils ont apporté avec eux.

Selon la banque, les documents requis peuvent varier, mais, le plus souvent, la liste comprend un passeport, une traduction notariée de sa page de garde et un numéro de téléphone russe.

« Nous devons obtenir le nom du titulaire de la carte en lettres cyrilliques à partir d’un document officiel. Un visa fera l’affaire, car il contient le nom d’une personne écrit en cyrillique. Si un citoyen étranger n’a pas de visa, il doit avoir une traduction notariée de son passeport », déclare un employé d’une des banques privées de Russie.

Le transfert transfrontalier de fonds peut en outre être effectué par une banque prenant en charge les transferts via le système SWIFT. Certaines banques russes en ont été déconnectées, mais d’autres ont conservé la possibilité de recevoir des fonds de l’étranger en utilisant ce système. Il convient de déterminer dans chaque cas particulier si votre banque locale propose des transferts d’argent vers la Russie via SWIFT, car les établissements bancaires des différents pays peuvent fixer leurs propres règles à cet égard.

Normalement, des frais fixes ou une commission ajustable de 1 à 5% s’appliquent. Le transfert d’argent via le système SWIFT peut prendre de deux à sept jours. Le montant maximal du transfert ne peut être plafonné que par la banque expéditrice, car les banques russes n’imposent pas de limites aux fonds provenant de l’étranger.

Il convient de noter que les titulaires de comptes bancaires russes ne peuvent retirer que 10 000 dollars (ou l’équivalent en euros), sauf s’ils y ont déposé des devises étrangères avant le 9 mars 2022. Les bénéficiaires qui ont déposé des devises étrangères sur des comptes bancaires russes après cette date recevront l’excédent en roubles.

Autres alternatives

Maxim Bogodvid/Sputnik Maxim Bogodvid/Sputnik

Certains services proposant des transferts d’argent internationaux peuvent être utilisés pour envoyer de l’argent en Russie depuis l’étranger. Bien que Western Union, Wise, MoneyGram et TransferGo ne prennent plus en charge de tels transferts depuis ou vers la Russie, il existe quelques alternatives. Par exemple, des services comme KoronaPay, Unistream et Contact peuvent encore être utilisés pour envoyer de l’argent en Russie par des personnes basées dans la plupart des pays européens.

L’on trouve par ailleurs d’autres moyens, moins évidents, d’envoyer de l’argent en Russie depuis l’étranger, qui peuvent s’avérer utiles pour les citoyens étrangers dans des cas extrêmes.

Dans le cas des citoyens américains en Russie, les fonds peuvent être transférés via le Département d’État avec l’aide d’une ambassade locale. Toutefois, cette option nécessite de contacter l’ambassade concernée et de demander une assistance au cas par cas, sans garantie de résultat.

La crypto-monnaie peut enfin constituer une alternative pour le transfert international de fonds à une époque où de nombreux systèmes de transfert d’argent comme Western Union ne le permettent plus vers la Russie. Cette méthode exige un certain degré de connaissances technologiques de la part de l’expéditeur et du destinataire des fonds.

Dans cet autre article, nous vous proposions un zoom sur le système de paiement Mir, équivalent russe de Visa et Mastercard.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.