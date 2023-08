Liste des postes-frontières russes pour les titulaires d’un visa électronique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 1er août 2023, à 10h00, la Russie a commencé à délivrer des visas électroniques. (Nous avons expliqué comment en obtenir un dans cet autre article). Toutefois, en planifiant votre voyage, gardez à l’esprit qu’un visa électronique ne permet aux voyageurs de franchir la frontière russe qu’à certains points de contrôle précis. Au moment de la publication, cette liste comprend 92 sites, présentés ci-dessous, mais leur nombre est voué à augmenter.

Points de contrôle automobiles

Frontière polonaise :

Bagrationovsk, Goussev, Mamonovo (Grzechotki et Gronovo), Pogranitchnoïé

Frontière estonienne :

Ivangorod, Kounitchina Gora, Choumilkino

Frontière finlandaise :

Brousnitchnoïé, Värtsilä, Liouttia, Svetogorsk, Torfianovka

Frontière chinoise :

Poltavka, Starotsaroukhaïtouï, Touri Rog

Frontière mongole :

Kiakhta, Soloviovsk

Frontière lettonne :

Bouratchki, Oubylinka

Frontière lituanienne :

Morskoïé, Sovetsk, Tchernychevskoïé

Frontière géorgienne :

Verkhni Lars

Maxim Bogodvid/Sputnik Maxim Bogodvid/Sputnik

Points de contrôle aériens

Abakan, Anadyr (aéroport Ougolny), Arkhangelsk (aéroport Talagui), Astrakhan (aéroport Narimanovo), Barnaoul, Belgorod, Briansk, Vladivostok (aéroport Knevitchi), Vladikavkaz (aéroport Beslan), Volgograd (aéroport Goumrak), Grozny (aéroport Severny), Ekaterinbourg (aéroport Koltsovo), Joukovski, Irkoutsk, Kazan, Kaliningrad (aéroport Khrabrovo), Kalouga (aéroport Grabtsevo), Kemerovo, Krasnodar (aéroport Pashkovski), Krasnoïarsk (aéroport Emelianovo), Lipetsk, Makhatchkala (aéroport Ouïtach), Mineralnyé Vody, Moscou (aéroports Vnoukovo, Domodedovo, Cheremetievo), Mourmansk, Naltchik, Nijni Novgorod (aéroport Striguino), Novossibirsk (aéroport Tolmatchevo), Omsk (aéroport Tsentralny), Orenbourg (aéroport Tsentralny), Perm (aéroport Bolchoïé Savino), Petropavlovsk-Kamtchatski (aéroport Elizovo), Rostov-sur-le-Don (aéroport Platov), Samara (aéroport Kouroumotch), Saint-Pétersbourg (aéroport Poulkovo), Saratov (aéroport Gagarine), Sotchi, Syktyvkar, Tomsk (aéroport Bogatchevo), Tioumen (aéroport Rochtchino), Oulan-Oudé (aéroport Baïkal), Oulianovsk (aéroport Vostotchny), Oufa, Khabarovsk (aéroport Novy), Tcheboksary, Tcheliabinsk (aéroport Balandino), Tchita (aéroport Kadala), Ioujno-Sakhalinsk (aéroport Khomoutovo), Iaroslavl (aéroport Tounochna).

Points de contrôle ferroviaires

Zabaïkalsk (frontière chinoise), Mamonovo (frontière polonaise), Makhalino (frontière chinoise), Naouchki (frontière mongole), Pogranitchny (frontière chinoise), Saint-Pétersbourg (gare de Finlande), Sovetsk (frontière lituanienne), Khasan (frontière chinoise).

Points de contrôle maritimes

Le Grand port de Saint-Pétersbourg (sections de la Gare maritime, de Fort Constantin, des quais Angliskaïa et du Lieutenant Schmidt), Vladivostok, Vyssotsk, Zaroubino, Kaliningrad (sections à Kaliningrad et Svetly), Korsakov, Magadan, Nikolaïevsk-sur-Amour, port passager de Saint-Pétersbourg, Petropavlovsk-Kamtchatski, Possiet, Sotchi (section du Centre international de transport maritime de passagers et de croisière).

Points de contrôle piétons

Ivangorod (frontière estonienne)

Points de contrôle mixtes

Amourzet (frontière chinoise), Blagovechtchensk (frontière chinoise), Pokrovka (frontière chinoise).

Points de contrôle fluviaux

Khabarovsk (frontière chinoise)

Dans cet autre article, découvrez comment les routes à péage en Russie sont conçues et comment les utiliser.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.