La Russie lancera son e-visa dès le 1er août 2023 pour les ressortissants de 55 pays

Ajourné en raison de la pandémie de Covid-19, le coup d’envoi de la délivrance d’un visa électronique unifié permettant de visiter l’ensemble des régions russes et dont la demande se fait en ligne et en peu de temps, sera donné le 1er août 2023. Le nombre des nations pouvant en bénéficier a été porté à 55.

Son lancement avait été prévu pour l’année 2021, mais n’a toujours pas eu lieu en raison de la pandémie. Or, voilà que le 1er août 2023, la Russie introduira le système d’obtention d’un visa électronique unifié, dont pourront bénéficier les citoyens de pays précis.

Si une pratique semblable avait existé auparavant, l’e-visa n’était alors valable que pour des zones restreintes du pays, dont Kaliningrad et sa région ou encore Saint-Pétersbourg. Or, le nouveau visa électronique sera valide sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie.

Que permet ce visa ?

Il donnera le droit à une entrée unique si l’objectif du déplacement est le tourisme, une visite privée ou d’affaires, ainsi que la participation à des événements scientifiques, culturels, économiques, sociopolitiques ou sportifs. Si le but de votre visite est différent (travail ou études par exemple), vous devrez alors, comme auparavant, vous adresser au consulat/centre des visas et faire une demande d’un autre type de visa.

L’e-visa russe est valable 60 jours à partir de son obtention, quant à la durée du séjour, elle ne peut excéder les 16 jours à compter de l’entrée sur le territoire russe.

Les citoyens de quels pays pourront l’obtenir ?

Comme le précise le site du ministère russe des Affaires étrangères, la liste des pays dont les citoyens pourront solliciter l’e-visa a été élargie et, outre les 52 deux pays y ayant été inscrits dès 2020, en comprend trois nouveaux : la Birmanie, la Cambodge et le Vietnam.

La liste complète se présente comme suit :

Allemagne

Andorre

Arabie saoudite

Autriche

Bahreïn

Belgique

Birmanie

Bulgarie

Cambodge

Chine (y compris Taïwan)

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Inde

Indonésie

Iran

Irlande

Islande

Italie

Japon

Koweït

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macédoine du Nord

Malaisie

Malte

Mexique

Monaco

Norvège

Oman

Pays-Bas

Philippines

Pologne

Portugal

République démocratique populaire de Corée

République tchèque

Roumanie

Saint-Marin

Serbie

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Suisse

Suède

Turquie

Vatican

Vietnam

Comment l’obtenir ?

Vous devez remplir un formulaire sur le site spécial (au moment de la rédaction de l’article, il n’était toujours pas opérationnel) ou l’application mobile (téléchargeable sur le site evisa.kdmid.ru) du ministère russe des Affaires étrangères.

La demande peut être déposée au plus tôt 40 jours et au plus tard 4 jours avant la date prévue d’entrée en Russie.

Le visa coûtera 40 dollars. Pour les enfants de moins de 6 ans, il est gratuit (ce qui ne le rend pas moins obligatoire pour cette catégorie de voyageurs).

Il vous faudra* :

- Un passeport valide 6 mois après l’expiration du visa.

- Un scan (JPEG) de la double page de votre passeport qui contient votre photo et vos informations personnelles.

- Une photo 3,5 x 4,5 cm (JPEG).

Notez qu’il n’est ainsi plus nécessaire de se munir d’une réservation d’hôtel ou d’une invitation, comme c’était le cas auparavant.

Une fois la réponse positive obtenue, imprimez votre visa électronique ou sauvegardez-le sur votre téléphone portable.

Puis-je m’en servir si je voyage en voiture ?

Les visas électroniques sont valides pour l’entrée dans la Fédération de Russie par voie aérienne, maritime ou terrestre (y compris sans transports) via les points d’accès énumérés dans une ordonnance approuvée par le gouvernement et qui sont actuellement au nombre de 92.

* Si une assurance n’est pas demandée pour obtenir ce visa, elle est tout de même indispensable et doit couvrir toute la durée du séjour.

