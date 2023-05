En images: les dix plus belles églises chrétiennes du Caucase du Nord

Dans le Caucase, on s’attend à voir de nombreuses mosquées, mais les églises orthodoxes frappent aussi souvent l’imagination. Certaines d’entre elles sont les plus anciennes de Russie.

Le christianisme dans le Caucase est apparu avant la formation de l’État russe. Au VIe siècle, il est arrivé de Byzance dans l’État des anciens Alains (les actuelles républiques d’Ossétie du Nord et de Karatchaïévo-Tcherkessie) et a atteint son apogée au milieu du Xe siècle. Depuis cette époque, plusieurs temples uniques ont survécu et sont aujourd’hui les plus anciens de Russie.

Église de Senty, Karatchaïévo-Tcherkessie

Cette église située sur la rivière Teberda, en Karatchaïévo-Tcherkessie, a été fondée en 965. La basilique à dôme unique a été reconstruite au XIXe siècle et a servi d’internat pour enfants à l’époque soviétique, avant d’être abandonnée.

Dans le temple délabré, d’anciennes peintures ont été préservées et sont en cours de restauration.

Temples de Zelentchouk, Karatchaïévo-Tcherkessie

Ce complexe de trois temples, construit au Xe siècle, est situé dans le village de Nijni Arkhyz en Karatchaïévo-Tcherkessie, mais on pense que la ville disparue de Maas, qui était la capitale de l’ancienne Alanie, se trouvait à cet endroit. En 1802, le général russe Alexeï Potemkine s’est intéressé pour la première fois aux ruines de ce site archéologique et a réalisé les premiers croquis des temples.

Contrairement aux basiliques prédominantes, ces églises ont une structure plus complexe à dômes croisés. L’église nord était la cathédrale principale du diocèse alanien de l’Église byzantine et était très probablement dédiée à saint Nicolas.

Le temple central était certainement dédié au Christ Sauveur. Des fragments de peintures ont été conservés sur ses murs et, au XIXe siècle, il est devenu la cathédrale du nouveau monastère Alexandre Nevski et des services divins y étaient célébrés.

Le temple sud est considéré comme le plus ancien des trois ; au XIXe siècle, il a également été intégré au monastère et a fait l’objet d’une importante reconstruction. Il a été consacré en 1991 en l’honneur du prophète Élie et est aujourd’hui une église fonctionnelle.

Église de Choana, Karatchaïévo-Tcherkessie

Il s’agit d’une autre ancienne cathédrale du diocèse d’Alanie dans l’actuelle Karatchaïévo-Tcherkessie. Elle a également été construite au Xe siècle, sur le versant autrefois très peuplé de la montagne Choana. À la fin du XIXe siècle, l’église a été attribuée au monastère Alexandre Nevski.

Église apostolique arménienne de Derbent, Daghestan

Les églises géorgienne et arménienne ont également participé à « l’éveil spirituel » des montagnards du Daghestan. En 1860, ce temple a été construit dans la ville antique de Derbent.

En outre, dans la forteresse locale (plus ancienne de toute la Russie), Naryn-Kala, se trouve une structure souterraine, qui a longtemps été considérée comme un réservoir d’eau, mais les chercheurs tendent aujourd’hui à croire qu’il s’agissait d’un temple chrétien du IVe siècle.

Cathédrale de l’Assomption à Makhatchkala, Daghestan

Derbent et Makhatchkala (la capitale du Daghestan) possédaient toutes deux des cathédrales orthodoxes construites à la fin du XIXe siècle sous l’Empire russe et détruites pendant l’ère soviétique.

La cathédrale principale du diocèse de Makhatchkala de l’Église orthodoxe russe a été construite en 1905 et financée par Nicolas II lui-même. Elle a été consacrée en l’honneur de l’icône de Mozdok de Notre-Dame Porte du Ciel, considérée comme la patronne du Caucase.

Église du Signe, Daghestan

Dédiée à l’icône de Notre-Dame du Signe, elle est la plus grande église orthodoxe du Caucase du Nord. Elle a été construite en 1903-1904 dans le style néobyzantin pour commémorer le tricentenaire de la maison Romanov. Bien que l’ensemble architectural ait survécu à l’ère soviétique, l’intérieur a gravement souffert.

Église de la Nativité de la Sainte Vierge à Vladikavkaz, Ossétie du Nord

L’année 2022 a marqué le 1 100e anniversaire du baptême de l’Alanie (nom historique de l’Ossétie du Nord). Plusieurs églises orthodoxes de Vladikavkaz, la capitale de cette république, ont cependant malheureusement été détruites pendant l’ère soviétique. Celle de la Nativité, construite en 1814, est donc le plus ancien lieu de culte orthodoxe de la ville.

Cathédrale Saint-Georges à Vladikavkaz, Ossétie du Nord

Il s’agit de la cathédrale principale du diocèse de Vladikavkaz, dédiée à Saint-Georges le Victorieux, particulièrement vénéré dans la république. L’église a été construite entre 1996 et 2003.

Église de l’Ascension à Alaguir, Ossétie du Nord

L’une des plus anciennes églises préservées d’Ossétie se trouve dans la ville d’Alaguir. Cet édifice de style néobyzantin a été construit dans les années 1850 et a miraculeusement échappé à la démolition pendant l’ère soviétique.

Monastère d’Alanie, Ossétie du Nord

En l’an 2000, le monastère d’Alanie, le plus haut monastère de montagne de Russie, a été fondé dans la gorge de Kourta, en Ossétie du Nord. L’église principale est également dédiée à l’icône Mozdok de Notre-Dame, protectrice du Caucase.

