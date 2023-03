Les dix plus grands lieux de culte de Russie, toutes religions confondues

Églises chrétiennes, mosquées et datsans bouddhistes: nous avons rassemblé les édifices religieux les plus impressionnants du pays, qui frappent par leur taille et, bien sûr, leur beauté.

Cathédrale du Christ-Sauveur, Moscou

Gabriele Sotgiu (CC BY-SA) Gabriele Sotgiu (CC BY-SA)

Il s’agit de la plus grande église orthodoxe de Russie et de la principale cathédrale de l’Église orthodoxe russe. Sa superficie est d’environ 8 000 mètres carrés, sa hauteur de 103 mètres et elle peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes.

L’église originale a été construite au milieu du XIXe siècle, mais les bolcheviks l’ont démolie dans le cadre de leur campagne antireligieuse et ont construit la piscine extérieure Moskva sur le site. L’édifice moderne est une version reconstruite de l'originale dans les années 1990.

Cathédrale Saint-Isaac, Saint-Pétersbourg

Legion Media Legion Media

La plus grande église orthodoxe de Saint-Pétersbourg et l'une des plus grandes du pays. Sa construction a duré 40 ans, mais le résultat est un temple d'une incroyable beauté dans le style du classicisme. Sa superficie est d'environ 4 000 mètres carrés, sa hauteur de 101 mètres et sa capacité d'accueil de 12 à 14 000 personnes (on pense qu'au XIXe siècle, il en accueillait 7 000 seulement, une telle différence étant due aux dames en robes volumineuses).

Cathédrale principale des forces armées russes, région de Moscou

Legion Media Legion Media

Il s'agit de la troisième plus haute cathédrale orthodoxe de Russie, sa coupole culminant à 96 mètres. Achevée en 2020, elle est dédiée au 75e anniversaire de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Le temple lui-même peut accueillir jusqu'à 6 000 personnes, et la superficie de l'église ainsi que du complexe muséal s’élève à 11 000 mètres carrés.

Cathédrale de l'Immaculée-Conception, Moscou

Legion Media Legion Media

Il s'agit de la plus grande cathédrale catholique de Russie et du lieu de culte principal de l'archidiocèse de Moscou de l'Église catholique romaine. Capable d’accueillir plus de 2 000 fidèles et de style néogothique, elle a été construite au début du XXe siècle et a été gravement endommagée pendant la période soviétique, mais elle a été restaurée dans les années 1990.

Mosquée centrale Djouma, Makhatchkala (République du Daghestan)

Chamil Magomedov (CC BY-SA) Chamil Magomedov (CC BY-SA)

Cette mosquée-cathédrale à deux minarets et située dans la République du Daghestan a été bâtie dans les années 1990, selon une conception inspirée de la mosquée bleue d'Istanbul. Dans les années 2000, elle a été reconstruite et sa superficie agrandie. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes d'Europe et peut accueillir 15 000 fidèles.

Mosquée-cathédrale de Moscou

A. Savine, WikiCommons A. Savine, WikiCommons

La mosquée-cathédrale de Moscou a une superficie de plus de 18 000 mètres carrés et une capacité d'accueil de 10 000 personnes. La première mosquée a été construite en 1904 et n'a pas été fermée pendant l'ère soviétique, mais dans les années 2010, elle a été entièrement reconstruite. Ce lieu de culte possède trois minarets, dont l'un est le plus haut du pays (72 mètres).

Mosquée Cœur de la Tchétchénie, Grozny (République de Tchétchénie)

Grigori Syssoïev/Sputnik Grigori Syssoïev/Sputnik

Cette mosquée tchétchène est l'une des plus grandes de Russie et d'Europe. Elle a été construite en un temps record de deux ans et a ouvert ses portes en 2008. Elle possède quatre minarets et, sur une surface de 5 000 mètres carrés, plus de 10 000 personnes peuvent prier en même temps.

Adobe d'Or du bouddha Shakyamuni (Burkhan Bakshin Altan Sume), Elista (République de Kalmoukie)

Alekseï Kharine (CC BY-SA) Alekseï Kharine (CC BY-SA)

La capitale de la République bouddhiste de Kalmoukie possède le plus grand temple bouddhiste d'Europe, construit en 2005. Il abrite une statue du Bouddha de neuf mètres de haut. Le temple bouddhiste tibétain, béni par le 14e dalaï-lama, est dédié à la fête Zoul (consacrée au départ de ce monde du fondateur de l'école bouddhiste tibétaine gelug, Tsongkhapa), et commémore la déportation des Kalmouks en Sibérie et en Extrême-Orient pendant l'ère soviétique.

Datsan d’Ivolguinsk, République de Bouriatie

Legion Media Legion Media

Non loin de la capitale de la République de Bouriatie, Oulan-Oudé, se trouve le centre spirituel de la Sangha (communauté) traditionnelle bouddhiste de Russie. Il est surprenant que sa construction ait été autorisée à l'époque soviétique, en 1945. Le temple principal, Tsogtchen-dougan, a été érigé dans les années 1970 et, dans les années 2000, le temple-palais de Khambo-lama Itiguelov a été bâti sur le territoire du datsan (monastère), où est conservée la relique sacrée du corps incorruptible du lama.

Adobe de l'explication et de la pratique des enseignements du bouddha Shakyamuni (Thubten Shedrup Ling), Kyzyl (République de Touva)

En mars 2023, la construction d'un nouveau monastère bouddhiste, Thubten Shedrup Ling (Adobe de l'explication et de la pratique des enseignements du bouddha Shakyamuni), a été achevée dans la capitale de la République de Touva. Il est sur le point d'ouvrir ses portes et l'on prétend que ce datsan sera le plus grand de Russie. L'endroit où il se trouve a été béni en 1992 par le 14e dalaï-lama Tenzin Gyatso.

