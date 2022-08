En images: à quoi ressemblent les robes de mariée ethniques des peuples de Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Un mariage russe est un événement lumineux et joyeux, qu'il est d'usage de célébrer à grande échelle. Les femmes choisissent généralement soit une longue robe blanche festive avec un voile, soit une simple tenue de soirée à porter par la suite. Les hommes, quant à eux, portent souvent un costume. Cependant, de nombreux couples choisissent également des tenues ethniques ne s’avérant pas moins élégantes.

Ossètes

Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Il existe dans le Caucase des ateliers et des salons de mariage, où les clients peuvent commander une robe de style traditionnel. En règle générale, les robes de mariée caucasiennes sont longues, jusqu’au sol, avec de longues manches et une taille étroite. Dans la République d'Ossétie du Nord-Alanie, les robes traditionnelles sont cousues dans des tissus coûteux (satin, soie, velours) et souvent décorées de broderies en or ou en argent. Parfois, en plus des travaux d'aiguille, l’on trouve également des ornements en pierres précieuses. Une longue veste caftan est généralement portée par-dessus la robe. À la taille, est toujours ajoutée une large ceinture, le plus souvent en métal (dans les tenues particulièrement coûteuses, elle est en argent). La tête de la mariée, enfin, est couverte d'une coiffe traditionnelle. De nos jours, les robes de mariée sont le plus souvent blanches, mais, historiquement, la veste supérieure et le chapeau étaient rouges.

En Ossétie soviétique, 1970 Mikhaïl Koukhtarev/Sputnik Mikhaïl Koukhtarev/Sputnik

Les hommes portent soit un costume d'affaires ordinaire, soit un manteau traditionnel noir ou rouge de type tcherkeska avec une coiffe papakha.

Lire aussi : Ce photographe immortalisant les peuples autochtones de Russie en costumes traditionnels

Tchétchènes

Saïd Tsarnaïev/Sputnik Saïd Tsarnaïev/Sputnik

Les mariées de la République de Tchétchénie portent souvent un châle brodé du même style que leur robe, au lieu d'un voile. Parfois, la mariée peut également porter une tiare ornée de joyaux par-dessus le foulard.

En règle générale, les robes elles-mêmes ne sont pas seulement blanches, mais de n'importe quelle couleur pastel : crème, rose clair, doré, décorées de dentelle et de pierres précieuses. Elles peuvent être à la fois droites ou très bouffantes, avec de longues plumes.

Ingouches

Valeri Matytsine/TASS Valeri Matytsine/TASS

La robe de mariée d'une femme ingouche est droite, avec une taille étroite, une large ceinture et une énorme quantité de joyaux. La robe est accompagnée d'une coiffe et, aujourd'hui, l'ensemble de la tenue est cousu dans des tissus blancs et brodé de fils d'or ou d'argent. Par-dessus, la mariée porte un voile ou un châle de soie translucide pour cacher son visage. Traditionnellement, la robe est complétée par des manches larges « extérieures » (c’est-à-dire qu’elles pendent sur le côté, vides) – appelées nadougui – afin de protéger la mariée du toucher accidentel d’inconnus.

Tatars

Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

Les robes de mariée modernes du Tatarstan sont semblables aux versions européennes, mais avec quelques détails ethniques intéressants et, en règle générale, elles ne doivent pas être blanches. Elles peuvent être violettes, vertes ou même bleues, qui sont les couleurs nationales. La mariée peut porter sur la tête un foulard, un hijab ou un voile avec un diadème et une coiffe traditionnelle tatare – un fez. Avant l'enregistrement civil du mariage, les musulmans organisent une cérémonie de mariage dans une mosquée et la mariée doit avoir la tête couverte. Il n'est pas rare qu’elle choisisse des robes différentes pour le mariage et pour l'enregistrement, par exemple, une robe blanche stricte avec un foulard du même style et une robe nationale colorée.

Les hommes, de leur côté, portent des costumes formels des plus habituels, mais ils mettent un fez à la mosquée.

Lire aussi : Que portaient traditionnellement les Tatars d’autrefois?

Maris

Artistes de l'ensemble étatique de danse "Mari El" en costume nuptial, en 1973 Vladimir Granovski/Sputnik Vladimir Granovski/Sputnik

Historiquement, une mariée du peuple des Maris portait sa robe blanche cérémonielle avec des broderies vives (généralement rouges), un châle noué sur la tête, qui était remplacé par une coiffe de renard après la cérémonie de mariage (ou l'enregistrement officiel).

Jeunes mariés du peuple des Maris en 1905 Timofeï Evseïev/Musée national de la République de Mari El/russiainphoto.ru

Les hommes portaient des costumes ordinaires, mais attachaient leurs chemises avec une longue ceinture brodée. Les couples maris modernes qui souhaitent réaliser un mariage dans le style ancestral peuvent simplement décorer leurs vêtements traditionnels avec de longs rubans colorés, des colliers à plusieurs pièces et de larges ceintures. Les invités à un mariage mari attachent également des rubans de couleurs vives à leur tenue ordinaire.

Nénètses

Mariage traditionnel nénètse UNESCO

Peuple indigène du Nord, les Nénètses sont des habitants de la toundra, dont beaucoup pratiquent encore l'élevage de rennes. Ils n'ont pas de costume de mariage traditionnel, mais portent toujours des vêtements neufs et plus chers pour la célébration, tandis que la tête de la mariée est décorée d'un ruban rouge avec des perles et des tresses.

Une fiancée nénètse saute par-dessus une corde à son mariage, 1983 M. Natchinkine/Sputnik M. Natchinkine/Sputnik

L’événement en lui-même a lieu dans un tchoum (hutte traditionnelle) spécialement construit à cet effet et, avant d'entrer à l’intérieur, le couple doit sauter par-dessus un feu pour subir un processus de purification. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à ce jour.

Dans cet autre article, nous vous présentions les plats qui étaient préparés jadis pour un mariage russe traditionnel.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.