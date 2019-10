Les explorations russes d’Erwann: le monastère bouddhiste d’Ivolga, un fragment de Tibet en Sibérie

La République sibérienne de Bouriatie arbore parfois des allures de petite Mongolie et plonge ses visiteurs dans une euphorie suscitée tant par l’immensité de ses steppes que par l’aura de ses temples. En compagnie d'un correspondant de Russia Beyond, franchissez sans plus tarder les portes du cœur névralgique du bouddhisme en Russie.