En images: les plus belles mosquées de Russie vues de l'intérieur

L'islam est la deuxième religion la plus répandue en Russie et de nombreuses mosquées ont été construites à travers le pays (l’on en compte plus de 1200 rien qu'en Tchétchénie). Nous avons choisi les plus impressionnantes d'entre elles, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.

Mosquée-cathédrale de Moscou

C'est actuellement la plus haute mosquée d'Europe de l'Est, la hauteur de ses minarets étant de 78 mètres. La mosquée est située à Moscou, dans le quartier de Prospekt Mira.

Legion Media Legion Media

Pendant l’ère stalinienne, les lieux de culte religieux ont été activement fermés, transformés en entrepôts et autres locaux utilitaires ou tout simplement détruits. Ce n’a cependant pas été le cas de la mosquée-cathédrale. Fondée en 1904 et financée par le négociant en tissus et fourrures Salikh Erzine, elle n'a jamais été close. L'Union soviétique, qui souhaitait améliorer ses relations avec le monde musulman, faisait en effet souvent venir à la mosquée des dirigeants de divers pays du Moyen-Orient.

A. Savine, WikiCommons A. Savine, WikiCommons

La mosquée actuelle n'est pas une version rénovée de l'ancienne, mais un nouveau bâtiment érigé sur son emplacement en 2015. Il repose sur 131 pilotis, car la rivière souterraine Naproudnaïa coule dessous, tandis qu’une ligne de métro passe à côté.

A. Savine, WikiCommons A. Savine, WikiCommons

Trois niveaux sur six sont consacrés aux prières. La mosquée dispose d'une grande et d'une petite salle de prière (la petite reprend l'espace de l'ancienne mosquée-cathédrale, qui a existé ici jusqu'en 2011).

Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

L’on trouve par ailleurs des balcons le long du périmètre des salles pour une plus grande capacité. Au total, la mosquée peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Le marbre utilisé pour la décoration a été apporté du Canada (cette variété résiste mieux au froid). Le lustre principal en cristal pesant 1,5 tonne, ainsi que les portes avant sculptées, ont quant à eux été offerts par le gouvernement turc.

« Fierté des musulmans »

Saïd Tsarnaïev/Sputnik Saïd Tsarnaïev/Sputnik

Cette mosquée fait honneur à son nom. Du marbre blanc, beaucoup d'or et des peintures réalisées à la main font de la Fierté des musulmans l'une des plus belles mosquées de Russie.

Sergueï Korneïev (CC BY-SA 4.0) Sergueï Korneïev (CC BY-SA 4.0)

Elle a été construite en 2019 dans la ville de Chali, à 30 kilomètres de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et porte le nom du prophète Mahomet (son nom complet est « Fierté des musulmans du nom du prophète Mahomet »). C'est actuellement la plus grande mosquée d'Europe, avec une capacité de plus de 30 000 personnes à l'intérieur et de 70 000 autres dans le territoire adjacent.

Sergueï Korneïev (CC BY-SA 4.0) Sergueï Korneïev (CC BY-SA 4.0)

L'architecture de la mosquée combine les styles perse, d'Asie centrale et byzantin. L'extérieur de la mosquée est revêtu de marbre blanc provenant de l'île de Thasos, connu pour ses propriétés de réflexion de la lumière et pour aider à stabiliser la température par temps chaud. À l'intérieur, de nombreuses décorations ont été peintes à la main, à l’instar du revêtement doré sous le dôme et des compositions en marbre coloré.

Saïd Tsarnaïev/Sputnik Saïd Tsarnaïev/Sputnik

Les principaux ornements de la mosquée demeurent toutefois le lustre pesant près de trois tonnes, fabriqué sur commande spéciale en Turquie, et les 395 luminaires, décorés d'or et de pierres Swarovski.

Mosquée-cathédrale de Saint-Pétersbourg

Piotr Kovaliov/TASS Piotr Kovaliov/TASS

C'était autrefois la principale mosquée de l'Empire russe et la plus grande d'Europe. Aujourd'hui, la mosquée-cathédrale de Saint-Pétersbourg est surtout connue comme la seule construite sur une île fluviale, et c'est aussi la mosquée la plus étroitement liée au tombeau de Tamerlan à Samarcande.

Purpleabyss (CC BY-SA 4.0), A. Savine, WikiCommons Purpleabyss (CC BY-SA 4.0), A. Savine, WikiCommons

Le fait est que le dôme de la mosquée reprend presque exactement celui de ce dernier. Les détails de la décoration proviennent également de là : l'artiste L. Maksimov s'est spécialement rendu à Samarcande pour réaliser des copies des ornements des mosquées Chah-e-Zindeh et Gour Emir.

Canes (CC BY-SA 3.0), Margarita Zakaryan (CC BY-SA 3.0) Canes (CC BY-SA 3.0), Margarita Zakaryan (CC BY-SA 3.0)

La mosquée a été construite en 1910. Elle est également appelée « mosquée bleue » car son portail, son dôme et ses minarets sont recouverts de céramique bleue.

Sergueï Konkov/TASS Sergueï Konkov/TASS

Elle peut accueillir jusqu'à 5 000 personnes sur ses trois niveaux. Un large escalier en marbre mène au sommet, au deuxième étage, directement sous le dôme. Les vendredis et les jours fériés, ce dernier étage, en plus du rez-de-chaussée, devient un autre lieu de prière pour les hommes, le premier étage étant réservé aux femmes.

Qol Charif

Egor Aleïev/TASS Egor Aleïev/TASS

Cette mosquée a été construite sur le site où une autre a été détruite en 1552 par les troupes du tsar Ivan le Terrible lors de la prise de Kazan, la capitale du khanat tatar de Kazan et de l’actuelle République du Tatarstan. La nouvelle, comme celle d’autrefois, porte le nom de Qol Charif, dernier imam de l’ancienne et l'un des hommes les plus respectés par les Tatars : il était sayyid, un titre honorable pour les descendants du prophète Mahomet. Au cours de l'assaut, Qol Charif, s’étant levé à la défense de la cité, a été tué, et la ville incendiée, dont la mosquée.

Maxim Toumanov/TASS Maxim Toumanov/TASS

On ne sait pas à quoi ressemblait la première mosquée ; sa version moderne est donc un projet indépendant. Elle a été inaugurée en 2005, afin de coïncider avec le millénaire de Kazan. Aujourd'hui, elle s’impose comme la principale mosquée-cathédrale du Tatarstan.

L'espace intérieur est conçu pour 5 000 personnes. Le dôme principal du bâtiment, d'un diamètre de 17 mètres, est décoré à l'intérieur à l'image du célèbre Bonnet de Kazan, l'un des attributs des tsars russes.

Vassilievs (CC BY-SA 4.0) Vassilievs (CC BY-SA 4.0)

La mosquée est habillée de granit et de marbre de l'Oural. Le lustre en cristal de près de deux tonnes a été fabriqué en République tchèque, tandis que les tapis qui recouvrent le sol intérieur sont un cadeau de l'Iran.

La décoration intérieure comporte également de nombreux éléments créés à la main. Par exemple, les stucs et les mosaïques, qui ont été réalisés selon les techniques du XVIe siècle.

« Cœur de la Tchétchénie »

Sara Saïtova (CC BY-SA 4.0) Sara Saïtova (CC BY-SA 4.0)

Cette mosquée située dans le centre de Grozny s'inspire de la Mosquée bleue d'Istanbul. Elle a été inaugurée à l'automne 2008 et porte, en plus de son appellation Cœur de la Tchétchénie, le nom du premier président de la Tchétchénie, Akhmat Kadyrov.

Salman (CC BY-SA 3.0) Salman (CC BY-SA 3.0)

À l'intérieur, elle est revêtue de marbre blanc provenant de l'île turque de Marmara, et est peinte de motifs traditionnels tchétchènes (également réalisés par des artisans turcs) et de textes du Coran avec une dorure du plus haut niveau.

Viatcheslav Argenberg (CC BY-SA 4.0) Viatcheslav Argenberg (CC BY-SA 4.0)

Les 36 lustres dotés de cristaux Swarovski et d'ornements tchétchènes reprennent les lieux saints musulmans. 27 d'entre eux prennent la forme de la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem, 8 reflètent la mosquée du Prophète à Médine, et le plus grand est similaire à la forme de la Kaaba à La Mecque.

Legioner2016 (CC BY-SA 4.0), Marie Čcheidzeová (CC BY-SA 4.0) Legioner2016 (CC BY-SA 4.0), Marie Čcheidzeová (CC BY-SA 4.0)

Au total, la collection de lustres a nécessité plusieurs tonnes de bronze, 2,5kg d'or et plus d'un million de pièces !

