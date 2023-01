Les meilleurs endroits pour photographier le Lakhta Center, gratte-ciel emblématique de Saint-Pét’

Le Lakhta Center est un gratte-ciel qui peut être vu de presque n’importe endroit à Saint-Pétersbourg. C’est le plus haut bâtiment d’Europe - 462 mètres - et le gratte-ciel le plus septentrional du monde. C’est aussi l’une des cartes de visite de la nouvelle Saint-Pétersbourg.

La tour Lakhta Center accueillera un restaurant avec vue panoramique et une terrasse d’observation perchée à 360​​ mètres d’altitude. L’angle de vue sera de 360 ​​degrés : vous pourrez faire le tour et admirer tous les quartiers de la ville.

Malheureusement, la tour n’est pas encore ouverte - les travaux de finition sont en cours. Mais vous pouvez admirer le Lakhta Center depuis différents endroits de Saint-Pétersbourg. Nous vous proposons sept lieux où vous pourrez prendre une magnifique photo de ce gratte-ciel emblématique de la ville.

Lakhta : visiter les environs du gratte-ciel et voir le monument à Pierre le Grand

Pour vraiment ressentir l’ampleur du gratte-ciel, rendez-vous à Lakhta, un quartier historique de Saint-Pétersbourg. De là, vous pourrez prendre une photo du gratte-ciel depuis le point le plus proche possible. Il est préférable de s’y rendre par une journée ensoleillée : la façade vitrée du bâtiment reflète le ciel et devient bleu argentée.

Un beau cliché sera obtenu depuis la statue de Pierre Ier, qui se dresse à côté du gratte-ciel. Si la sculpture se trouve à cet endroit, ce n’est pas par hasard : selon la légende, en 1724, un petit navire a fait naufrage au large de Lakhta. Pierre Ier, qui a vu des gens se noyer, s’est empressé de leur venir en aide. On pense que c’est après cet incident que le souverain est tombé malade d’une pneumonie et est mort en 1725.

Parc du Tricentenaire : choisissez l’angle le plus adapté

La plupart des photos du Lakhta Center sont prises depuis le parc du Tricentenaire de Saint-Pétersbourg. De là, vous avez une vue imprenable sur le gratte-ciel, et vous obtiendrez à tous les coups de belles photos du bâtiment. Flânez également le long du quai près du golfe de Finlande, promenez-vous dans le parc et assurez-vous de ne pas rater la fontaine située à côté du phare-colonne.

Grande roue de Divo-Ostrov : toisez le gratte-ciel à vol d’oiseau

Si vous voyagez avec des enfants ou que aimez les loisirs actifs, rendez-vous au parc d’attractions Divo-Ostrov. En plus des montagnes russes et des trampolines s’y trouve une grande roue qui offre une vue imprenable sur la ville. Sous cet angle, vous pourrez capturer deux sites modernes de Saint-Pétersbourg : le stade Gazprom Arena et le Lakhta Center.

Après toutes ces émotions, vous pouvez vous promener dans le parc maritime de la Victoire. En son centre se trouve une grande fontaine et derrière se dresse le stade Gazprom Arena.

Pont Iakhtenny : prenez un selfie avec le gratte-ciel

Le pont piéton Iakhtenny a été construit pour la Coupe du monde de football 2018. Il relie le parc du Tricentenaire et le stade. Depuis le pont, vous pouvez observer le golfe de Finlande : le ciel s’y fond magnifiquement avec la mer. À partir de ce point, vous obtiendrez de splendides selfies avec le Lakhta Center. L’essentiel est de garder votre chapeau sur la tête – le vent décoiffe à cet endroit !

Si vous créez un itinéraire menant du Tricentenaire au parc maritime de la Victoire, vous pourrez photographier le gratte-ciel à partir des trois points emblématiques à la fois.

Lac Lakhtinski razliv : faire un tour en paddle et voir le gratte-ciel depuis l’eau

Si vous aimez les activités en plein air, rendez-vous au lac Lakhtinski razliv. Il y a des stations nautiques où vous pouvez louer un paddle, un kayak ou une barque. Vous pouvez prendre de belles photos de Lakhta Center au fil de l’eau, mais aussi admirer la nature nordique. Nous vous conseillons de voguer dans la rivière Iountolovka, qui est reliée au lac. Les lieux sont calmes et il y a peu de monde ici – l’endroit est idéal pour la photographie.

L’embouchure de la rivière Smolenka : promenez-vous le long de l’île Vassilievski en admirant le gratte-ciel

Un fait intéressant : une partie de Saint-Pétersbourg à partir de la station de métro Primorskaïa est située sur des terres alluviales. La partie ouest de l’île Vassilievski n’était pas habitée et les terres n’ont commencé à être activement mises en valeur que dans les années 1960. La construction se poursuit actuellement : les autorités prévoient de créer un Remblai nord - un vaste quartier avec un accès à la baie. À l’embouchure de la rivière Smolenka se trouve un petit quai d’où l’on peut contempler le golfe de Finlande et le gratte-ciel. Là, vous pouvez prendre des photos, marcher le long de l’eau et observer la ville en construction.

Même si vous n’arrivez pas à jusqu’à la rivière Smolenka, vous apercevrez malgré tout ce panorama : la Rocade express ouest, qui relie la ville à l’aéroport, passe ici.

Kronstadt : visitez la ville-musée et admirez le Lakhta Center de l’autre rive

Si vous souhaitez prendre une photo insolite du gratte-ciel, nous vous conseillons de visiter Kronstadt, une ville proche de Saint-Pétersbourg. On y trouve d’anciens forts construits sous l’Empire russe, la cathédrale navale Saint-Nicolas restaurée et le parc Île des forts récemment ouvert. Vous pouvez prendre une photo du Lakhta Center depuis le quai ou depuis la terrasse d’observation de la cathédrale Saint-Nicolas.

Dans cette autre publication, découvrez cinq différences entre le métro de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

