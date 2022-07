Cinq secrets de l'île-forteresse de Kronstadt près de Saint-Pétersbourg

Des quais géants, un système de forts défensifs et un autre pour mesurer le niveau de la mer - dans cette ville, vous pouvez trouver d'incroyables structures hydrauliques des siècles passés. Et elles fonctionnent toujours!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Saint-Pétersbourg, fondée en 1703, allait devenir non seulement une nouvelle capitale, mais aussi une « fenêtre sur l'Europe », un port clé de l'Empire russe. Bien sûr, il devait être protégé d'éventuelles intrusions d'une part, et assurer le passage commode des navires marchands, d'autre part. Pour ce faire, sur l'île de Kotline, à environ 30 km au nord de la ville, où passait la frontière entre la Russie et la Suède, on a commencé à ériger tout un système de fortifications. C'est ainsi que s'est développée une ville fortifiée, entourée de forts, qui s'appelait Kronstadt – littéralement « ville couronne ».

1. Forteresse principale et pavage en fonte

Сathédrale navale Saint-Nicolas Legion Media Legion Media

Kronstadt est une petite ville sur une île (aujourd'hui environ 45 000 personnes y vivent), au centre de laquelle se trouve une forteresse maritime. Fondée en 1723, elle a connu plusieurs reconstructions au cours de son histoire. Le plan général de la ville a été personnellement approuvé par Pierre Ier, et de nombreuses solutions d'ingénierie lui sont attribuées.

>>> Les endroits les plus allemands du Saint-Pétersbourg moderne

À l'intérieur de la forteresse, vous pouvez voir un complexe de batteries de mortier, des casernes défensives et un fossé en terre. Prêtez attention au trottoir près de la place principale, où se trouve la cathédrale navale Saint-Nicolas. Le trottoir est en fonte, ce qui est pratiquement unique au monde !

Legion Media Legion Media

La citadelle elle-même protège Kronstadt en direction de l'ouest, du nord et de l'est. Mais sur la côte sud de l'île, il y a cinq ports artificiels conçus non seulement pour les militaires, mais aussi pour les navires marchands. Ils ont été construits de manière à protéger les grands navires des vents violents de la Baltique.

Les vents et inondations frappaient régulièrement Kronstadt, et ils étaient si forts qu'en 1824 la forteresse a dû être reconstruite. Depuis lors, la ville est restée pratiquement inchangée.

À l'intérieur de la forteresse de Kronstadt Anna Sorokina Anna Sorokina

Maintenant, depuis ces ports, vous pouvez faire une excursion en bateau à travers les forts de Kronstadt.

À l'époque soviétique, Kronstadt était une ville fermée, où seuls les militaires pouvaient entrer. Désormais, tout le monde peut la visiter : l'île est reliée à Saint-Pétersbourg par une autoroute.

2. Système de forts défensifs

Domaine public Domaine public

La ville est entourée de 17 forts construits sur des îles artificielles. Si vous regardez d'en haut, ils semblent s'aligner en une chaîne, bloquant le chemin vers Kronstadt et Saint-Pétersbourg. Fort Kronchlot a été le premier à apparaître dans la partie sud de Kotline en 1704, avant la construction de la forteresse principale. De ce côté, le golfe de Finlande est plus profond, ce qui signifie que la menace d'invasion par des navires de guerre était plus élevée.

Fort Kronchlot Legion Media Legion Media

Imaginez - le fort a été ouvert en mai et dès juillet, il a repoussé la première attaque des Suédois. L'île de Kotline faisait l'objet de conflits territoriaux et les Suédois voyaient d’un mauvais œil l’apparition des fortifications militaires russes. La deuxième fois, un escadron suédois avec 2 000 hommes a tenté une invasion un an plus tard - encore une fois sans succès. Il n'a fallu que deux jours à l'armée russe pour repousser l'attaque, mais les Suédois ont décidé de forcer Kotline du côté nord, pensant qu'il y avait un fond peu profond. Ils se sont trompés dans leurs calculs, perdant environ un millier de combattants dans les eaux de la baie, et la flotte restante a dû rentrer chez elle. Les Russes ont continué à construire des forts.

Fort de la Peste Legion Media Legion Media

Dans le chenal navigable sud, en plus de Kronchlot, se trouvent les forts Pierre Ier, Alexandre Ier (« Fort de la Peste », où a eu lieu la conception d'un vaccin contre la peste), Paul Ier, ainsi que trois forts Sud numérotés 1, 2 et 3.

>>> Fort de la peste russe: petite histoire de ce laboratoire insulaire sans pareil au monde

Le nord de Kronstadt est entouré de forts Obroutchev, Totleben, et des forts Nord numérotés de 1 à 7. Il y a aussi des forts construits à la périphérie de l'île de Kotline elle-même : Grand-Duc Konstantin au sud, Chanets et Rif au nord.

Fort Konstantin Anna Sorokina Anna Sorokina

Aujourd'hui, la plupart des forts sont délabrés, certains sont en cours de restauration (comme celui de la Peste), mais le fort Konstantin est ouvert au public. Outre les casernes et les bâtiments militaires, on y trouve un remarquable musée consacré au fonctionnement des phares.

3. Phares et chenaux navigables

Le plus ancien phare de Russie, le Tolboukhine Legion Media Legion Media

La baie autour de Kronstadt est constituée de bas-fonds. Pour que les navires puissent passer, le fond a été artificiellement approfondi. Le chenal de Kronstadt a une largeur de 80 à 150 mètres et une profondeur de 11 à 14 mètres. Il est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO !

Fort Kronchlot Legion Media Legion Media

Six phares dans la zone aquatique de Kronstadt et une douzaine de panneaux de navigation aident les navires à naviguer strictement le long du chenal. Ils brillent d’une certaine façon : une partie en hauteur, une partie plus bas, montrant ainsi le chemin à suivre au navire. Le plus ancien phare de Russie, le Tolboukhine, fonctionne toujours ; il a été fondé en 1719 sur une île artificielle. Sa lumière est visible à une distance de 19 miles nautiques.

La plus ancienne lentille du pays Anna Sorokina Anna Sorokina

En Russie, tous les phares en activité sont des installations militaires et les touristes ne peuvent pas s'y rendre. Cependant, dans le musée des phares, vous pouvez voir les énormes lentilles qui ont été utilisées sur les phares russes au cours des siècles passés.

4. Les plus anciens instruments de mesure du niveau de la mer

Maréographe Anna Sorokina Anna Sorokina

Avec la fondation de Kronstadt, la Russie a commencé à mesurer le niveau de la mer - ces lectures sont toujours importantes pour la cartographie afin que les navires ne s'échouent pas. On utilise l’échelle du pont Bleu pour les mesures - elle ressemble à une règle en fonte avec des divisions, sur laquelle le niveau est indiqué. Et à côté de ce pont, vous pouvez voir le plus ancien système à enregistrement automatique - un maréographe. Il ressemble à un petit pavillon jaune avec une flèche et des rideaux de dentelle. Depuis 1898, le maréographe enregistre automatiquement le niveau, le flux et le reflux de l'eau.

Interfase (CC BY-SA 4.0) Interfase (CC BY-SA 4.0)

C'est à partir du niveau zéro de l’échelle de Kronstadt que les altitudes « au-dessus du niveau de la mer » étaient mesurées en URSS (aujourd'hui en Russie, le système des « altitudes normales » est utilisé pour les calculs, impliquant des formules spéciales, mais dans les pays de la Baltique, le système est resté le même).

>>> Comment les chats sont devenus un symbole de Saint-Pétersbourg et de l'Ermitage

5. Le quai Petrovski et son secret

Blindpew100 (CC BY-SA 4.0) Blindpew100 (CC BY-SA 4.0)

Un autre bâtiment étonnant à Kronstadt est le quai Petrovski (des navires y sont construits ou réparés). La construction selon les dessins de Pierre le Grand a duré 30 ans et s'est terminée en 1752, 27 ans après sa mort. On dit que l'empereur a emprunté l'idée du quai lui-même aux Hollandais et aux Britanniques, mais il est évident qu'il l'a beaucoup modifiée.

Premièrement, le quai est immense : il peut accueillir jusqu'à dix navires à la fois. Deuxièmement, il a tout simplement un débit d'eau incroyable (de l'eau est évacuée lorsqu'il est nécessaire d'accéder à la partie sous-marine du navire pour des réparations), ce qui n'était pas le cas en Europe. À l’époque, les quais étaient vidés pendant au moins une semaine, voire un mois, mais le quai Petrovski n’avait besoin que d'une journée, car l'eau entrait d'abord dans un bassin de drainage sous le niveau du quai, et de là partait dans la mer. Cela réduisait de façon substantielle le temps d'immobilisation du navire.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Un autre détail intéressant du quai Petrovski a récemment été remarqué par les touristes et les blogueurs. Vous avez probablement entendu parler de la maçonnerie polygonale du Machu Picchu au Pérou, mais il s'avère que les maçons russes ont utilisé une technologie similaire lors de la construction des murs du quai et du mur de la forteresse elle-même. Un tel travail nécessite un travail colossal, et il est effectué dans les coins les plus reculés de la piscine, que l'on voit rarement. Pourquoi était-ce nécessaire, selon vous ?

Yandex Maps Yandex Maps

Dans cette autre publication, visitez avec nous la forteresse de Chlisselbourg, véritable «Bastille russe».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.