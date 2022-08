Le festival de paddle de Saint-Pétersbourg 2022 en images

Russia Beyond

Environ 6 000 adeptes du paddle ont navigué sur la rivière Fontanka et des canaux de Saint-Pétersbourg le 6 août 2022.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Le septième festival Fontanka SUP a fini par devenir l'un des plus grands événements pour les amateurs du paddle au monde.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Tous les participants étaient déguisés afin que les habitants de la Venise du Nord puissent observer depuis le sol des amazones, des rois, des sorcières et bien d'autres personnages flottant à travers la ville.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Dans le cadre du festival, a même été organisé le concours de beauté Miss SUP.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

L'itinéraire suivi par les participants a couvert environ 9 kilomètres autour du centre-ville. Il a commencé à côté du château Saint-Michel, et s'est terminé au même endroit, faisant un cercle à travers la rivière Fontanka et les canaux Krioukov et Griboïedov.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Les participants du festival sont passés sous plus de 30 ponts, dont le célèbre pont Anitchkov, qui traverse l'avenue principale de la ville, la Perspective Nevski.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Les fans de paddle qui ont pris part à l'événement ont eu la chance d'admirer les sites emblématiques de Saint-Pétersbourg, notamment les cathédrales Saint-Nicolas-des-Marins et Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.

Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Le festival Fontanka SUP tire son nom de la rivière Fontanka de Saint-Pétersbourg et du site d'information de la ville Fontanka.ru, qui l'a organisé.

