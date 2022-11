Lakhta Center de Saint-Pétersbourg: ce qu’il faut savoir sur le plus haut bâtiment d’Europe

Le Lakhta Center est le gratte-ciel le plus haut d’Europe et le plus septentrional du monde. Il a été construit à Saint-Pétersbourg en 2018, mais on ne peut toujours pas y accéder à cause des travaux de finition.

Au départ, le Lakhta Center n’a pas plu aux Saint-Pétersbourgeois et les habitants de la ville sur la Neva lui ont alors donné plusieurs surnoms : « maïs », « tour de Sauron », « tour Gazprom » ou encore « aiguille ». Initialement, cette tour devait s’appeler Okhta Center et être érigée près du pont Bolchéokhtinski. Cependant, les défenseurs de la ville ont protesté : le gratte-ciel aurait gâché le look historique de Saint-Pétersbourg. Finalement, le projet a déménagé à Lakhta, en banlieue. Par la même occasion, la hauteur du bâtiment a été augmentée à 462 mètres, contre 396 initialement prévus.

Comment a été construit le principal gratte-ciel de la ville

Le nom de l’édifice vient du lieu où il se situe. Lakhta est un ancien village finlandais, fondé bien avant la ville de Saint-Pétersbourg. Son nom se traduit comme « baie » ou « golfe ». En effet, le golfe de Finlande est tout proche. Mais comment construire un gratte-ciel dans une zone marécageuse, avec de l’eau si près ?

Alexeï Danitchev/Sputnik

C’est vrai, la partie haute du sol est instable – la terre y est molle. Cependant, en-dessous, se cache une couche d’argile très ancienne, qui a plus de 600 millions d’années. Le gratte-ciel est supporté par 264 piliers, et ses fondements en béton, finalisés le 1 mars 2015, sont entrés dans le Guinness Book des records. En effet, son « exploit » consiste dans le plus long coulage de béton au monde – ses fondations ont dû être remplies pendant 49 heures. 13 usines de la région de Leningrad (ancien nom de Saint-Pétersbourg, que porte toujours officiellement la région entourant la ville) préparaient du béton jour et nuit pour qu’un nouveau camion bétonnière arrive toutes les minutes au chantier. Toute cette structure devait supporter 670 000 tonnes – c’est le poids de cette tour à Lakhta. En 2019, le record du Lakhta Center a toutefois été battu par le projet du barrage à Polavaram, en Inde.

Le saviez-vous ?

À part sa taille – et le Lakhta Center occupe le 11e rang des plus grands bâtiments du monde et le premier en Europe – le gratte-ciel a d’autres caractéristiques tout aussi intéressantes.

Legion Media

À la base de la tour, se trouve une étoile à cinq branches. La tour est conçue de façon à ce que ces cinq ailes, qui font partie de la structure extérieure du bâtiment, tournent à quasiment 90 degrés et se réduisent en hauteur. Cela donne une impression de spirale à la construction. Le bâtiment n’a en outre pas de toit, il se termine par une pointe. D’ailleurs, cette pointe fonctionne comme un paratonnerre. En temps d’orage, le Lakhta est souvent frappé par la foudre, et les Saint-Pétersbourgeois arrivent à prendre de magnifiques photos.

Legion Media

Sur la pointe de la tour se trouve une station météo automatique. Elle a été installée en 2019, et enregistre depuis des données sur la température, l’humidité, la force et le sens du vent. Le temps à Saint-Pétersbourg est majoritairement pluvieux, alors la pointe se retrouve souvent au-dessus des nuages.

Grâce à l’éclairage vert, en hiver le gratte-ciel devient un vrai sapin de Noёl. Durant les fêtes nationales, le Lakhta prend les couleurs du tricolore russe. La tour est visible depuis quasiment toute la ville.

Legion Media

Même lors des tempêtes les plus violentes, la pointe du gratte-ciel bouge de 26 centimètres seulement. Les visiteurs de la salle d’observation ne sentiront rien. D’ailleurs, en 2022, un ange a été placé ici. Cette sculpture est la réplique parfaite de l’ange culminant sur la colonne d’Alexandre, qui se dresse sur la place du Palais de Saint-Pétersbourg. Maintenant, la ville a ainsi deux gardiens.

En 2021, le Lakhta Center a gagné le concours CTBUH Awards et est devenu le meilleur projet dans la nomination des « façades de hauts bâtiments ».

Qu’abritera le gratte-ciel ?

La date précise de l’ouverture de la tour aux locataires et au public n’a toujours pas été dévoilée. Un restaurant panoramique à 320 mètres d’altitude est promis à l’intérieur, ainsi qu’une zone d’observation encore plus haut. Dans le complexe d’à côté, se situera un planétarium, une salle polyvalente qui serait dédiée à des événements de la ville, un complexe sportif, un centre scientifique et d’éducation, ainsi que des magasins.

Intérieurs du Lakhta Center

Si vous êtes curieux de comment se présente la ville depuis la hauteur du Lakhta Center, vous pouvez dès maintenant regarder un live depuis la caméra de la salle d’observation. C’est cette vue qui sera proposée aux visiteurs du plus haut bâtiment du Vieux continent :

Dans cet autre article, découvrez comment les Russes ont érigé de véritables gratte-ciels… horizontaux.

