En images: les dix plus belles chutes d’eau de Russie

La nature du plus grand pays du monde est très diversifiée et célèbre pour ses lacs, ses montagnes et ses forêts, mais l’on sait peu de choses des chutes d’eau. Pourtant, certaines méritent définitivement le détour!

Kivatch

Cette chute d’eau d’une hauteur de 10 mètres sur la rivière Souna est la plus célèbre de la République de Carélie. Elle a même été louée par un célèbre poète russe du XVIIIe siècle, Gavrila Derjavine (« Une montagne de diamants s’abat »). Son nom proviendrait du mot finlandais « kiivas », c’est-à-dire « puissant, impétueux ». Même sur la photo, vous pouvez voir à quel point ce cours d’eau bifurqué est imposant.

La chute d’eau reste libre des glaces même en hiver, dégringolant de manière pittoresque sur des falaises enneigées.

Neojidanny

Cette chute d’eau, située sur le plateau de la Chkotovka du massif de Sikhote-Aline, au Primorié, ne mesure que 13 à 15 mètres de haut. Cependant, en raison de la beauté et de la forme de ses courants qui encadrent le mur de pierre du plateau, elle est considérée comme l’une des plus splendides de tout l’Extrême-Orient russe.

Guedmych

Haute d’environ 60 mètres, cette chute d’eau est située dans la vallée de la rivière Guedmych, dans la République de Kabardino-Balkarie. Parce qu’elle s’écoule en de nombreux ruisseaux, elle est également appelée « 70 filets » ou « Couronne du tsar ». Elle est alimentée par des sources qui s’élèvent plus haut dans les montagnes.

Chutes d’eau de Tcheguem

Trois chutes d’eau, hautes de 25 à 60 mètres, dévalent la gorge de Tcheguem, dans le Caucase, et se déversent dans la rivière du même nom. Elles sont l’une des cartes de visite de la République de Kabardino-Balkarie. Non loin de cette merveille, l’on trouve des habitations et une route, et même un hôtel ; par conséquent, il y a ici toujours beaucoup de touristes.

Grande chute d’eau de la Tchoultcha

La grande chute d’eau de la Tchoultcha, aussi appelée Outchar, est considérée comme l’une des plus jeunes cascades des montagnes de l’Altaï. L’on pense en effet qu’elle s’est formée il y a environ 200 ans par un tremblement de terre. Elle n’a été découverte que récemment, dans les années 1970, époque du tourisme sportif et de montagne en Union soviétique. La chute d’eau est haute de 160 mètres sur la rivière Tchoultcha – des jets d’eau assez puissants tombent sur un amas de gros blocs rocheux. Depuis les dialectes de la langue altaïenne, le nom de la cascade se traduit par « qui vole » ou « imprenable ».

Ilia Mouromets

Cette chute d’eau, qui porte le nom d’un chevalier légendaire du folklore slave, est située sur l’île d’Itouroup, dans l’archipel des Kouriles, en Extrême-Orient. Elle atteint une hauteur de 141 mètres et s’écoule du volcan Demon directement dans la mer. Il est extrêmement difficile d’atteindre la cascade et on ne peut la voir que depuis la mer. Les scientifiques affirment que des baleines grises viennent à l’endroit où ses flots tombent, afin de se débarrasser grâce à l’eau douce des crustacés qui s’accrochent à elles.

Chute d’eau de la Pchekha

La chute d’eau de la Pchekha, ou du Ficht, est alimentée par un glacier de montagne et prend naissance dans la gorge située entre deux sommets du Caucase – le mont Ficht et le mont Pchekha-Sou. La chute d’eau est située dans la République d’Adyguée et se compose de trois cours d’eau principaux. Le premier descend d’environ 190 mètres et les deux autres d’approximativement 160 mètres. Elle démontre toute sa puissance au printemps, lorsque le glacier fond, tandis qu’en été, elle s’assèche presque, ne laissant qu’un petit ruisseau sous lequel certains touristes courageux se placent à leurs risques et périls.

Kinzeliouk

Cette chute d’eau est située littéralement au milieu de la Sibérie, à la frontière des régions de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk. Cette zone montagneuse difficile d’accès des monts Saïan orientaux porte le nom de Tofalarie. L’eau tombe en cascade du lac de montagne Kinzeliouk dans la rivière homonyme. Ce nom se traduit du khakasse comme « précieux ». La hauteur de la chute d’eau est de 328 mètres et la chute libre d’environ 90 mètres. Ce n’est qu’en 1989 qu’un groupe de scientifiques enthousiastes a commencé à étudier ce site et à effectuer des mesures.

Zeïgalan

Le nom de cette chute d’eau située dans les montagnes d’Ossétie du Nord se traduit de l’ossète comme « lieu d’une avalanche ». La hauteur de la cascade est de 648 mètres selon les dernières mesures effectuées en 2016 et elle est considérée comme la plus haute d’Europe (et la deuxième plus haute de Russie). La chute d’eau atteint sa pleine puissance en juillet et août, lorsque le glacier de montagne qui l’alimente fond. En hiver, l’eau gèle et les ruisseaux de glace qui se ramifient forment une toile pittoresque dans cette gorge de montagne.

Chutes d’eau du plateau de Pоutorana

Le plateau de Pоutorana, l’un des endroits les plus difficiles d’accès de Russie, compte le plus grand nombre de chutes d’eau du pays. Elles ont été peu explorées, car même les touristes et les explorateurs expérimentés ont des difficultés à se rendre sur le plateau lui-même, et encore moins dans les gorges. L’on y trouve des torrents coulant à plein régime et des ruisseaux minces mais très hauts qui descendent dans les canyons. Cachée quelque part au milieu de Poutorana se précipite la plus haute chute d’eau de Russie (et peut-être de toute l’Asie) : la chute Talnikovski. Elle n’a été découverte que dans les années 1970 et, selon divers calculs, sa hauteur varie de 480 à 700 mètres. À titre de comparaison, la plus haute chute d’eau du monde, le Salto Ángel, au Venezuela, atteint environ 1 000 mètres. La chute d’eau est néanmoins saisonnière : elle ne « fonctionne » que pendant quelques mois au printemps et au début de l’été, lorsque la neige du plateau fond, après quoi elle s’assèche.

