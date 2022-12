En images: les dix villes les plus peuplées de Sibérie

Où se trouve la capitale de la Sibérie, quelle ville est reconnue comme la plus agréable à vivre du pays et où sont conservées les plus anciennes maisons en bois au-delà de l’Oural?

1 – Novossibirsk (1,63 million d’habitants)

Novossibirsk est la troisième plus grande ville de Russie après Moscou et Saint-Pétersbourg. On l'appelle « la capitale de la Sibérie » parce que de nombreuses entreprises de premier plan y sont basées. En outre, Novossibirsk possède également sa propre « Silicon Valley », baptisée Akademgorodok. Les scientifiques locaux travaillent dans des domaines très variés, de l'étude des propriétés des métaux à la domestication des renards.

2 – Omsk (1,12 million d’habitants)

Les résidents ironisent (ou pas) en disant que personne n'a jamais pu quitter Omsk. Comment peut-on en effet la quitter alors qu'elle possède la plus courte ligne de métro du monde, avec une seule station ? En fait, les habitants en ont déjà fait un véritable sujet de plaisanterie.

Plus sérieusement, Omsk est l'une des plus grandes villes de Russie en termes de population et, à l'époque soviétique, elle était qualifiée de « ville de la science » et de « ville de la jeunesse ». Aujourd'hui encore, Omsk abrite les plus grands instituts et usines pétrochimiques de Sibérie.

3 – Krasnoïarsk (1,19 million d’habitants)

Fondée en 1628 lors de la ruée russe vers l'or, Krasnoïarsk est aujourd'hui la ville la plus orientale de Russie à compter un million d'âmes. La population augmente stablement d'année en année et la ville abrite des usines de métallurgie, de l'industrie spatiale, ainsi que de construction mécanique.

Krasnoïarsk est également incroyablement pittoresque ! Elle offre les meilleures vues sur le grand fleuve Enisseï, des promenades le long des monts Saïan orientaux, qui commencent directement dans la ville, et un parc insulaire doté d’une plage.

4 – Tioumen (847 500 habitants)

Fondée en 1586, Tioumen est la première cité russe à être apparue en Sibérie. Ces dernières années, elle se classe régulièrement parmi les meilleures villes du pays où il fait bon vivre (de 2015 à 2018, elle a occupé la première place sans être détrônée !). Ce n'est pas surprenant : il y a de nombreux emplois dans le secteur du pétrole et du gaz (la région de Tioumen est le leader russe de l’extraction de ces ressources). De plus, l’on y trouve des institutions scientifiques et éducatives de premier plan avec de nombreux étudiants étrangers, tandis que le tourisme et les loisirs dans les sources chaudes locales sont également bien développés.

Si vous vous trouvez à Tioumen, ne manquez par ailleurs pas l'occasion de visiter la charmante ville voisine de Tobolsk, qui était la capitale de la Sibérie jusqu'au XIXe siècle.

5 – Barnaoul (630 900 habitants)

Barnaul est la capitale de la région de l'Altaï (à ne pas confondre avec la République de l’Altaï, autre sujet de Russie, qui a pour capitale Gorno-Altaïsk), qui est connue pour ses montagnes majestueuses. La ville a été fondée dans les années 1730 pour les ouvriers d'une fonderie d'argent locale et a commencé à se développer progressivement. Le site industriel a été fermé en 1893, mais d'autres secteurs y étaient déjà florissants, des briqueteries aux brasseries. Aujourd'hui, Barnaoul est plus qu'un centre industriel en Sibérie : elle favorise également le tourisme et sert de point de départ pour les périples dans l’Altaï.

6 – Irkoutsk (617 500 habitants)

Fondée en 1661, cette ville compte aussi parmi les plus anciennes de Sibérie et elle est située près du lac le plus profond du monde, le Baïkal. Le centre historique d'Irkoutsk est un lieu à visiter absolument. Il regorge d'impressionnantes demeures en pierre qui ont été construites à l'origine par de riches marchands. À l'extérieur de la ville, se trouve le musée d'architecture en bois Taltsy, qui ressemble à une véritable forteresse sibérienne.

7 – Tomsk (568 500 habitants)

Apparue en 1604, Tomsk a longtemps été une importante plaque tournante du transit et du commerce en Sibérie. Elle a attiré des marchands, des architectes, des scientifiques et des médecins. La ville est bien préservée avec de vieilles propriétés en bois, dont certaines, sculptées, sont de vraies œuvres d’art. Aujourd'hui, les principales industries de Tomsk sont le raffinage du pétrole et l'ingénierie mécanique.

8 – Kemerovo (552 500 habitants)

Kemerovo est la capitale du secteur minier de Russie, le centre de l'industrie du charbon et de la production chimique. De nombreuses curiosités de la ville sont d’ailleurs associées au difficile travail des mineurs : il s'agit de monuments, de noms de quartiers et de musées.

9 – Novokouznetsk (544 600 habitants)

Située dans la région de Kemerovo, Novokouznetsk est également la principale ville minière de charbon et métallurgique de Russie. Dans les années 1930, lorsque l'Union soviétique a entrepris d'industrialiser le pays, Novokouznetsk est devenue l'une des premières villes socialistes expérimentales du pays – une ville « idéale » pour les travailleurs.

10 – Oulan-Oudé (437 600 habitants)

Oulan-Oudé est la capitale de la République de Bouriatie, région bouddhiste de Russie. Il est intéressant de noter que les touristes sont attirés ici non seulement par sa culture traditionnelle, mais aussi par la façon dont cette dernière se mêle harmonieusement à l'héritage soviétique de la ville. Le monument le plus célèbre de la cité est une énorme tête de Lénine se dressant sur la principale place.

