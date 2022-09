Quels secrets pour un séjour inoubliable dans la région de l'Altaï?

L'Altaï est l'une des destinations touristiques les plus populaires de Russie. Nous vous expliquons sans plus tarder pourquoi.

Profitez de la nature

Belokourikha Alexandre Baïdoukov (CC BY-SA 4.0) Alexandre Baïdoukov (CC BY-SA 4.0)

Presque tous les types d’écosystèmes typiques de Russie sont présents dans la région (kraï) de l'Altaï : steppe, steppe boisée, taïga et montagnes.

Les paysages de l'Altaï sont variés : la partie nord-ouest de la région est une plaine, flanquée à l'est et au sud par la crête de Salaïr et les contreforts de l'Altaï.

Il existe ici 51 monuments naturels, un parc naturel, une réserve et 35 aires protégées, qui offrent de grandes possibilités d'écotourisme. Vous pouvez vous y adonner à la randonnée, à l'équitation, au vélo, au rafting en eaux vives, au catamaran, au kayak, au parapente et, en hiver, au ski.

Offrez-vous une santé sibérienne

Lac Malinovoïé (Framboise) Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Grâce à son air pur, ses sources minérales et la boue thérapeutique de ses lacs de steppe, la région de l'Altaï est considérée comme un lieu de cure sibérienne : on y trouve plus de vingt sanatoriums. Cependant, ce n'est probablement pas la seule garantie de santé et de longévité des habitants de la région. Un autre secret de l'Altaï est par exemple le bois de velours. Il s'agit des bois coupés de wapitis de l'Altaï, qui possèdent des propriétés médicinales. Il existe plusieurs fermes de ces animaux dans la région, qui proposent des bains de bois, des médicaments et même du miel à base de cette denrée.

Parcourez la Route de la Tchouïa

dimasteraz1/VisualHunt dimasteraz1/VisualHunt

Ce tronçon de la route fédérale R-256, qui relie Novossibirsk à la frontière russo-mongole, est considéré comme la plus belle voie de Russie. Elle suit partiellement le tracé d'un axe millénaire, qui aurait été emprunté par les Huns et les Mongols venant d'Asie vers l'Europe, ainsi que par les caravanes de la route de la soie.

Jusqu'au XXe siècle, le Route de la Tchouïa était un sentier de bêtes de somme avec des sections étroites dangereuses le long de falaises abruptes. Les premières tentatives de construction d'une voie routière ont eu lieu en 1901, mais la circulation automobile n'a débuté que dans les années 1930.

L’axe est apprécié des touristes en voiture ou en moto, ainsi que des cyclistes, pour ses vues pittoresques. D’une longueur totale de 616,7 km, dont 77 dans la région de l'Altaï (la majeure partie s’étendant dans la République de l’Altaï, région voisine), elle est bordée de campings et de gîtes.

Visitez la grotte de Denisova – berceau sibérien de l'humanité

Alexandre Kriajev/Sputnik Alexandre Kriajev/Sputnik

Les découvertes faites dans la grotte de Denisova prouvent que les hommes préhistoriques ont commencé à s'installer dans les montagnes de l'Altaï il y a au moins 280 000 ans. On y a trouvé les restes d'Homo denisovensis (Homme de Denisova ou Dénisovien), une espèce jusqu'alors inconnue de la science. Les Néandertaliens ont également fréquenté ce lieu, des traces d’eux datant d’il y a 150 000 ans ayant été mises au jour.

Les archéologues ont en réalité identifié plus de 20 couches culturelles de différentes époques dans la grotte et rassemblé 80 000 objets. Cela comprend des outils, des armes, des bijoux, des restes d'animaux et de plantes.

La grotte de Denisova est située dans le district de Solonechnoïé, à une altitude de 670 mètres au-dessus du niveau de la mer et présente une superficie de 270 mètres carrés. Dans sa partie supérieure, un trou permet à la lumière de pénétrer. La visite de ce monument archéologique ne nécessite pas de formation spéléologique particulière, il est donc accessible au touriste ordinaire.

Effectuez une virée en chiens de traîneau

La région de l'Altaï compte deux chenils pour huskys sibériens et un centre de traîneau pour malamutes de l'Alaska. L’on vous y expliquera la structure d'un traîneau à chiens, comment le manier, l’on vous apprendra à atteler les chiens et, bien sûr, l’on vous proposera de faire une promenade en traîneau dans le village : en hiver – dans un véritable traîneau, et en été – sur un équipement à roues. Les propriétaires du chenil assurent que tous les animaux sont très sociables et amicaux, et aiment être photographiés avec les visiteurs.

Pénétrez dans des catacombes chrétiennes

Dans le district de Zarinsk, se trouve le complexe de catacombes de Saint Daniil. Il s'agit d'un système artificiel de passages souterrains d'une longueur totale de 250 mètres. On pense qu’il a été creusé vers 1903-1907 par le moine Daniil. Il lui aurait fallu 12 ans, avec pour seule aide un novice, pour achever ce labeur. Au milieu des années 1920, Daniil a finalement été assassiné par des membres du conseil du village, qui exigeaient que l'or de l'église soit donné aux personnes affamées de la région de la Volga.

Autrefois, l’on trouvait des niches pour icônes et bougies dans les murs de la galerie du temple, et la grande salle de l'autel était décorée de bas-reliefs représentant la Vierge et le Sauveur. Au début du XXIe siècle, l'église a néanmoins commencé à se dégrader, la plupart des pièces ont été ensevelies, mais l'entrée principale, la salle de l'autel, la cellule, la « salle » devant la cellule et une petite partie des couloirs souterrains subsistent encore, rapporte le site de la branche territoriale de l'Altaï de la Société russe de géographie.

Goûtez au miel de l'Altaï

Kirill Koukhmar/TASS Kirill Koukhmar/TASS

L'Altaï est l'une des deux marques régionales de miel les plus connues en Russie, avec le miel de Bachkirie. La valeur de ce produit réside dans son « coupage » : dans l'Altaï, les champs alternent avec les prairies, les zones montagneuses et la taïga, où poussent des plantes mellifères rares. Ainsi, plus de 400 plantes sont butinées par les abeilles.

Parmi les variétés de miel, celui de montagne, apprécié pour ses propriétés médicinales, est particulièrement populaire. Il se distingue des autres par sa saveur amère et son goût frais et douceâtre.

Explorez le kourgane royal, le Stonehenge de l'Altaï

Ce monument, vieux d'environ 2 500 ans, est situé dans le district de Tcharychskoïé, près de la route entre les villages de Sentelek et Pokrovka. Il arbore un diamètre de 50 mètres et une hauteur de deux. Il doit son nom à sa taille : il s'agit du plus grand tumulus de la région de l'Altaï.

Selon une version, il s'agirait d'un ancien observatoire stellaire. Selon une autre, des chefs ou des prêtres d’un peuple ancien y auraient été enterrés ; des rites y ont probablement été pratiqués. Une rangée de 19 stèles mène au complexe funéraire. Elles ont été érigées en s’éloignant du tumulus : la plus proche ne mesure que deux mètres de haut, le plus éloigné – 4,5 mètres. Ce sont les plus grands mégalithes de leur genre dans l'Altaï.

Tentez votre chance au seul casino de Sibérie

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

En dehors de quelques zones précises, les jeux d'argent sont interdits en Russie. Dans la région de l'Altaï, se trouve justement la seule zone de jeux de Sibérie, appelée Sibirskaïa Moneta (Pièce sibérienne). Elle abrite le casino Altai Palace, en mesure d’accueillir 500 personnes, qui a ouvert en 2014 et fait partie d'un grand complexe touristique comprenant un hôtel, un restaurant, un centre de spa et une salle de concert. En plus des jeux d'argent, l’offre de divertissement comprend du rafting, des excursions en quads, des balades à cheval et la visite des principaux lieux d’intérêt de la région.

Rendez-vous au lieu de naissance de Kalachnikov

Village de Kouria Andreï Kasprichine/Sputnik Andreï Kasprichine/Sputnik

Le nom du célèbre concepteur d'armes légères est plus souvent associé à Ijevsk, où Mikhaïl Kalachnikov a développé des dizaines de prototypes d'armes automatiques et a vécu la majeure partie de sa vie. La patrie de l'ingénieur est toutefois le village de Kouria, dans la région de l'Altaï. Son père, Timofeï Kalachnikov, a en effet longtemps vécu dans le Kouban (Sud-Ouest de la Russie), d'où il a déménagé avec sa famille dans l'Altaï dans le cadre de la réforme agraire de Piotr Stolypine.

Un musée commémoratif dédié à Kalachnikov est situé dans le bâtiment de l'ancienne école du village, construite en 1905 : c'est là que le futur inventeur a étudié.

Où se loger dans l'Altaï ?

Sanatorium Katoun à Belokourikha Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

Pour avoir plus de chances de voir les principales attractions naturelles et les monuments archéologiques, les spécialistes de l'office du tourisme de la région de l'Altaï conseillent de trouver un hébergement à Belokourikha : cette ville-station est située dans les contreforts pittoresques des montagnes de l'Altaï. Vous pouvez également y louer une voiture et vous rendre au complexe touristique Biriouzovaïa Katoun.

Les célèbres grottes de Tavda s'y trouvent et on y a une vue imprenable sur la rivière Katoun : en automne et en hiver, elle acquiert une somptueuse couleur turquoise. De là, il faut compter une heure pour se rendre au lac Svetloïé, où hivernent les cygnes chanteurs, et deux heures et demie pour se rendre à la grotte de Denisova.

Par ailleurs, à Belokourikha même, se trouvent de nombreux endroits intéressants. Par exemple, vous pouvez monter au mont Tserkovka à pied ou en télésiège, marcher jusqu'au rocher des Quatre frères, aux Portes de l'amour et au mont Krougloï pour observer le panorama de la vallée de la rivière Belokourikha. Vous pourrez également vous promener le long de nombreux chemins de santé et déguster des plats à base de produits locaux dans divers restaurants.

Le pôle touristique Belokourikha Gornaïa se trouve à 15 minutes de la ville. On y accède par une route serpentine, abrupte et sinueuse, comportant 62 virages, d'où s'ouvre un paysage magnifique. De nombreux objets d'art, le complexe historique et architectural Andreïevskaïa Sloboda et un musée du chocolat sont situés là-haut.

Vous pouvez emprunter la route serpentine et rejoindre les principales attractions avec votre propre voiture ou par l'intermédiaire d'un tour-opérateur local.

Comment se préparer au voyage ?

sashapo/VisualHunt sashapo/VisualHunt

Lorsque vous voyagez dans la région de l'Altaï, il est préférable d'emporter des vêtements chauds : le temps est changeant dans les montagnes et leurs contreforts. Si vous comptez séjourner dans l'un des sanatoriums de Belokourikha, prenez au préalable connaissance de la liste des documents requis pour l'enregistrement. Les touristes désirant visiter des territoires protégés, par exemple la réserve de Tiguirek, doivent en outre commander à l'avance un laissez-passer, indique le centre d'information touristique de la région de l'Altaï.

