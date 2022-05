En images: où se trouve le centre géographique de la Russie?

Un climat rigoureux, le permafrost, de longues nuits polaires et aucune personne à des kilomètres à la ronde. Connaissez-vous un autre pays au monde dont le point central est similaire?

À votre avis, où se trouve le centre géographique de la Russie ? Non, ce n'est pas quelque part dans les montagnes de l'Oural ou sur les rives de la Volga. Le « cœur » du pays se trouve dans un endroit très reculé de Sibérie – sur les rives du lac Vivi, dans le district autonome des Evenks. Voici à quoi ressemble ce lieu.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Vivi est le plus grand lac d'eau douce de cette région, que les habitants qualifient même de « Baïkal » local. Il a une forme allongée : 90 km de long et 4 à son point le plus large. La plupart de l'année, le lac est recouvert de glace, en raison des conditions extrêmement froides du nord de la Russie. L'eau est encore fraîche même en juillet.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

En 1992, il a été reconnu comme le centre géographique de la Russie. Les coordonnées de ce dernier ont été calculées par Piotr Bakout (1933-2018), docteur en sciences techniques et membre de la Société russe de géographie : 66°25 de latitude nord et 94°15 de longitude est – soit la rive sud-est du lac Vivi. C'est seulement 16 kilomètres au sud du cercle polaire arctique !

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

À la mi-août 1992, une expédition de la Société russe de géographie a par conséquent érigé dans cette zone une stèle de sept mètres en forme de fleur épanouie, surmontée de l'aigle bicéphale, symbole de la Russie. Le pied du monument est décoré de pierres, ramassées sur les rives du lac. L'équipe d'explorateurs y a également placé une capsule temporelle.

Vitalia Ivanova/ITAR-TASS Vitalia Ivanova/ITAR-TASS

Ensuite, à la fin août de cette même année, le Service fédéral de géodésie et de cartographie a confirmé le statut officiel de centre géographique de la Russie à cet endroit. En 2006, une chapelle est en outre apparue ici à la mémoire de Serge de Radonège, l'un des saints les plus vénérés de l'orthodoxie.

Branche régionale de Krasnoïarsk de la Société russe de géographie Branche régionale de Krasnoïarsk de la Société russe de géographie

Le lac Vivi est situé dans la partie sud-ouest du plateau de Pоutorana, une terre de chutes d'eau, de falaises, et l'un des endroits les plus reculés du monde. Il n'y a ainsi rien autour, juste des animaux sauvages et des paysages rocheux. Tout simplement le milieu de nulle part.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Le point de peuplement le plus proche est le village de Toura, considéré comme la capitale de l'Evenkie. Environ 5 000 habitants y vivent et un quart d'entre eux sont des autochtones, principalement des représentants du peuple des Evenks. À 366 kilomètres seulement, en hélicoptère ou en bateau, vous pouvez atteindre les rives du Vivi. C'est là que quelques touristes, qui se dirigent vers le centre géographique de la Russie, s'arrêtent généralement pour la nuit.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Le lac lui-même est populaire, non seulement parmi les randonneurs de l'extrême, mais aussi parmi les amateurs de pêche. Le Vivi abrite en effet environ 40 espèces différentes de poissons, dont le saumon. 133 rivières s'y jettent et des visites guidées spéciales y sont organisées.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

Le lac est si éloigné de la civilisation qu'il reste quasiment inexploré. Jusqu'à présent, sa profondeur exacte n'a même pas été établie – elle varie de 80 à 200 mètres selon les estimations.

Igor Gavrilov Igor Gavrilov

En 2021, une réserve naturelle portant le même nom a été créée près du lac Vivi.

Branche régionale de Krasnoïarsk de la Société russe de géographie Branche régionale de Krasnoïarsk de la Société russe de géographie

À une centaine de kilomètres au nord-est du lac, sur le plateau de Poutorana, se trouve un autre point intéressant – le pôle d'inaccessibilité – le site le plus éloigné des voies de communication du pays. Un emplacement digne d’exploration pour les amateurs de l’extrême !

Dans cet autre article, nous vous révélions que le centre géographique du continent asiatique se trouve aussi en Russie!

