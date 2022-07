Au plus près des étoiles: cinq hauts lieux de l’astrotourisme en Russie

Où se trouvent les cieux les plus sombres? Dans quels observatoires les touristes peuvent-ils pénétrer? Voici les meilleurs endroits pour observer les étoiles dans le plus grand pays du monde.

Steppe de la Tchouïa, République de l'Altaï

Cette cuvette entourée de montagnes et située au sud-est des sommets de l'Altaï constitue une plateforme ininterrompue de 70 kilomètres pour l'observation des étoiles. La steppe de la Tchouïa est éloignée de la civilisation, il n'y a donc ici pas de pollution lumineuse. La steppe vierge est encadrée de tous côtés par des crêtes montagneuses, et c'est là l'un des avantages uniques de cet endroit : observer la voute céleste sur fond de cimes montagneuses.

Pour les astropèlerins, ce lieu occupe une place de choix et les agences de voyage organisent même des voyages d'observation des étoiles. Le fait est que ce site est réputé pour son abondance de « lieux d’énergie ». Par exemple, la vallée sacrée de Iarlou ou le mont Beloukha, le plus haut sommet de Sibérie, sont situés à proximité.

Mourmansk, péninsule de Kola

De septembre à avril, la région de Mourmansk devient un endroit populaire pour observer les pluies de météores et l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires, les aurores boréales.

Le meilleur endroit pour effectuer une halte est Teriberka, un village situé à 120 km de Mourmansk sur la côte de l'océan Arctique. Après la sortie du film Léviathan d'Andreï Zviaguintsev, nommé aux Oscars en 2014, la bourgade (où se déroule toute l'action) est devenue un haut lieu touristique.

La chasse aux aurores boréales peut prendre des jours, mais il y a plusieurs façons de s’occuper à Teriberka : cimetière de bateaux, observation des baleines en mer, pêche hivernale, contemplation des vastes et envoûtants paysages arctiques, etc.

Nijni Arkhyz, République de Karatchaïévo-Tcherkessie

Il s’agit de l'option la plus avantageuse de toutes, car c'est ici que se trouve le plus grand radiotélescope de Russie, le RATAN-600. L'observatoire d'astrophysique de l'Académie russe des sciences y est installé depuis 1966. Et ce n'est pas un hasard : le ciel nocturne du Caucase est considéré comme le plus sombre de cette partie du monde, ce qui est important pour l'observation des étoiles.

La plus grande partie du télescope, un gigantesque miroir, a un diamètre de 600 mètres. Son objectif est d'étudier le système solaire, les objets lointains (galaxies et quasars), la structure de la matière et de rechercher des « signaux artificiels d'origine extraterrestre ».

Tout le monde peut visiter l'observatoire en prenant rendez-vous auprès de la structure elle-même ou en achetant une visite auprès d'un agent, qui peut proposer des excursions pédestres dans la vallée d'Arkhyz avec des arrêts pour observer les étoiles.

Parc du Grand Tkhatch, République d'Adyguée

Si vous préférez les prairies luxuriantes aux pentes rocheuses, le parc naturel du Grand Tkhatch et le plateau Lago-Naki sont faits pour vous. Il est conseillé de venir ici entre juin et septembre, lorsque le climat est le plus propice à la randonnée et à l'observation du ciel.

L'un des itinéraires touristiques soviétiques les plus populaires du Caucase du Nord-Ouest, établi dans les années 1930, traverse le parc et le plateau. Aujourd'hui, il est connu sous le nom de « itinéraire écotouristique n°1 ». Il faut environ une semaine pour le parcourir !

Cependant, pour observer les étoiles, il suffit de se rendre dans le parc naturel : le paysage y est très semblable à celui des Dolomites italiennes et il existe de nombreux points d'observation de la Voie lactée, y compris en altitude. On peut même le faire depuis la montagne du Grand Tkhatch, qui culmine à 2 368 mètres.

Péninsule de Crimée

Les astronomes amateurs de Russie connaissent bien la Crimée, car c'est aujourd'hui l'un des endroits les plus accessibles pour observer les étoiles et les corps cosmiques. Deux fois par an, en hiver et en été, l'Observatoire d'astrophysique de Crimée organise d’ailleurs des « Astrovacances », une série d'ateliers, de conférences et d'excursions pour toute personne intéressée par l'observation des astres.

Néanmoins, il n'est pas nécessaire d’y participer : il existe en Crimée de nombreux itinéraires d'une journée sans nuitée, ainsi que des endroits où l'on peut faire de la randonnée pendant quelques jours afin de voyager en toute autonomie. En outre, vous pouvez effectuer votre propre visite et vos observations dans l'un des plus grands observatoires d'Europe (toutes les informations sont disponibles sur le site web en anglais), et dans la journée, vous détendre sur l'une des centaines de plages de la péninsule.

