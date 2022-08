Sept plantes vénéneuses auxquelles il faut prendre garde en Russie

Ces mauvaises herbes complotent pour vous tuer cet été. Et non, ce n’est pas une blague.

Il n’est peut-être pas si grave que l’été soit si court en Russie, car les journées chaudes y regorgent de dangers. Alors que vous profitez de la nature verdoyante, une touffe de verdure peut constituer un véritable poison. Désormais, vous êtes prévenu.

7. Belladone

Danny S/wikipedia Danny S/wikipedia

Dans les temps anciens, les femmes faisaient couler le jus de belladone dans leurs yeux - cela dilatait et faisait briller les pupilles. Les baies de belladone étaient utilisées pour faire un blush lumineux. Le nom de cette plante signifie « belle femme » en italien, mais en russe, elle a un autre nom - bechenitsa, ce qui signifie « quelque chose qui vous rend fou ». La belladone, ou herbe empoisonnée, peut vraiment rendre fou : elle contient de l’atropine qui peut provoquer une forte excitation, allant jusqu’à la rage. Méfiez-vous de cette plante dans le sud de la Russie, en particulier près des rivières et en lisière des forêts.

6. Daphné

Legion Media Legion Media

Ces baies rouge vif semblent si douces et inoffensives… et leur odeur est si agréable. Elles ressemblent à des groseilles. Mais la seule chose que veut la plante Daphné, c’est vous faire du mal. En fait, tout dans cette plante est un poison : baies, feuilles, tige… Une goutte de son jus provoque une irritation cutanée sévère. Une baie provoque de fortes nausées et des vertiges. Son nom populaire est « baie du loup » (voltchia yagoda) : cet animal était un symbole de ruse et de cruauté. Cette plante pousse principalement dans les forêts du centre de la Russie.

5. Jusquiame toxique

Legion Media Legion Media

Lorsque les Russes voient un fou, ils disent généralement qu’il « mange trop de jusquiames ». Cette plante, appelée jusquiame, ou belena, peut vraiment vous rendre dingue. C’est un proche parent de la belladone, mais avec une apparence plus « simple ». Et peut-être qu’en raison de son aspect qui ne paie pas de mine, elle est encore plus dangereuse que la belladone. Elle pousse partout, même dans les jardins des datchas.

4. Graine de ricin

Legion Media Legion Media

Sous les tropiques, cette plante peut pousser jusqu’à atteindre 10 mètres, mais grâce au climat russe, elle ne mesure « que » 2-3 mètres de haut. La plante contient de la ricine, une substance très toxique. Son jus ou une graine peut entraîner la mort en 5 à 7 jours. Vraiment. Beaucoup de gens savent qu’elle est toxique, mais elle arbore des boutons très brillants et esthétiques, ce qui pousse certaines personnes à la planter à la datcha. Ne soyez donc pas surpris d’en voir dans un jardin habituel, surtout dans le Sud.

3. Fraxinelle

Legion Media Legion Media

Lorsque vous verrez la fraxinelle (son nom russe est yassenets), vous ne croirez pas à quel point elle peut être dangereuse. Ces fleurs roses contiennent beaucoup d’huiles essentielles et, lorsque vous les frottez, elles sentent le citron. Cela semble sympathique, surtout pour ceux qui ne savent pas à quoi peut mener une telle aromathérapie. Une seule pression sur un bouton provoque une brûlure cutanée qui peut laisser des cicatrices. La fraxinelle aime les sols caillouteux et pousse partout, de la Russie occidentale à l’Extrême-Orient.

2. Aconits

Legion Media Legion Media

Dans les temps anciens, les archers frottaient leurs flèches avec des racines d’aconits pour tuer les ennemis à coup sûr. Et même si vous n’avez plus de raison d’avoir peur des flèches, cette mauvaise herbe peut toujours être mortelle. Les fleurs d’un bleu profond qui attirent avec leur arôme peuvent provoquer une intoxication et des convulsions. Si vous n’appelez pas un médecin, les conséquences peuvent être très graves.

1. Aneth géant immortel

Legion Media Legion Media

C’est probablement la mauvaise herbe la plus dangereuse et la plus répandue en Russie. Son nom officiel est heracleum (selon la légende, Hercules lui-même a été blessé par le jus de cette herbe), mais en Russie, on l’appelle la berce de Sosnovsky, ou plus communément borchtchevik. Elle ressemble à un énorme aneth, mais ne songez même pas à en mettre dans du bortsch ! Et restez loin de cette plante : son jus prive la peau de protection UV, et vous subirez des coups de soleil très forts (pouvant aller jusqu’à la mort). Du jus dans les yeux peut entraîner la cécité. Et plus triste nouvelle : cette mauvaise herbe est très difficile à détruire. Une inflorescence contient environ 3 000 graines, et une plante atteignant 3 mètres peut avoir jusqu’à 10 inflorescences. Ces graines n’ont pas peur du climat russe et évincent les autres plantes du territoire. À Moscou, il y a même une amende pour les propriétaires de datchas qui ne se battent pas contre la berce de Sosnovski sur leurs terres, mais elle continue de se propager du sud à la Sibérie.

