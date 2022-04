Pourquoi y a-t-il tant de lions à Saint-Pétersbourg?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les bâtisseurs des villes russes semblaient apprécier les sculptures de lions, mais dans aucune autre ville de Russie vous ne trouverez une quantité aussi incroyable de ces félins qu'à Saint-Pétersbourg. Ici, l’un d’eux admire le coucher de soleil sur un quai en tenant un globe avec sa patte, quand d’autres, souriants, veillent sur un pont suspendu, pendant que d'autres encore accueillent les invités d’un noble domaine, tenant des chaînes entre leurs dents.

Un lion à l'entrée du Musée Russe Legion Media Legion Media

On ne sait pas exactement combien de lions il y a dans la ville, mais les experts disant en dénombrent plus d'un millier. Et chaque lion a sa propre histoire.

La part du lion

En compagnie d'un lion au bord de la Neva Irina Rotmanova/Getty Images Irina Rotmanova/Getty Images

Les représentations de lions symbolisent le pouvoir et les prouesses militaires et elles sont très courantes dans l'héraldique et la sculpture européennes. Elles peuvent être vues à Rome, Madrid, Paris et dans de nombreuses autres villes. Cette tradition perdure depuis l'Antiquité : un grand nombre d'anciennes légendes grecques et romaines sont consacrées aux lions, où ils sont décrits comme les gardiens des dieux.

Zamir Ousmanov/TASS Zamir Ousmanov/TASS

Et lorsque l'empereur russe Pierre Ier a fondé Saint-Pétersbourg en 1703, il l'a conçue non seulement comme un port du nord sur la mer Baltique, mais aussi comme une puissante capitale européenne, la capitale d'un empire.

Saint-Pétersbourg se démarque assez fortement des autres villes russes : palais luxueux de style occidental, ponts-levis, larges rues, disposition régulière des bâtiments et des espaces publics. Littéralement dès les premiers jours de l'existence de la ville, la mode des sculptures de lion est apparue dans l'architecture. Même sur le buste de Pierre le Grand lui-même, installé devant sa demeure, on peut voir le museau d'un lion sur son épaule.

Legion Media Legion Media

L'histoire « léonine » de la ville était au centre de la comédie d'Eldar Riazanov en 1973 Les incroyables aventures d’Italiens en Russie. Selon l'intrigue, plusieurs Italiens, se faisant passer pour des touristes, viennent à Leningrad pour trouver des trésors cachés « sous un lion », et creusent littéralement dans toute la ville à la recherche de richesses prérévolutionnaires.

Eldar Riazanov, Franco Prosperi/Mosfilm, 1973 Eldar Riazanov, Franco Prosperi/Mosfilm, 1973

Et tout cela parce que ces sculptures sont littéralement à chaque pas. L'un des héros dit même qu'il y a ici plus de lions que d'habitants.

Les lions les plus célèbres de Saint-Pétersbourg

Un lion devant l'amirauté de Saint-Pétersbourg Legion Media Legion Media

Les lions jouant avec des boules devant le bâtiment de l'Amirauté sont peut-être l'une des vues les plus reconnaissables de la ville. Les sculptures sont en cuivre et se trouvent ici depuis 1832, date de la fondation de l'Amirauté. Que pensez-vous de ces boules? Il s'avère qu'il existe une légende ancienne selon laquelle les lions gardent leur patte sur la boule la nuit pour ne pas s'endormir. S'il s'assoupit, sa patte tombera et il se réveillera. En général, si vous voyez un lion avec une boule sous la patte, sachez qu'il est sur ses gardes et veille fermement.

Roman Evguenev/Getty Images Roman Evguenev/Getty Images

Sur le canal Griboïedov, il y a un pont construit dans les années 1820, appelé le pont du Lion. Les chaînes du pont sont tenues entre leurs dents par quatre lions blancs en fonte, cachant pylônes et attaches.

Les lions sur le canal Griboïedov Legion Media Legion Media

Sur le quai Sverdlovskaïa près du domaine Bezborodko datant du milieu du XVIIIe siècle, vous pouvez voir…29 sculptures. Ces sculptures en fonte tiennent entre leurs dents une chaîne qui ceint tout le domaine. La maison elle-même est très délabrée, mais les sculptures sont parfaitement conservées.

Les lions sur le quai Sverdlovskaïa Yulia-B/Getty Images Yulia-B/Getty Images

Un grand nombre de lions « vivent » non seulement à Saint-Pétersbourg même, mais également dans ses environs : Peterhof, Pavlovsk, Kronstadt.

Lions mythiques

Les lions sur le quai Petrovskaïa Legion Media Legion Media

Sur le quai Petrovskaïa, vous pouvez rencontrer des lions assez inhabituels - ce sont des gardes de la mythologie chinoise, qui sont généralement placés devant les entrées des temples. Dans la tradition chinoise, les lions portent bonheur et protègent des forces du mal. Ces figures ont été réalisées en granit en Mandchourie au début du XXe siècle pour un temple, mais ont ensuite été offertes aux voisins russes. Depuis 1907, ils ornent Saint-Pétersbourg.

Un lion près du Temple bouddhiste de Saint-Pétersbourg marvod/Getty Images marvod/Getty Images

Il y a aussi des lions chinois dans le jardin de l'Amitié, qui a été inauguré en 2003 sur Liteïny Prospekt. Ils ont eux aussi une boule sous la patte.

Un lion du jardin de l'Amitié George Chtchoukline (CC BY-SA 3.0) George Chtchoukline (CC BY-SA 3.0)

Des griffons mythiques - des lions avec des ailes - gardent le pont de la Banque au centre de Saint-Pétersbourg, qui mène à l'ancienne Banque d’assignation (actuellement, ce bâtiment est occupé par l'Université économique). Selon les anciennes légendes grecques, ce sont les griffons qui gardaient l'or au pays des Hyperboréens. On les appelait aussi « chiens de Zeus ». Ils veillaient également sur les réserves de liquidités de l'Empire russe, tout en permettant de masquer efficacement les éléments de fixation du pont.

Les lions à l'Académie des Arts Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Les lions les plus anciens veillent sur l'Académie des Arts : ce sont des sphinx, des lions à tête humaine, qui ont été ramenés d'Alexandrie dans les années 1830 par l'un des membres de l'Académie des Sciences à une époque où l'Égypte ancienne étaient en vogue. Ces sphinx ont été créés il y a plus de 3500 ans.

Tatiana Kolesnikova/Sputnik Tatiana Kolesnikova/Sputnik

Dans cette autre publication, découvrez pourquoi Pierre le Grand a interdit les bâtiments en pierre en Russie.

