Cinq idées de road trip d’une journée dans la région de Moscou

Le domaine d'Abramtsevo et la ville de Serguiev Possad

Domaine d'Abramtsevo Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press Konstantin Kokoсhkine/Global Look Press

Le domaine d'Abramtsevo, situé à seulement 60 km de Moscou, est un incontournable pour tous ceux qui ne sont pas indifférents à l'art russe. Grâce à l'industriel Savva Mamontov, un cercle artistique comprenant les meilleurs peintres et architectes russes de la fin du XIXe et du début du XXe s'est formé dans ce lieu. Il n'est pas surprenant que ce domaine soit représenté sur tant de toiles. Connaissez-vous le tableau de Valentin Serov La Jeune Fille aux pêches ? La fille du propriétaire du domaine d'Abramtsevo a posé elle-même pour l'artiste afin qu'il puisse créer ce chef-d'œuvre. Le célèbre Vassili Polenov a peint l'étang d'Abramtsevo à plusieurs reprises, tandis que le peintre Viktor Vasnetsov s'est inspiré des paysages du domaine pour créer son tableau Les Bogatyrs. Les mêmes artistes ont participé à la conception de l'église d'Abramtsevo dans le style Art nouveau.

À l'intérieur de la laure de la Trinité-Saint-Serge Legion Media Legion Media

À une demi-heure d'Abramtsevo, se trouve Serguiev Possad, la ville la plus orthodoxe de Russie. Ici, vous pouvez visiter de nombreux musées, vous promener dans les vieilles rues, dîner dans l'un des restaurants de cuisine russe. Mais bien sûr, la principale chose à voir ici est la laure de la Trinité-Saint-Serge. Faites une visite guidée ou explorez les cathédrales et les musées du monastère par vous-même. Cependant, il vaut mieux ne pas venir ici pendant les grandes fêtes religieuses, comme, par exemple, la Pâques orthodoxe – beaucoup de fidèles affluent à cet endroit de tout le pays ! Pour en savoir plus sur ce qu'il faut voir à Serguiev Possad, lisez сette autre publication.

Kolomna et Konstantinovo

Kremlin de Kolomna Legion Media Legion Media

À 100 km de Moscou se trouve la ville marchande la plus сharmante de la région, Kolomna. Les murs puissants de son kremlin médiéval et, bien sûr, les anciennes cathédrales et monastères ont été préservés ici à travers les siècles. En vous promenant à Kolomna, n'oubliez pas d'essayer le « fast-food » le plus apprécié de l'Empire russe, le kalatch (découvrez par ici pourquoi autrefois il n'était pas d'usage de manger sa « poignée »). Une autre attraction gastronomique de Kolomna est la pastila, une sucrerie naturelle à base de pommes, préparée selon d'anciennes recettes. N'oubliez pas de visiter le musée qui lui est dédié, où vous pourrez trouver d'excellents souvenirs pour vos proches et amis, ainsi que participer vous-même à sa préparation.

Dans le village de Konstantinovo Legion Media Legion Media

À une heure et demie de route de Kolomna se trouve le village de Konstantinovo – le lieu de naissance du poète Sergueï Essénine. En admirant le panorama qui s'ouvre depuis la fenêtre de sa maison de campagne, vous comprendrez pourquoi il s'est inspiré de la nature russe ! Une église aux dômes dorés, un virage de la rivière Oka et des étendues russes sans fin avec des champs de seigle dorés et des parcelles vertes de forêts. C'est le summum de la beauté ! Dans le musée local, vous apprendrez le secret de la mort du poète : s'est-il suicidé ou a-t-il été « aidé » à mourir par les autorités soviétiques ?

Serpoukhov et Polenovo

Vue de Serpoukhov Legion Media Legion Media

À une heure et demie de route de Moscou, se trouve une autre ville ancienne qui avait autrefois son propre kremlin. Il n’en reste malheureusement plus que des fragments de ses remparts, ainsi que la cathédrale de la Trinité, construite au XVIe siècle, mais rebâtie au XIXe siècle dans le style du classicisme. Ces dernières années, le centre de Serpoukhov a beaucoup changé, un espace urbain moderne y a été créé, comprenant des zones piétonnes et des restaurants pour tous les goûts.

Domaine de Polenovo Legion Media Legion Media

À 40 minutes en voiture de Serpoukhov, s’étend un autre domaine pittoresque – Polenovo. Il doit son nom à son propriétaire, l'artiste Vassili Polenov. Le domaine a été construit à la fin du XIXe siècle selon sa propre conception, et chacun de ses détails porte l'empreinte de la main du maître – carreaux, vitraux et même meubles. Des artistes et écrivains célèbres ont souvent rendu visite à Polenov, et pour qu'ils passent un bon moment dans le domaine, un théâtre domestique y a même été organisé.

Les fenêtres de la demeure de Polenovo offrent une vue incroyable sur l'Oka. Vous pouvez d’ailleurs vous y rendre d'une autre manière – en bateau depuis la ville de Taroussa (un billet comprend le coût d'un aller-retour, ainsi qu'une visite du domaine de Polenovo). En même temps, vous pouvez vous promener autour de Taroussa et découvrir comment elle est liée à la poétesse Marina Tsvetaïeva et à l'écrivain Constantin Paoustovski.

Mojaïsk et Borodino

Champ de Borodino Legion Media Legion Media

« Est-ce à tort, dis-nous, que, fidèle, la Russie encore se rappelle ceux de Borodino ? »*, a écrit en 1837 Mikhaïl Lermontov. Chantée par le poète, la bataille de Borodino (Bataille de la Moskova), qui a opposé le 7 septembre 1812 les armées russe et française, reste à jamais dans la mémoire de tous les habitants de la Russie. Nous vous conseillons donc de parcourir également 100 km en une heure et demie le long de l'autoroute de Minsk et de vous retrouver sur le champ sur lequel cette bataille décisive s'est déroulée il y a des siècles. Une fois par an, début septembre, une reconstitution spectaculaire à grande échelle de la bataille a lieu à cet endroit. Cet événement attire des participants et des spectateurs de toute la Russie, donc le stationnement peut être un problème, mais ça vaut le coup ! Alors peut-être vaut-il mieux venir ici un jour normal, visiter le musée de la bataille ou simplement se tenir à l'endroit où le chef des troupes russes, Mikhaïl Koutouzov, a observé son déroulement.

Vue sur Mojaïsk Legion Media Legion Media

Sur le chemin du retour, ne soyez pas trop paresseux pour vous arrêter dans la ville de Mojaïsk, fondée au XIIIe siècle. Ici aussi, il y avait autrefois un kremlin, mais maintenant, seules ses portes et la cathédrale Saint-Nicolas construite dans le style gothique, rappellent l'ancienne grandeur de cette forteresse. Une autre attraction incontournable de Mojaïsk est le monastère Loujetski situé sur les rives de la rivière Moskova (oui, la même rivière traverse la capitale russe !). Quels beaux paysages s'ouvrent depuis son territoire !

S'il vous reste du temps et de l'énergie, alors sur le chemin de Moscou, tournez sur l'ancienne autoroute de Mojaïsk pour visiter le domaine de Zakharovo, qui appartenait à la grand-mère d'Alexandre Pouchkine, ainsi que le palais des princes Golitsyne à Bolchié Viaziomy, où, selon les rumeurs, Mikhaïl Koutouzov, puis Napoléon, avançant sur Moscou, ont passé la nuit avec une différence d'un jour.

Monastère de la Nouvelle Jérusalem

Monastère de la Nouvelle Jérusalem Legion Media Legion Media

Il est tout à fait possible de se rendre en voiture à Jérusalem depuis Moscou ! Une version miniature de cette ville sainte est en effet située à une distance d'environ 50 km de la capitale dans la ville d'Istra. Son attraction principale est, bien sûr, le monastère de la Résurrection de la Nouvelle Jérusalem, construit au XVIIe siècle par le patriarche Nikon. La colline sur laquelle il se dresse a été rebaptisée « Mont Sion » et la rivière Istra est surnommée « Jourdain ». La cathédrale principale ressemble à l'église du Saint-Sépulcre.

Musée d'histoire et d'art d'Istra Legion Media Legion Media

Après avoir visité le monastère, assurez-vous de vous arrêter au Musée d'histoire et d'art d'Istra situé de l'autre côté de la rivière – vous pouvez explorer son exposition permanente consacrée à l'art ecclésiastique et profane russe, ainsi que visiter l'une de ses expositions à grande échelle d'artistes célèbres.

*Traduit par Henri Grégoire

