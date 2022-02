Dix endroits en Russie à découvrir dès la levée des restrictions sanitaires

Fin janvier 2022, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les restrictions de voyage liées à la Covid-2019 n’étaient pas efficaces et devraient être levées. Croisons les doigts pour que les frontières rouvrent enfin - et planifions notre premier voyage en Russie!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tobolsk

Legion Media Legion Media

Cette ville incroyable possède le seul kremlin en pierre de Sibérie. Avant, il fallait du temps pour s'y rendre – on devait prendre un avion pour Tioumen puis faire environ deux heures de train. Pourtant, en pleine pandémie en 2021, cette ville sibérienne a fait l’exploit d’ouvrir son premier aéroport !

Tobolsk a été fondée en 1582, lorsque les troupes russes dirigées par le cosaque Iermak exploraient la Sibérie. La ville est devenue le bastion des futures expéditions et un lieu important pour le commerce avec la Chine.

En savoir plus sur ce qu'il faut voir et faire à Tobolsk ici.

Saratov

Legion Media Legion Media

Pourquoi, de toutes les belles villes lovées sur les rives de la Volga, avons-nous choisi celle-ci ? La réponse est simple : le 1er janvier 2022, Saratov est officiellement devenue la deuxième plus grande ville de Russie. Non, ceci n'est pas mesuré en termes de population, mais plutôt en fonction de la taille du territoire : après avoir ajouté certains quartiers de banlieue voisins comprenant environ 79 villages, la zone urbaine s'est étendue à 2 100 kilomètres carrés (Moscou en compte 2 500).

Saratov est une ville agréable pour explorer la confortable province russe. Elle a été fondée au XVIe siècle et s'est développée en tant que ville marchande - en conséquence, le centre-ville possède encore de vieilles maisons en bois aux fenêtres sculptées, des manoirs de l'époque tsariste, ainsi que des usines, vestiges de l'époque industrielle soviétique.

En savoir plus sur Saratov ici.

Village de Bekhovo

Legion Media Legion Media

Nous parions que vous n'avez jamais entendu parler de cet endroit auparavant. Beaucoup de Russes sont dans le même cas ! Cependant, en décembre 2021, le village de Bekhovo dans la région de Toula (à 135 km au sud de Moscou) a remporté le concours des « Meilleurs villages touristiques » de l'Organisation mondiale du tourisme. Cela ressemble à un bon plan voyage, pas vrai ?

>>> Kamtchatka mauve et Carélie jaune: quand les régions de Russie se déclinent en couleurs

Bekhovo est situé sur les rives pittoresques de la rivière Oka et son principal point de repère est l'église de la Trinité construite en 1904-1906. Un endroit parfait pour se calmer, méditer et essayer de comprendre la mystérieuse âme russe.

Découvrez quelques photos fantastiques de Bekhovo ici.

Forêt rouge près d'Anapa

En Union soviétique, la plupart des Russes passaient leurs vacances d'été sur la côte de la mer Noire. Et la pandémie les a poussés à renouer avec leurs bonnes vieilles habitudes. Les gens sont partis pour la Crimée, Sotchi et d'autres villes de la région de Krasnodar, dont Gelendjik et Anapa.

Autre écho de l’époque soviétique - une incroyable forêt rouge dans la vallée de Soukko qui est devenue virale sur Instagram en 2021. Pourquoi soviétique ? Parce que cet endroit est artificiel ; c’est le résultat d'une expérience de l'ère soviétique. Les cyprès des marais y ont très probablement été importés d'Amérique du Nord dans les années 1930. Et la raison de cette couleur rouge ardente est juste… l'automne. Imaginez à quel point il serait merveilleux de faire un tour en stand up paddle !

Découvrez d’autres vidéos et photos fantastiques de cet endroit ici.

Ville de Koudrovo près de Saint-Pétersbourg

Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0) Ilya Varlamov (CC BY-SA 4.0)

Saint-Pétersbourg est certainement l'une des destinations de voyage les plus populaires en Russie. Mais si vous avez déjà vu l'Ermitage et tous les autres palais merveilleux et fait une excursion en bateau le long de la Neva et ses canaux... il est temps de vivre de nouvelles expériences !

Si vous en avez marre des confinements, du travail à distance, de la solitude et de toutes ces mesures de distanciation sociale, alors la ville de Koudrovo est faite pour vous ! Environ 20 000 personnes vivent dans le seul complexe d'appartements Novy Okkervil ! Les utilisateurs de Reddit se sont déjà moqués de cette « fourmilière » humaine ; mais n'êtes-vous pas curieux de comprendre à quoi ressemble la vie dans un tel endroit ?

En savoir plus sur cet énorme exploit d'ingénierie ici.

Montagnes de l'Altaï

Legion Media Legion Media

Pendant les deux années de fermeture des frontières, les Russes ont redécouvert le tourisme dans leur propre pays. Et les montagnes de l'Altaï sont devenues l'une des nouvelles destinations les plus populaires. Des vues à couper le souffle et l'atmosphère mystérieuse des anciens chamans s’y mêlent. On peut opter pour un hôtel de luxe, des vacances glamping ou un tourisme plus extrême (et moins confortable !) avec randonnées et nuit sous la tente. À vous de voir !

Une autre façon intéressante d'explorer l'Altaï serait également un voyage en voiture le long de la route de la Chouïa, considérée comme l'une des plus belles de Russie.

Le « Disneyland » de l'Oural

Pas une destination de voyage si évidente, mais à n’en pas douter, cet endroit est passionnant. Un homme d'affaires de la petite ville industrielle de Satka, dans les montagnes de l'Oural, a transformé la périphérie locale en un immense parc à thème rappelant Disneyland.

Il y a un bateau pirate, un château de chevaliers, des toboggans aquatiques, des personnages de contes de fées tirés de livres pour enfants et de nombreux autres divertissements, tant pour les enfants que pour les adultes. En passant, le fondateur l'a nommé en l'honneur de sa petite-fille – « Sonkina Laguna » (« Lagune de Sonia »).

En savoir plus sur ce mini « Disneyland » russe ici.

Stations de cure thermale d'Essentouki

Legion Media Legion Media

Pour ceux qui ont guéri du Covid, ainsi que pour tous ceux qui ont eu la chance d'éviter l'infection, mais on forcément subi beaucoup de stress – il est nécessaire de se reposer et de se ressourcer. Dans les montagnes du Caucase russe se trouve un endroit idéal où vous pourrez recharger les batteries et faire une petite cure thermale. Dans la station balnéaire d'Essentouki, vous trouverez la plus grande galerie d'eau potable d'Europe ! Vous pourrez essayer de nombreuses variétés d'eau minérale différentes et vous promener le long de « sentiers de guérison » spéciaux avec une vue imprenable.

En savoir plus sur les stations thermales locales et tous les autres endroits intéressants autour d'Essentouki ici.

>>> L’envoutante Tchoukotka, aux confins de la Russie, en d’exceptionnelles photographies

Voyage en transsibérien

Legion Media Legion Media

Avant que de nouvelles restrictions ne soient mises en place (Dieu nous en garde !), nous devons tirer le meilleur parti de n’importe quel voyage. Ainsi, voir toute la Russie en un seul voyage n'est possible qu'en la traversant en train. Vous partez de Moscou, puis vous vous arrêtez dans de vieilles villes, de l'Oural, de la Sibérie… vous admirerez BEAUCOUP de grandes villes et de rivières sibériennes, des forêts à perte de vue, de nombreuses collines et montagnes, passerez une heure au lac Baïkal et vous arrêterez dans beaucoup, beaucoup de belles gares. Et, enfin, vous arriverez à Vladivostok où vous pourrez déguster de délicieux fruits de mer.

Fabuleux, n'est-ce pas ? Découvrez quels sont les principaux arrêts le long du Transsibérien et ce que vous pouvez voir depuis la fenêtre, sans quitter le train.

Lac Baïkal

Legion Media Legion Media

Eh oui ! Tous les guides touristiques finissent par vous y mener. Vous avez toujours pensé que c'était un voyage trop cher et trop long ? Eh bien, il est temps de démystifier ces stéréotypes ! Il est tout à fait possible d'organiser un court voyage par vous-même et de voir la principale merveille naturelle de la Russie. En savoir plus sur la façon de procéder ici.

Et si vous n'avez pas peur du rude hiver russe, vous pouvez faire un voyage incroyable en conduisant… directement sur la glace du Baïkal. Attentions toutefois… cela vous apportera non seulement des tonnes de superbes photos, mais risque en outre de vous séduire à jamais… Notre rédacteur en chef en est la preuve vivante : il a tenté l’expérience.

Ah, et n'oubliez pas le baiser du Baïkal… Voici le mode d'emploi !

Dans cet autre article, découvrez ce que signifie vivre dans les lieux les plus reculés de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.