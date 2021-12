En images: cette forêt rouge fascinante qui se trouve en Russie  

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il existe de nombreux endroits étonnants créés par la nature en Russie, mais ce lieu enchanteur n'en fait pas partie. Le bosquet de cyprès de la vallée de Soukko, dans le sud de la Russie, est artificiel (mais non moins impressionnant). Voyez par vous-même :

En fait, les cyprès chauve ou cyprès de Louisiane (taxodium distichum) n'ont jamais poussé ici et n’y seraient jamais apparus sans une expérience soviétique. Selon une des versions, des semis de cyprès ont été importés d'Amérique du Nord en Union soviétique dans les années 1930, dans l'espoir de développer cette culture ici.

Ils ont été plantés à 14 kilomètres d'Anapa, dans la vallée de Soukko entourée de collines, non loin du village du même nom.

Loin de leur patrie, les semis ont réussi à s'enraciner et sont devenus les héros d'innombrables émissions télévisées et séances photo. Ils ont même orné les pages du magazine National Geographic.

Au fil du temps, le terrain a changé et 32 ​​cyprès se sont retrouvés dans l'eau. Tant mieux pour eux : dans leur patrie, ils poussent dans des conditions marécageuses et inondées.

Le bosquet a toujours attiré les touristes, surtout en automne, lorsque le feuillage des arbres virent au rouge vif. Mais le climat chaud d'Anapa et l'effervescence touristique leur nuisent.

Périodiquement, l'étang devient peu profond, les touristes pénètrent dans le bosquet le long du fond sec et grimpent sur les racines pour des séances photo (les cyprès ont des racines qui poussent horizontalement et s'élèvent très légèrement au-dessus du sol). Pour préserver ces arbres uniques, l'année dernière, le ministère des Ressources naturelles de la région du Kouban a ordonné de clôturer le site avec des structures temporaires, et les cyprès ont été arrosés chaque semaine avec un équipement de pompiers spécial.

Quand l’eau du lac remonte, la vallée de Soukko devient un parc d'attraction local, avec des locations de bateaux, catamarans, canoës et autres, et un spectacle africain dans le « village africain ». Des tournois de chevaliers, de paintball et de jeu laser y sont également organisés.

La baignade dans le lac est interdite, l'eau y est boueuse et pas très propre. Mais certains ne sont pas gênés par les interdictions. « Malgré beaucoup de panneaux d’interdiction de nager, les gens se baignent quand même. Les barques ressortent directement sous les cyprès tout le temps et seront sur toutes vos photos », explique Natalia, qui y était cette année.

« On nous demande souvent : à quelle heure de la journée vaut-il la peine de venir au lac aux cyprès pour voir les arbres dans toute leur splendeur ? Le meilleur moment est à l'aube, dit-on dans l'éco-parc de la vallée de Soukko. Il y a peu de monde, la paix et la tranquillité règnent sur le lac, le soleil vient de se réveiller et ne brûle pas encore. Une douce lumière ruisselle sur les cyprès et une légère brume plane sur l'eau… ».

