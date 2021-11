En images: сomment un «Disneyland» est apparu dans une zone industrielle russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pouvez-vous imaginer une petite ville industrielle éloignée de Moscou, au cœur de la campagne de l'Oural ? Des images assez déprimantes vous viennent probablement à l’esprit… Mais un homme d'affaires local a décidé de briser les stéréotypes en construisant un véritable Disneyland, avec un bateau pirate, un château de chevalier, des toboggans, des personnages de contes de fées sortis de livres pour enfants et toutes sortes d'autres choses étonnantes. Le parc d'attractions Sonkina Lagouna (Lagune de Sonia) est devenu l'un des sites les plus célèbres de la région, attirant à la fois les adultes et les enfants de tout l'Oural.

Ce parc est situé à la périphérie de Satka (environ 180 km de Tcheliabinsk). La ville a été fondée au milieu du XVIIIe siècle dans une usine métallurgique et est aujourd'hui un centre de production de produits à base de magnésium. Avec une population de 40 000 habitants, ce n'est certainement pas la plus grande ville mono-industrielle de Russie, c'est pourquoi il est encore plutôt surprenant de trouver un immense parc d'attractions ici.

Le parc d'attractions a été construit par l'entrepreneur local Iouri Kitov et porte le nom de sa petite-fille, Sonia. Il a eu lui-même l'idée et élaboré le concept de Sonkina Lagouna, et a même réalisé les inscriptions humoristiques que vous trouverez partout dans le parc. Il n’a pas fallu longtemps avant que de plus en plus de touristes commencent à venir à Satka.

« Je n'ai jamais rien vu de tel dans l'Oural », écrit un visiteur. « J'ai été agréablement surpris par l'ambiance fabuleuse. Il est clair que cela a été fait avec amour et une approche qualitative de l'idée. J'aimerais remercier les créateurs pour un projet si cool. Vous ravissez non seulement les enfants, mais aussi les adultes ».

Sonkina Lagouna est un vaste complexe de divertissement qui se compose d'attractions et d'activités diverses sur le rivage, ainsi que d’une île conçue comme une forteresse médiévale et accessible en bateau. Le propriétaire lui a donné un drôle de nom : « Trou de l’aigle ».

Sur la partie terrestre du parc, il y a une plage de sable avec des attractions aquatiques, une aire de barbecue (activité de prédilection de nombreux Russes) et un restaurant avec une terrasse panoramique.

Il y a aussi un château en pierre, une fontaine éclairée, des pavillons en forme de bungalows, un moulin à vent, une jetée des pirates, un pont suspendu et une église en bois.

Bien entendu, vous trouverez également une grande variété de balançoires et de manèges pour petits et grands. Si un enfant veut se sentir comme un sous-marinier, il peut descendre dans une réplique miniature d'un sous-marin et « tirer » avec ses canons.

De nombreux animaux se promènent librement sur l'île, notamment des poules, des lapins, des chèvres et des mini-cochons. Les touristes peuvent les nourrir et les caresser si les animaux sont d'humeur à se mêler aux visiteurs. « Sur cette île, on a l'impression d'être dans un jeu informatique », écrit un visiteur.

En outre, les adultes peuvent profiter d'un bania (sauna) russe flottant, d'un barbecue et des couchers de soleil de l'Oural. Vous pouvez même passer la nuit et réserver une chambre dans le château. Les chambres sont dans le style d’époque jusque dans les moindres détails.

