En images: le meilleur village russe selon l'Organisation mondiale du tourisme

De beaux paysages ruraux, de traditionnelles maisons avec des chambranles de bois sculptés et de chaleureux habitants ne sont que quelques-unes des raisons de visiter le village russe de Bekhovo, situé dans la région de Toula.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 2 décembre 2021, le village russe de Bekhovo (135 km au sud de Moscou) a remporté le concours des « Best tourisme villages » organisé par l'Organisation mondiale du tourisme, qui vise à soutenir le tourisme rural.

Vassili Belooussov/Sputnik Vassili Belooussov/Sputnik

La commission a évalué non seulement l'architecture et les paysages des villages participants, mais a également prêté attention au soin avec lequel ils traitent les traditions, au nombre de programmes touristiques mis en œuvre sur leur territoire, et à l'intérêt gastronomique qu'ils présentent pour les touristes.

Bekhovo est situé dans la région de Toula, sur les rives de la rivière Oka. Il fait partie de la réserve naturelle qui porte le nom du célèbre peintre russe du XIXe siècle, Vassili Polenov, membre du mouvement des Ambulants.

Domaine public Domaine public

Vous pouvez d’ailleurs observer le village sur certaines de ses toiles (et pas seulement sur les siennes).

Vassili Polenov/Galerie Tretiakov Vassili Polenov/Galerie Tretiakov

L'artiste y possédait un domaine, il peignait donc souvent des paysages locaux. De plus, selon le projet de Polenov et à ses frais, a été construite la principale attraction du village, l'église de la Sainte-Trinité.

Vassili Belooussov/Sputnik Vassili Belooussov/Sputnik

Le peintre et sa femme sont enterrés près de cette église. Aujourd'hui, seulement 58 personnes vivent à Bekhovo.

Legion Media Legion Media

Selon la directrice de l’Agence fédérale du tourisme de la Russie (Rostourism), Zarina Dogouzova, Bekhovo « a l'esprit de l'histoire et l'architecture originale du style russe du début du XXe siècle ».

« Il y a une atmosphère particulière en ces lieux, qu'il faut absolument visiter pour comprendre la Russie », affirme-t-elle.

Legion Media Legion Media

La bourgade russe était en concurrence avec 170 villages de 75 États membres de l'Organisation mondiale du tourisme. Chaque pays ne pouvait proposer que trois villages à la compétition.

Legion Media Legion Media

Outre Bekhovo, la Russie a ainsi été représentée par le village de Viatskoïé, situé dans la région de Iaroslavl, et par celui de Vissim, dans l’Oural.

Cependant, pour le moment, Bekhovo est le premier et seul village russe (et post-soviétique) parmi les 44 lauréats. Ceux-ci seront soutenus et promus par l'Organisation mondiale du tourisme.

Sg729 (CC BY-SA 4.0) Sg729 (CC BY-SA 4.0)

Dans cet autre article, nous vous emmenions justement à la découverte du domaine de Vassili Polenov.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.