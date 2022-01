En images: j'ai visité Astrakhan, melting pot religieux et ethnique de Russie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lorsque nous sommes entrés dans l'avion turbopropulseur bimoteur ATR-72 pour notre vol du soir de Sotchi à Astrakhan, mon amie Olga et moi avons été un peu surpris de constater le mélange ethnique des passagers à bord. Des traits nordiques, d'Europe du Sud, caucasiens, d'Asie centrale, d'Asie occidentale et des traits « typiquement russes » étaient tous visibles pendant les deux heures de vol vers cette ville des rives de la Volga. Comme nous allions le découvrir au cours des trois jours suivants, Astrakhan, qui compte 526 000 habitants, abrite des représentants de plus d’une centaine d’ethnies.

Le petit aéroport n'est qu'à 15 minutes en voiture du centre-ville et nous avons eu la chance de trouver un appartement dans un immeuble de l'époque stalinienne bien entretenu, littéralement en face du kremlin d'Astrakhan.

Promenade nocturne dans la ville

Notre première tâche a été d'essayer la cuisine caspienne de la ville, tant vantée. Bien qu'il n’était que 21h30 un vendredi, la zone magnifiquement aménagée qui se trouve près de la place Lénine et qui borde le kremlin était presque vide. Éclairé avec goût, l’endroit dégageait une atmosphère méditerranéenne. Avec une brise froide supportable et un air cristallin, j'ai trouvé l'environnement romantique, mais ma partenaire de voyage a confié avoir un sentiment étrange, car nous n'avions aperçu personne d’autre dans la rue.

En nous dirigeant vers les berges du fleuve, nous avons trouvé notre premier restaurant sur le thème de la mer Caspienne. Olga a réussi à se calmer autour d'une bouteille de vin blanc et de quelques spécialités locales, comme l'esturgeon du delta de la Volga et l'oukha, que de nombreux restaurants appellent « soupe de poisson du Tsar » dans leurs menus anglais.

La principale activité nocturne à Astrakhan se concentre autour des rues menant au bord de la Volga. C'est là que les jeunes de la ville vont en boîte ou dans les bars. Il y avait des signes de vie nocturne dans cette partie de la cité, mais nous avions vu des foules bien plus importantes dans des villes russes beaucoup plus petites. Les habitants nous affirmeront plus tard qu'ils prennent la pandémie plus au sérieux que leurs homologues d'autres régions et que, par conséquent, il y a si peu de gens dans les rues.

Ressentir la diversité au kremlin

Lors de ma première matinée dans la ville, je suis parti en exploration et ai été absolument impressionné par le centre. La place qui était vide la nuit précédente était un centre d'exercice et d'activité sportive. Sous un ciel bleu clair et un Soleil chaud, j'ai admiré des parterres de fleurs bien entretenus et des arbres qui avaient des feuilles de toutes les couleurs de l'automne. En 2021, l’été indien était passé en trombe dans les régions du nord de la Russie, mais Astrakhan était encore en mode mi-automne en novembre.

Plus tard dans la matinée, nous avons décidé d'explorer l'impressionnant kremlin blanc qui domine le centre-ville. Dressée sur la colline Zaïatchi, cette forteresse massive a été construite à la fin du XVIe siècle et a été modifiée à plusieurs reprises depuis. L'entrée au kremlin, qui ouvre à 7 heures du matin, est gratuite et s’y trouvent des stands où vous pouvez acheter des objets d'artisanat local. Je n'ai pu résister à l'envie d'acheter un aimant de réfrigérateur en bois fabriqué à la main avec une image gravée de cette ancienne citadelle.

Le kremlin est un endroit idéal pour se promener ou s'asseoir sur un banc et profiter de l'ambiance historique, comme le font de nombreux habitants, mais nous voulions en savoir plus sur ce monument fascinant et bien préservé. Nous avons donc assisté à une visite guidée du complexe – dans une voiturette de golf ! L'actuelle région d'Astrakhan a été disputée entre divers groupes et empires jusqu'au milieu du XVIe siècle, lorsqu'elle est devenue une partie de la Russie impériale en expansion vers le sud. Un guide bien informé a partagé avec nous de nombreux faits historiques sur le kremlin et la ville.

Après notre visite, nous avons eu droit à un plaisir audiovisuel inattendu. Alors que le Soleil luttait contre les nuages gris de l'automne et réchauffait la température à 18°C et que les cloches de la cathédrale de l'Assomption sonnaient, un groupe d'adolescents vêtus de divers costumes traditionnels est arrivé près de l'église. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, ce groupe coloré a exécuté une série de danses reflétant les cultures des différents groupes ethniques vivant à Astrakhan.

Nous avons d'abord assisté à une danse folklorique russe, suivie d'une danse tatare, puis d'une représentation des peuples indigènes de la région d'Astrakhan. Nous avons en réalité eu la chance de nous trouver au kremlin le jour où la ville célébrait la Journée de l'Unité nationale russe.

Cette diversité ethnique est visible partout à Astrakhan, mais encore plus dans les restaurants et les bars, où l'on observe des groupes de personnes d'origines différentes qui se côtoient et s'amusent.

Astrakhan est également connue pour sa diversité religieuse. Nous nous sommes par exemple rendus dans deux mosquées récemment rénovées, situées juste à l'extérieur du centre historique de la ville. Les non-musulmans sont autorisés à les visiter en dehors des heures de prière. Il semblait y avoir une forte influence perse à l'intérieur, ce qui n'est pas surprenant, étant donné que l'Iran est juste de l'autre côté de la mer Caspienne. La ville compte également un consulat iranien et une coentreprise bancaire russo-iranienne. Certains magasins vendent en outre des friandises iraniennes importées.

Pendant notre séjour de trois jours dans la ville, nous avons eu l'occasion de faire connaissance avec des personnes originaires du Daghestan, du Turkménistan et du Kazakhstan. Pour ceux qui viennent des autres États de la Caspienne, Astrakhan est considérée comme un point d'entrée logique en Russie. En fait, de nombreux ressortissants des anciens pays soviétiques étudient ici.

Profitez d'une architecture unique

La caractéristique la plus intéressante d'Astrakhan est qu'aucune rue du centre historique ne paraît se ressembler. Une rue pleine de structures en brique rouge brunâtre du début des années 1900 est coupée en deux par une artère dont les bâtiments sont un mélange d'architecture Art nouveau, Renaissance et classique ! De même, une promenade le long des remparts extérieurs du kremlin du XVIe siècle offre des vues sur des bâtiments du XIXe siècle qui paraissent avoir été transplantés de Saint-Pétersbourg.

Les résidents de longue date affirment que de nombreuses structures patrimoniales de la ville étaient dans un état de délabrement, jusqu'à ce que, il y a dix ans, le président russe Vladimir Poutine s'intéresse personnellement à la renaissance de la cité, compte tenu de son emplacement stratégique à proximité de la mer Caspienne.

La victoire de l'Union soviétique dans la bataille de Stalingrad et l'arrêt de l'avancée des troupes allemandes dans le sud de la Russie qui en a résulté ont contribué à sauver les vieux bâtiments d'Astrakhan pendant la Seconde Guerre mondiale. Le rayon autour du kremlin et les rives du fleuve arborent un caractère européen, mais une fois que vous avez traversé le canal, un côté totalement différent de la ville s'ouvre. Ces quartiers abritent des communautés ethniques perses et tatares, connues localement sous le nom de « sloboda ». On a l'impression de traverser un tout autre siècle lorsque l'on se promène en ces lieux, avec leurs demeures en bois et leurs cours accueillantes.

Bien qu'il existe ici un fort sentiment communautaire, cette zone est celle de la classe moyenne inférieure et, malheureusement, il ne semble pas y avoir de cafés de style ethnique tatar ou persan. On nous a dit que le meilleur endroit pour déguster ce type de nourriture était le Bazar tatar, que nous n'avons pas pu visiter. Les habitants de ces enclaves ethniques préféraient apparemment cuisiner à la maison ou manger dans les aires de restauration des centres commerciaux.

Les quartiers russes classiques d'Astrakhan offrent quant à eux un large éventail d'options de restauration, notamment un élégant restaurant nommé Onéguine (d'après le célèbre roman en vers d'Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine), qui présente des intérieurs de style XIXe siècle, des lustres, des peintures des plus grands auteurs de la littérature russe et joue la musique des compositeurs russes Rachmaninov et Tchaïkovski. De nombreux autres établissements ont pour thème la mer Caspienne.

Passez une soirée au bord de la Volga

Il va sans dire que le meilleur endroit pour passer une soirée dans la ville est la promenade au bord du fleuve. Les coureurs, cyclistes, familles, étudiants et retraités convergent tous vers ce tronçon en début de soirée, alors qu'une autre journée s'écoule dans la nuit.

Les petites îles visibles depuis la promenade abritent une grande variété d'oiseaux qui se précipitent pour trouver refuge dans les arbres avant la tombée de la nuit. Tandis que le fleuve coule vers le sud en direction de la mer Caspienne, la nature est absolument époustouflante. Pendant les mois les plus chauds, les visiteurs d'Astrakhan se rendent souvent dans le delta de la Volga, haut lieu de la biodiversité où coexistent diverses espèces de faune et de flore.

Nous avons tenu à assister au coucher de soleil sur la Volga à deux reprises au cours de notre brève visite. Peu d'expériences en Russie sont comparables à celle de voir le Soleil rouge se coucher derrière le fleuve le plus emblématique du pays. Le crépuscule qui s'ensuit peint le ciel d'Astrakhan d'une nuance unique de cramoisi.

Debout au bord du fleuve, lors de ma dernière soirée dans la ville, mon regard s'est porté vers la gauche, où, à une centaine de kilomètres au sud, la grande Volga se jette dans la mer Caspienne. Cette région a toujours été un point de transit majeur. Pendant plusieurs centaines d'années, elle a été l'intersection de la route commerciale est-ouest au nord de la mer Caspienne et de la route commerciale nord-sud descendant la Volga vers la Perse. Je n'ai pu m'empêcher de penser que la ville aurait le potentiel pour devenir un important centre d'affaires, de logistique et de tourisme, si la Russie, l'Inde, l'Iran et les pays riverains de la Caspienne donnaient un nouvel élan au développement du corridor international nord-sud.

Astrakhan, telle qu'elle est, reste un lieu particulier où plusieurs cultures se rencontrent et se mélangent. En tant que creuset de religions et d'ethnies, aucune ville de Russie (en dehors de Moscou) ne représente aussi bien qu'Astrakhan la diversité pure de ce pays aux dimensions colossales. L'harmonie et l'amitié qui règnent ici sont un exemple pour de nombreuses autres régions du monde qui s'efforcent de gérer l'interaction étroite de divers groupes ethniques.

