En images: cette ville russe qui vous plongera dans le XIXe siècle

Imaginez une ville moderne où les magasins ont des enseignes à l’ancienne et où les livreurs marchent dans les rues en pardessus et chapeaux rétro. Bienvenue à Rybinsk, une ancienne ville marchande sur la Volga qui a recréé son aspect historique.

Le centre de Rybinsk Alexandre Roschine/TASS Alexandre Roschine/TASS

L’ancienne ville marchande de Rybinsk, située à environ 320 km au nord de Moscou, dans la région de Iaroslavl, a restitué à ses rues centrales l’aspect qu’elles avaient il y a 150 ans. Un grand nombre de bâtiments anciens sont conservés ici, et il y a quelques années, la mairie de la ville a décidé que les entreprises devraient se doter d’enseignes extérieures dans le style prérévolutionnaire. Désormais, les touristes viennent dans la ville pour prendre des photos du centre historique plus vrai que nature de cette ville sur la Volga.

Tout a commencé en 2017, lorsqu'un designer et musicien local, Dmitri Kouznetsov, a eu l'idée de redonner à sa ville natale son aspect historique chic.

« Magasin de tabac » ETNO-KOUZNIA/Mitia Kouznetsov

Auparavant, les bâtiments anciens étaient recouverts d'enseignes modernes de magasins et de bureaux, provoquant une dissonance entre les différentes périodes et styles architecturaux de la ville.

Kouznetsov a suggéré de créer des enseignes en utilisant l'ancien alphabet, tel qu'il était dans l'Empire russe, et de les réaliser manuellement pour que le centre ressemble à ce qu'il était sur les photos de la fin du XIXe siècle. Il qualifie son projet de « musée à ciel ouvert des anciennes enseignes ».

« Bureau de paris sportifs » ETNO-KOUZNIA/Mitia Kouznetsov

Un bureau de paris sportifs et un magasin de cosmétiques ont été les premiers à jouer le jeu. « Le bois, l'acier galvanisé, c'est la base, a expliqué Kouznetsov. Nous utilisons de la peinture acrylique au lieu de la peinture à l'huile, comme jadis. Le plus important est le travail manuel, les artistes qui travaillent sur le projet ».

Cette idée créative a été soutenue par l'administration locale, qui a obligé toutes les entreprises du quartier à se doter d’enseignes dans le même style. Kouznetsov et son équipe ont développé un code de conception pour ces bannières.

« Atelier d'horlogerie » Alexeï Lebedev/TASS Alexeï Lebedev/TASS

Les concepteurs ont étudié l'orthographe de la langue russe à l'aide de manuels du début du XXe siècle. Il se peut que tous les Russes modernes ne comprennent pas immédiatement ce qui est écrit, mais s'ils réfléchissent une seconde, tout deviendra clair. Et l’aspect est très authentique !

Une bijouterie, une boutique de papier peint et une entreprise événementielle ETNO-KOUZNIA/Mitia Kouznetsov

Plus de 200 panneaux ont été remplacés à ce jour, et les dépenses à ces fins sont partiellement subventionnées par la ville.

Un livreur Delivery Club Delivery Club

Certaines entreprises sont même allées plus loin. Le système de livraison Delivery Club a décidé que cette ville rétro devrait avoir des coursiers avec une apparence à la hauteur. La veste à capuche moderne des coursiers a été remplacée par un pardessus classique, et au lieu de sacs à dos modernes, ils portent désormais des boîtes avec des lanières en cuir. S'il y avait eu des applications de livraison de nourriture dans la Russie tsariste, elles auraient ressemblé exactement à cela ! Cependant, l'entreprise note qu'elle ne promet pas que les coursiers s'habilleront comme ça tout le temps, car l'uniforme moderne est plus pratique. Mais de temps en temps, ils apparaissent parés de leur uniforme vintage.

VkousVill VkousVill

Ce voyage vers le XIXe siècle commence sur la route de Rybinsk. Le samedi, un train à vapeur avec locomotive d’époque part de la gare Iaroslavl. Bon voyage à travers le temps !

