En images: quand des portraits géants des dirigeants soviétiques s’affichaient sur les montagnes  

Comment la «réponse» communiste au mont Rushmore américain est apparue en Bachkirie et qu'est-il arrivé à un portrait géant de Staline sur le chemin de fer transsibérien?

Le nombre exact de peintures rupestres et d'images dédiés aux dirigeants soviétiques est inconnu, car beaucoup n'ont pas été entretenus, voire ont complètement détruits. Mais certains de ces immenses portraits sont encore visibles aujourd'hui.

Lénine sur le mont Machouk à Piatigorsk

Portrait de Lénine sur la falaise du mont Maсhouk près de la ville de Piatigorsk Sputnik Sputnik

Sur le versant sud du mont Machouk, dans la station balnéaire de Piatigorsk (territoire de Stavropol, sud de la Russie), se trouve une falaise abrupte avec un immense portrait du leader bolchevique Vladimir Lénine - sur la carte, cet endroit est désigné sous le nom de « rochers Lénine ». Il a été peint en 1925 par l'artiste Nikolaï Choukline avec deux assistants. Les travaux ont été achevés en seulement 6 jours, et l'inauguration a eu lieu en présence non seulement des dirigeants locaux du parti, mais aussi de l'une des plus célèbres communistes allemandes, Clara Zetkin.

Le portrait a été peint à l'huile, et l'artiste est revenu en 1960 pour le rénover.

Portrait de Lénine sur la falaise du mont Machouk près de Piatigorsk Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

En 2009, le portrait a été endommagé par des vandales, mais en 2018, il a été restauré par l'artiste de Stavropol Igor Zbritski. Un sentier touristique mène au portrait, et quoique les derniers mètres soient assez difficiles à gravir, il y a toujours du monde sur les rochers Lénine.

Portrait de Lénine à Kislovodsk

Employés de la Tchéka devant l'un des premiers monuments à Lénine, 1924 MAMM/MDF/russiainphoto

Un autre Lénine XXXL se trouve dans la ville voisine de Kislovodsk, en plein parc. Ce bas-relief en bronze de 1927 est attaché à une masse rocheuse, que les habitants appellent « pierres rouges », car elles sont en grès rouge.

Bas-relief à Lénine dans la région de Stavropol Alexeï Danitchev/Sputnik Alexeï Danitchev/Sputnik

Il s'agit de la deuxième version du bas-relief. La première a été réalisée en 1924 après la mort du leader - son portrait était simplement découpé dans la roche même, mais comme le grès est une pierre assez fragile, l'œuvre a commencé à se détériorer rapidement. Puis on décida de réaliser un portrait en bronze, et il est parfaitement conservé aujourd'hui encore, près d'un siècle plus tard.

Rocher des Trois Dirigeants en Bachkirie

Rocher des Trois Dirigeants en Bachkirie vk.com vk.com

Dans le sud de l'Oural, à environ 250 km de la capitale de la Bachkirie, Oufa, se trouve l'une des œuvres d'art les plus insolites au monde - un rocher avec des portraits de Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir Lénine. Cette version soviétique du mont Rushmore a été créée par l'artiste bachkir Boulat Rakhimov avec deux assistants dans les années 1970. Ils ont utilisé l'ocre rouge comme peinture, car il était possible de l’utiliser sans préparation préalable de la roche. Ils travaillaient à l’aide de « berceaux » suspendus. Le résultat fut monumental. Chaque portrait a la taille d'un immeuble de 18 étages ! Au total, les portraits occupent une superficie de 50 mètres de large et 70 mètres de haut.

Rocher des Trois Dirigeants en Bachkirie vita-1985/Wikimapia vita-1985/Wikimapia

Cette montagne se trouve sur l'un des itinéraires touristiques soviétiques et, bien sûr, elle a rapidement acquis une certaine otoriété, et le mont Kyzyltach (« pierre rouge » en bachkir) a commencé à être appelé « rocher des trois chefs », ou « rocher des Classiques ». Depuis 35 ans, les images se sont beaucoup détériorées, et les portraits sont nettement visibles uniquement sur de vieilles photos.

Rocher Iconostase dans l'Altaï

Le rocher appelée «Iconostase» sur la rive droite de la rivière russe Biia, près du village d'Oudalovka avec un bas-relief à Lénine gravé dessus. Vue depuis l'eau Eto shorcy (CC BY-SA 3.0) Eto shorcy (CC BY-SA 3.0)

Ce rocher de 80 mètres de haut tire son nom du bas-relief de Vladimir Lénine qui l’orne. Il est situé à 180 km de la ville de Biïsk (sud de la Sibérie), sur la rive droite de la rivière Biia.

Le profil de Lénine a été sculpté sur une falaise par un enseignant du village voisin de Tourochak, Ivan Sytchev, après la Seconde Guerre mondiale. Il l'a fait pour laisser un souvenir de lui (du moins, c'est ainsi que les habitants expliquent son impulsion artistique). Initialement, il y avait aussi un bas-relief de Staline, mais il a été détruit en 1957. Sytchev a travaillé pendant plusieurs semaines, descendant le long du rocher dans un « berceau ».

Depuis la fin des années 1970, le rocher Iconostase est reconnu comme un monument naturel de valeur historique. Il est toujours protégé par l'État aujourd'hui.

Staline en Ossétie du Nord

Portrait de Joseph Staline sur un rocher, 1979 MAMM/MDF/russie en photo

Dans le Caucase, un portrait de Joseph Staline a été conservé dans les gorges de Tseï en Ossétie du Nord. Le portrait rocheux, qui salue tous ceux qui voyagent le long de la route transcaucasienne, représente le dirigeant soviétique dans une attitude pensive. Au revers, sur le même rocher, on peut voir le classique de la poésie ossète Kosta Khetagourov. La hauteur de cette pierre géante à flanc de montagne est d'environ 4 mètres et elle est considérée comme l'un des sites touristiques de la république.

Monument à Staline en Ossétie du Nord Domaine public/Legion Media Domaine public/Legion Media

Après la fin du « culte de la personnalité », les monuments dédiés à Staline ont été détruits, mais celui-ci a survécu. L'une des légendes dit que la pierre a été jetée dans la gorge, mais que des cavaliers appelés djiguits l'ont soulevée et remise à son emplacement d'origine. De nombreux habitants croyaient que Staline avait des racines ossètes.

Bas-relief détruit de Staline en Transbaïkalie

Bas-relief dédié à Staline en Transbaïkalie, 1935-1941 Domaine public Domaine public

L'un des plus grands portraits rupestres de Staline se tenait le long du chemin de fer transsibérien, dans le territoire de Transbaïkalie. Il était visible de loin à l'approche de la gare d'Amazar.

Le bas-relief est apparu en 1935, lors de la construction de la deuxième branche du chemin de fer Moscou-Vladivostok. Pour la plupart, les constructeurs étaient des prisonniers du « Bamlag » (camp de construction d’une grande ligne ferroviaire, ndlr), dont les conditions de détention étaient très dures. Ce buste a été érigé sur un rocher de 6 mètres par des prisonniers de leur propre initiative, mais pour quelle raison, l'histoire ne le dit pas. Certaines sources citent un auteur, d'autres plusieurs (deux ou trois) qui auraient écrit une lettre à Staline en proposant de réaliser un portrait rupestre dans l'espoir de rendre la vie plus facile dans le camp : de façon inattendue, Staline aurait accepté et les aurait même graciés. Quoi qu’il en soit, le buste est resté sur cette route pendant environ 20 ans, et lorsque le train s’approchait du rocher, le conducteur annonçait par haut-parleur que vous pouviez le voir depuis la fenêtre.

Apparemment, le profil de Staline était composé d'armatures, de pierre et de béton et était installé au sommet de la falaise. Il atteignait une hauteur de 3 mètres et était visible même à la lueur de la lune. En 1949, à l'occasion du 70e anniversaire du dirigeant, le portrait fut illuminé par des projecteurs.

En 1956, le monument a été détruit à l’explosif. Selon la version officielle, cela a été fait en raison de la menace d'effondrement du monument. Seules les cartes postales ayant survécu qui étaient vendues dans les trains et de rares photographies rappellent l’aspect de ce bas-relief.

