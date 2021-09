Culte de la personnalité au quotidien, ou comment Staline est entré dans chaque foyer soviétique

La machine de propagande soviétique a élevé le chef de l'État au rang de «petit père des peuples» et de «soleil illuminant tout le pays». Il fallait l'aimer et l'admirer tous les jours.

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Comme le communisme, la sonorité de ton nom est devenu un mot du quotidien » : voici comment les poètes de la Géorgie soviétique, compatriotes de Staline, ont décrit son importance pour le Pays des Soviets et peut-être pour le monde. Ils n'étaient que quelques-uns des nombreux auteurs de la « staliniana », l'ensemble des œuvres d'art lui étant consacrées et ayant été créées par la propagande.

Des monuments lui ont été érigés, des villes, des usines, des rues ont été nommées en son honneur, des films ont été tournés sur lui, des histoires et des poèmes ont été écrits sur sa vie, des tableaux avec sa silhouette ont été peints en nombre incalculable. Cependant, en plus de tout cela, Staline est devenu le héros principal de la production industrielle et artisanale : il a été reproduit sur des affiches, des timbres-poste, des calendriers, son image est apparue sur des nappes et de la dentelle, tandis que son buste ornait de nombreux appartements, écoles et autres institutions.

Le culte de la personnalité de Staline, qui a débuté en 1929, avec une célébration à grande échelle de son 50e anniversaire, n'a été résilié qu'en 1956 au XXe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Toutefois, seulement vingt ans plus tard, de nombreux articles avec le portrait du « petit père des peuples » ont finalement été retirés des espaces publics, des salles d'exposition et des rayons des magasins.

Voici à quoi ressemblaient ces choses, que l'on pouvait trouver dans presque tous les foyers soviétiques.

Affiche « En avant, camarades, vers de nouvelles victoires ! », années 1930 Archives Archives

Affiche « Gloire au grand Staline » Archives Archives

Affiche « Staline est notre timonier », 1933 Archives Archives

« Le capitaine du Pays des Soviets nous conduit de victoire en victoire ! » Archives Archives

Affiche « Staline bien-aimé est le bonheur des gens » Archives Archives

Tapis azerbaïdjanais « Pétrolier » avec des portraits de Joseph Staline et Kliment Vorochilov, 1938 Musée d'État d'art oriental Musée d'État d'art oriental

Tapis turkmène « Staline chez Lénine », 1936-1937 avito.ru

Dentelle de Vologda « Staline chez Lénine » avito.ru avito.ru

Timbre-poste avec la Médaille du Prix Staline, 1946 Domaine public Domaine public

Timbre-poste avec la Médaille pour la victoire sur l'Allemagne dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, 1946 Domaine public Domaine public

Timbre-poste « Défilé d'athlètes de toute l'Union soviétique à Moscou », 1946 Domaine public Domaine public

Buste de Staline, Manufacture de porcelaine de Leningrad, 1949 avito.ru

Buste de Staline en bronze, 1938 avito.ru

Figurine en bronze de Staline portant un manteau, 1938 avito.ru

Panneau mural en fonte, 1950 avito.ru

Pièce de monnaie, 1949 avito.ru

Insigne avec le portrait de Staline ... avito.ru

... beaucoup d'insignes avec le « petit père des peuples » avito.ru

Calendriers avec Staline avito.ru

Médailles : pour la victoire sur l'Allemagne dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945 (à gauche) et pour le travail vaillant dans la Grande Guerre patriotique 1941–1945 (à droite) Domaine public Domaine public

Porcelaine de propagande avec Staline avito.ru

Dans cet autre article, nous nous intéressions en images aux représentations de Vladimir Lénine dans l'art contemporain.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.